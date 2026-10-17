Страсбург — ПСЖ: таркиблар ва жонли матн
Франция 1-лигаси доирасидаги Страсбург — ПСЖ учрашуви 17 октябр, 20:15 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Страсбург бошланғич таркиби: 1. Йоргенсен Ф., 16. Антви Г., 19. Балде Ф., 31. Кулибали К., 21. Демба П., 14. Эссуго Д., 40. Хардер К., 4. Митчелл Ж., 36. Осо, 10. Рейна Г., 80. Яссин Г.
Страсбург бош мураббийи: Оливейра Э.
ПСЖ бошланғич таркиби: 39. Сафонов М., 11. Аклиуш М., 4. Бералдо Л., 12. Динь Л., 27. Фернандес Д., 21. Эрнандес Л., 7. Кварацхелия К., 87. Невеш Ж., 9. Торрес Ф., 6. Забарный И., 33. Заир-Эмери У.
ПСЖ бош мураббийи: Луис Энрике.
Изоҳлар 0
…