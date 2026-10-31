Луис Энрикедан ҳайрат: Марокашлик латерал қандай қилиб ҳужумчи ролини бажармоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «PSJ» бош мураббийи Луис Энрике «Гавр» устидан қозонилган 5:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг Ашраф Ҳакимининг тарихий ўйинини юқори баҳолади.
- Марокашлик ҳимоячи мазкур учрашувда 3 та гол уриб, 2 та голли узатмага муаллифлик қилди ва жамоасининг Франсия чемпионатидаги пешқадамлигини мустаҳкамлади.
- Энрикенинг таъкидлашича, Ҳакимининг тўп назорати вақтида соф ҳужумчи каби ҳаракат қилиши уни дунёдаги энг яхши ўнг қанот ҳимоячисига айлантиради.
Франция 1-лигасининг 9-тури доирасида «Гавр» устидан қозонилган йирик ғалабадан (5:1) сўнг, «ПСЖ» бош мураббийи Луис Энрике учрашув қаҳрамони Ашраф Ҳакимининг тарихий ўйинига юқори баҳо берди. Марокашлик қанот ҳимоячиси бир ўйинда рақиб дарвозасига 3 та гол уриб, 2 та голли узатмага муаллифлик қилди.
Франциянинг нуфузли «L’Équipe» нашрига интервью берган испаниялик мутахассис ўз сардорининг универсал қобилияти ва барқарорлиги уни дунёда тенгсиз қилиб турганини таъкидлади.
«Тўп биздалигида у соф ҳужумчига айланади»: Энрикенинг тактик шарҳи
Парижликлар устози марокашлик латералнинг майдондаги ноодатий вазифалари ва феноменал жиҳатларини қуйидагича очиқлади:
Тарихий кўрсаткич: «Ашраф Ҳакими учун бу ҳақиқатан ҳам унутилмас оқшом бўлди. Ҳимоячининг 3 та гол уриб, яна 2 та ассист берганини аввал бирор марта кўрганмисиз?», — дея ҳайратини яширмади мураббий;
Ҳимоячи ниқобидаги ҳужумчи: Энрикенинг таъкидлашича, Ҳакимининг салоҳияти анъанавий қанот ҳимоячиси доирасидан анча кенг: «Ҳакими — жамоа сардори ва биз унинг кучли жиҳатларини жуда яхши биламиз. Аслида у кўпроқ ҳужумчига ўхшайди: доим олдинда ҳаракат қилади, бўш зоналарга очилишни ва ҳал қилувчи пас беришни билади. Тўп бизда бўлганида, у соф ҳужумчига айланади. Тўп рақибда бўлсагина, барча сингари ҳимоячига айланади»;
Дунёнинг энг яхшиси: «У шубҳасиз дунёнинг энг яхши ўнг қанот ҳимоячиси. Бироқ мени унинг урган учта голидан ҳам кўра, доим энг юқори савияда ўйнаши ва ҳар бир учрашувда майдонга тушишга тайёр туриши кўпроқ ҳайратга солади. Бу жамоамиз учун бебаҳо аҳамиятга эга».
«ПСЖ»нинг ҳолати: Лига 1 пешқадамлиги ва Чемпионлар Лигасидаги синов
Ушбу ғалаба Париж грандининг мавсумдаги режалари учун кучли туртки бўлди:
Лига 1 чўққисида: Мазкур муваффақиятдан сўнг «ПСЖ» ўз ҳисобидаги очколарни 20 тага етказиб, Франция чемпионати турнир жадвалида якка пешқадамликни мустаҳкамлади;
Евроаренадаги навбатдаги рақиб: Франция чемпионатидаги ишончли ўйиндан кейин Луис Энрике шогирдлари ўз эътиборини Европа Чемпионлар Лигасига қаратади. Париж клуби навбатдаги турнир баҳсида Испаниянинг «Вильярреал» жамоаси билан куч синашади.
Ҳимоячи позициясида ҳаракат қилиб, бир учрашувда 5 та голда бевосита иштирок этиш орқали Ашраф Ҳакими замонавий футбол тактикасида қанот ҳимоячиларининг ролини янги босқичга олиб чиқди.
Изоҳлар 0
…