Страсбург — Осер: таркиблар ва жонли матн

Франция 1-лигаси доирасидаги Страсбург — Осер учрашуви 1 ноябр, 19:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Страсбург бошланғич таркиби: 1. Йоргенсен Ф., 31. Кулибали К., 6. Дукуре И., 29. Эль Мурабет С., 14. Эссуго Д., 20. Годо М., 40. Хардер К., 24. Хогсберг Л., 36. Осо, 10. Рейна Г., 80. Яссин Г.

Страсбург бош мураббийи: Оливейра Э.

Осер бошланғич таркиби: 1. Нарди П., 8. Ахамада Н., 92. Акпа К., 9. Арчер К., 5. Дануа К. (капитан), 21. Февр Р., 15. Макоссо К., 10. Намасо Д., 22. Оппегард Ф., 27. Си Л., 4. Туанзебе А.

Осер захирадагилари: 20. Диоманде С., 23. Диоп М., 34. Диубате Л., 49. Худда Й., 32. Манденге Р., 46. Пьефор А., 29. Сеная М., 13. Сиве Т., 77. Зоссу А.

Осер бош мураббийи: Стилл У.