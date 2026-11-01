Страсбург — Осер: таркиблар ва жонли матн

·33·Спорт
Страсбург — Осер: таркиблар ва жонли матн

Франция 1-лигаси доирасидаги Страсбург — Осер учрашуви 1 ноябр, 19:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Страсбург бошланғич таркиби: 1. Йоргенсен Ф., 31. Кулибали К., 6. Дукуре И., 29. Эль Мурабет С., 14. Эссуго Д., 20. Годо М., 40. Хардер К., 24. Хогсберг Л., 36. Осо, 10. Рейна Г., 80. Яссин Г.

Страсбург бош мураббийи: Оливейра Э.

Осер бошланғич таркиби: 1. Нарди П., 8. Ахамада Н., 92. Акпа К., 9. Арчер К., 5. Дануа К. (капитан), 21. Февр Р., 15. Макоссо К., 10. Намасо Д., 22. Оппегард Ф., 27. Си Л., 4. Туанзебе А.

Осер захирадагилари: 20. Диоманде С., 23. Диоп М., 34. Диубате Л., 49. Худда Й., 32. Манденге Р., 46. Пьефор А., 29. Сеная М., 13. Сиве Т., 77. Зоссу А.

Осер бош мураббийи: Стилл У.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
17
Страсбур майдон маркази яқинидан жарима зарбасини амалга оширади.
15
Гийом Паради ҳуштагини чалди, чунки Гессим Яссин (Страсбур) ҳужум вақтида тўп учун курашда қўполлик ишлатди.
12
Камерон Арчер (Осер) жарима майдончаси ташқарисидан дарвозанинг ўнг устуни ёнидан ўтиб кетувчи кучли зарба йўллади.
10
Фредрик Оппегард (Осер) жарима майдончаси ичига тўпни узатди, аммо рақиб ҳимоячилари тўпни тезда эгаллаб олишди.
9
Фредрик Оппегард (Осер) дарвоза томон олға интилмоқда, аммо ҳимоячи ўз вақтида қайтиб, тўпни олиб қўйди. Бош ҳакам ва ён ҳакам иккаласи ҳам Осер фойдасига ён чизиқдан тўпни ўйинга киритиш белгисини кўрсатишди.
7
Гессим Яссин (Страсбург) рақиб ҳимоячиларидан баландроқ сакраб, дарвоза маркази томон аниқ зарба йўллади. Бироқ унинг уринишини Пол Нарди бартараф этди ва осонлик билан тўпни эгаллаб олди!
6
Жованни Рейна (Страсбур) жарима майдончаси ичига ажойиб узатмани амалга оширди. Шунга қарамай, рақиб ҳимоячиси ҳушёрлик кўрсатди ва тўпни майдондан узоқлаштириб, хавфни бартараф этди.
3
Конрад Хардер (Страсбур) дарвоза томон зарба берди, аммо тўп дарвоза тўсинидан анча юқорилаб ўтиб кетди.
1
Бугунги ўйин эндигина бошланди, баҳсдан завқ олинг!
19:00
Ўйинчилар майдонда ва Осер учрашувни бошлаб беради.
19:00
Бугунги ўйинни Гийом Паради бошқариб боради.
19:00
Иккала жамоанинг бошланғич таркиблари маълум бўлди, энди улар билан танишиб чиқишингиз мумкин.
19:00
Салом ва бизнинг бўлажак ўйин бўйича дақиқама-дақиқа матнли трансляциямизга хуш келибсиз. Биз сизга майдонда содир бўлаётган воқеаларни имкон қадар аниқроқ етказишга ҳаракат қиламиз. Яхши дам олинг.
СтрасбургОсерФранция 1-лигаси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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