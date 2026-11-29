«Ҳатто гапиришга сўз тополмаяпман»: «Алавес»нинг ғалаба голи муаллифи Анхель Перес...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания Ла Лигасининг 14-турида «Алавес» клуби сафарда «Реал Мадрид» устидан 2:1 ҳисобида кутилмаган ғалабага эришди.
- Учрашувнинг 61-дақиқасида ҳал қилувчи голни урган ярим ҳимоячи Анхел Перес бу натижани жамоавий меҳнат маҳсули деб атади.
- Мадридликлар 26 йиллик танаффусдан сўнг илк бор ўз майдонида «Алавес»га мағлуб бўлди.
- Баҳснинг 88-дақиқасида VAR текширувидан сўнг «Реал» фойдасига пеналти белгиланмади ва Жуд Беллингҳем майдондан четлатилди.
Испания Ла Лигасининг 14-тури доирасида Мадриддаги «Сантьяго Бернабеу» стадионида кечган баҳсда «Алавес» кутилмаганда «Реал Мадрид» устидан 2:1 ҳисобида зафар қучди. Учрашувнинг 61-дақиқасида меҳмонларнинг иккинчи — ҳал қилувчи голига муаллифлик қилган ярим ҳимоячи Анхель Перес Movistar телеканалига берган интервьюсида тарихий ғалаба таассуротлари билан ўртоқлашди.
«Ҳал қилувчи омил — жамоавийлик»
Мадридда 26 йиллик танаффусдан сўнг «Реал»ни мағлуб этган «Алавес» футболчиси ғалаба замирида бутун жамоанинг меҳнати турганини алоҳида таъкидлади:
«Ҳатто гапиришга сўз тополмаяпман, ҳали ҳам ҳаяжондаман... Биз тарихга кирдик. Яқинда бошимиздан ўтган омадсиз серияга асло лойиқ эмасдик. Нима ҳал қилувчи омил бўлди, деб сўрасангиз? Жамоа. Мен барча жамоадошларимни алоҳида таъкидлаган бўлардим.
Пенальти масаласига келсак, биз ўзимизга ишончли эдик. Майдон четидаги экранда тезда кўриб олдикки, у ерда пенальти йўқ эди», — деди Анхель Перес.
(Эслатиб ўтамиз, баҳснинг 88-дақиқасида VAR орқали текширилган вазиятдан сўнг «Реал» фойдасига пенальти белгиланмаган, Жуд Беллингҳэм эса симуляция учун иккинчи сариқ карточка олиб майдондан четлатилган эди.)
Учрашув ва Анхель Переснинг асосий кўрсаткичлари
Йўналиш
Расмий маълумотлар
Мусобақа ва тур
Испания Ла Лигаси, 14-тур
Учрашув натижаси
«Реал Мадрид» — «Алавес» 1:2 (Тони Мартинес 22', Анхель Перес 61' — Килиан Мбаппе 69')
Анхель Переснинг ўйиндаги статистикаси
77 дақиқа майдонда ҳаракат қилди, 1 та зарба — 1 та гол, узатмалар аниқлиги 86% (22 тадан 19 таси)
Турнир жадвалидаги ҳолат
«Алавес» — 19 очко (8-ўрин); «Реал Мадрид» — 33 очко (3-ўрин)
Кейинги турдаги рақиб
«Алавес» навбатдаги баҳсни ўз майдонида «Эспаньол»га қарши ўтказади
Сизнингча, «Сантьяго Бернабеу»даги ушбу тарихий ғалабадан сўнг «Алавес» мавсум давомида еврокубоклар йўлланмаси учун ҳам кураш олиб бора оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Испания Ла Лигасидаги энг шов-шувли сенсацияларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…