Луис Энрикедан ҳайрат: Марокашлик латерал қандай қилиб ҳужумчи ролини бажармоқда?

·11·Спорт
Луис Энрикедан ҳайрат: Марокашлик латерал қандай қилиб ҳужумчи ролини бажармоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «PSJ» бош мураббийи Луис Энрике «Гавр» устидан қозонилган 5:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг Ашраф Ҳакимининг тарихий ўйинини юқори баҳолади.
  • Марокашлик ҳимоячи мазкур учрашувда 3 та гол уриб, 2 та голли узатмага муаллифлик қилди ва жамоасининг Франсия чемпионатидаги пешқадамлигини мустаҳкамлади.
  • Энрикенинг таъкидлашича, Ҳакимининг тўп назорати вақтида соф ҳужумчи каби ҳаракат қилиши уни дунёдаги энг яхши ўнг қанот ҳимоячисига айлантиради.

Франция 1-лигасининг 9-тури доирасида «Гавр» устидан қозонилган йирик ғалабадан (5:1) сўнг, «ПСЖ» бош мураббийи Луис Энрике учрашув қаҳрамони Ашраф Ҳакимининг тарихий ўйинига юқори баҳо берди. Марокашлик қанот ҳимоячиси бир ўйинда рақиб дарвозасига 3 та гол уриб, 2 та голли узатмага муаллифлик қилди.

Франциянинг нуфузли «L’Équipe» нашрига интервью берган испаниялик мутахассис ўз сардорининг универсал қобилияти ва барқарорлиги уни дунёда тенгсиз қилиб турганини таъкидлади.

«Тўп биздалигида у соф ҳужумчига айланади»: Энрикенинг тактик шарҳи

Парижликлар устози марокашлик латералнинг майдондаги ноодатий вазифалари ва феноменал жиҳатларини қуйидагича очиқлади:

  • Тарихий кўрсаткич: «Ашраф Ҳакими учун бу ҳақиқатан ҳам унутилмас оқшом бўлди. Ҳимоячининг 3 та гол уриб, яна 2 та ассист берганини аввал бирор марта кўрганмисиз?», — дея ҳайратини яширмади мураббий;

  • Ҳимоячи ниқобидаги ҳужумчи: Энрикенинг таъкидлашича, Ҳакимининг салоҳияти анъанавий қанот ҳимоячиси доирасидан анча кенг: «Ҳакими — жамоа сардори ва биз унинг кучли жиҳатларини жуда яхши биламиз. Аслида у кўпроқ ҳужумчига ўхшайди: доим олдинда ҳаракат қилади, бўш зоналарга очилишни ва ҳал қилувчи пас беришни билади. Тўп бизда бўлганида, у соф ҳужумчига айланади. Тўп рақибда бўлсагина, барча сингари ҳимоячига айланади»;

  • Дунёнинг энг яхшиси: «У шубҳасиз дунёнинг энг яхши ўнг қанот ҳимоячиси. Бироқ мени унинг урган учта голидан ҳам кўра, доим энг юқори савияда ўйнаши ва ҳар бир учрашувда майдонга тушишга тайёр туриши кўпроқ ҳайратга солади. Бу жамоамиз учун бебаҳо аҳамиятга эга».

«ПСЖ»нинг ҳолати: Лига 1 пешқадамлиги ва Чемпионлар Лигасидаги синов

Ушбу ғалаба Париж грандининг мавсумдаги режалари учун кучли туртки бўлди:

  • Лига 1 чўққисида: Мазкур муваффақиятдан сўнг «ПСЖ» ўз ҳисобидаги очколарни 20 тага етказиб, Франция чемпионати турнир жадвалида якка пешқадамликни мустаҳкамлади;

  • Евроаренадаги навбатдаги рақиб: Франция чемпионатидаги ишончли ўйиндан кейин Луис Энрике шогирдлари ўз эътиборини Европа Чемпионлар Лигасига қаратади. Париж клуби навбатдаги турнир баҳсида Испаниянинг «Вильярреал» жамоаси билан куч синашади.

Ҳимоячи позициясида ҳаракат қилиб, бир учрашувда 5 та голда бевосита иштирок этиш орқали Ашраф Ҳакими замонавий футбол тактикасида қанот ҳимоячиларининг ролини янги босқичга олиб чиқди.

Ашраф ҲакимиПСЖЛуис ЭнрикеФранция 1-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

5 та голда иштирок этган Ашраф Ҳакими Франция чемпионатини ларзага солди5 та голда иштирок этган Ашраф Ҳакими Франция чемпионатини ларзага солдиБугун 07:06Лё-Авр — ПСЖ: таркиблар ва жонли матнЛё-Авр — ПСЖ: таркиблар ва жонли матнКеча 22:21ПСЖ — Лион: таркиблар ва жонли матнПСЖ — Лион: таркиблар ва жонли матн26 октябр 23:46Страсбург — ПСЖ: таркиблар ва жонли матнСтрасбург — ПСЖ: таркиблар ва жонли матн17 октябр 19:33Францияда сенсация: “Лилль” 3-ўринга кўтарилди, “Ланс” эса муҳим очколарни бой бердиФранцияда сенсация: “Лилль” 3-ўринга кўтарилди, “Ланс” эса муҳим очколарни бой бердиБугун 07:13Лилль — Ланс: таркиблар ва жонли матнЛилль — Ланс: таркиблар ва жонли матнБугун 00:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди