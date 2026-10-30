Лё-Авр — ПСЖ: таркиблар ва жонли матн

·59·Спорт
Лё-Авр — ПСЖ: таркиблар ва жонли матн

Франция 1-лигаси доирасидаги Лё-Авр — ПСЖ учрашуви 30 октябр, 23:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Лё-Авр бошланғич таркиби: 16. Бодарт А., 20. Узиад Д., 15. Секо А., 5. Туба А., 97. Н'Диай М., 26. Эбоног С., 6. Мванга Ж., 7. Ричардсон А. (капитан), 30. Накамура С., 9. Маджа Дж., 38. Фофана Р.

Лё-Авр захирадагилари: 33. Донгопанджи Х., 93. Галлон Г., 17. Мизута К., 78. Мосенго Д. Н., 14. Ндиай Р., 25. Саматта А., 23. Сассо В., 27. Винетт Э. К., 24. Зохури Г.

Лё-Авр бош мураббийи: Дигар Д.

ПСЖ бошланғич таркиби: 39. Сафонов М., 2. Хакими А. (капитан), 6. Забарный И., 21. Эрнандес Л., 12. Динь Л., 33. Заир-Эмери У., 27. Фернандес Д., 24. Маюлу С., 11. Аклиуш М., 9. Торрес Ф., 22. Готс М.

ПСЖ захирадагилари: 4. Бералдо Л., 42. Боли Д., 30. Шевалье Л., 14. Дуэ Д., 47. Нжанту К., 87. Невеш Ж., 51. Пачо В., 8. Руис Ф., 17. Витинья.

ПСЖ бош мураббийи: Луис Энрике.

Жонли репортаж1-2 ЖОНЛИ
45
Ўйинга 3 дақиқа қўшиб берилди.
45
Ўйин: Ле Авр - ПСЖ. Ҳисоб: 1-2. Шарҳ: Умумий зарбалар сони 6:7 ни ташкил этмоқда.
42
Ашраф Ҳакими (ПСЖ) жарима майдончаси ичида узатилган тўпга етиб келди, аммо Арно Бодар курашда устун келиб, вазиятни бартараф этди.
38
Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ) жарима майдончаси ичида ажойиб узатмани қабул қилиб олди ва гол уриш учун қулай имкониятга эга бўлди. У зарба берди, аммо ҳимоячилардан бири тўпни моҳирона тўсиб қолди.
36
Сота Накамура (Гавр) томонидан амалга оширилган ажойиб ҳаракат жарима майдончаси ташқарисидан дарвозанинг чап пастки бурчагига йўлланган зарба билан якунланди, аммо Матвей Сафонов вазиятни тўлиқ назорат қилди ва тўпни қийинчиликсиз эгаллаб олди.
33
Ҳавр ўйинчиси қўполлик ишлатди. Франсуа Летексье ҳуштак чалиб, қоидабузарликни қайд этди ва ўйинни ўз назоратида ушлаб турибди.
30
Ҳакам Франсуа Летексье ВАР текширувидан сўнг гол ҳисобга олинганини билдириб, марказни кўрсатди. Ашраф Ҳакими (ПСЖ) голни жуда қизғин нишонламоқда.
29VAR
Тўхтанг! Гол урилгунга қадар офсайд бўлган-бўлмаганини аниқлаш учун ВАР текшируви ўтказилмоқда. Ҳакам ҳозир вазиятни кўриб чиқяпти. ПСЖ футболчилари бундан норози.
281-2
Гол - 1:2! Сенни Маюлу жарима майдони ичида Ашраф Ҳакимига (ПСЖ) тўпни узатиб берди ва у тўпни дарвозанинг ўнг бурчагига, Арно Бодар ета олмайдиган қилиб жойлаб қўйди.
261-1
Гол! Мика Годтс (ПСЖ) жарима майдончаси ичида бўш ҳудуд топиб, Ашраф Ҳакимидан келган узатмани қабул қилиб олди ва тўпни дарвозанинг қоқ марказига йўллади. 1:1.
24
Бурчак зарбасидан сўнг Мика Годтс (ПСЖ) тўпни ўйинга киритди, аммо вазиятдан ҳеч нарса чиқмади.
23
Ферран Торрес (ПСЖ) ажойиб тарзда тўпни қабул қилиб олди! У жарима майдончаси ичига етказиб берилган аниқ узатмани илиб олди ва дарвоза маркази томон пастдан кучли зарба йўллади. Дарвозабон ажойиб реакция кўрсатиб, тўпни қайтарди.
22
ПСЖ ўйинчилари тўпни назорат қилишмоқда ва бир-бирларига қисқа паслар билан узатмалар беришяпти. Улар рақиб ҳимоясидаги бўшлиқлар очилишини кутишмоқда.
181-0
Гол - 1:0! Раян Фофана жарима майдони ичида Жош Мажани (Гавр) қулай вазиятга чиқарди ва у тўпни Матвей Сафонов дарвозасига йўллади.
18
Ферран Торрес (ПСЖ) жарима майдончаси ичида узатилган тўпни қабул қилиб олди ва дарвоза маркази томон пастдан зарба йўллади, аммо Арно Бодар вазиятни олдиндан сезиб, тўпни эгаллаб олди.
16
Ҳимоячилардан бири тўпни яхши қайтарганидан сўнг, Амир Ричардсон (Гавр) бурчак зарбасини амалга ошириш учун тўп олдига борди.
13
15:85 – бу ҳозирги тўпга эгалик қилиш нисбати.
10
Ферран Торрес (ПСЖ) жарима майдончаси ичига ажойиб пас узатди, аммо ҳимоячилардан бири хавфни бартараф этди.
7
Сенни Маюлу (ПСЖ) жарима майдончасига тўпни узатишга уринди, аммо унинг ҳаракати тўсиб қўйилди.
6
Мика Годтс (ПСЖ) бурчак зарбасини амалга оширди, аммо ҳимоячилардан бири яхши ҳаракат қилиб, барчадан баланд сакради ва тўпни боши билан узоқлаштирди.
5
Франсуа Летексье ҳуштагини чалди, чунки Муҳаммед Ндиайе (Гавр) рақибига нисбатан қўполлик ишлатди.
2
ПСЖ тўпни назорат қилмоқда, улар бир нечта узатмаларни амалга ошириб, зарба бериш учун қулай имкониятни кутишмоқда.
1
Бошладик, бугунги учрашув айни дамда старт олди.
23:00
Ниҳоят футболчилар майдонга чиқиб келишди! ПСЖ ўйинни бошлаб беради.
23:00
Бугунги ўйинни Франсуа Летексье бошқариб боради.
23:00
Ушбу учрашув тафсилотларида, ўйин бошланиши арафасида жамоаларнинг таркиблари билан танишиб чиқишингиз мумкин.
23:00
Хайрли кун, хонимлар ва жаноблар! Бизнинг жонли матнли шарҳимизга хуш келибсиз, унда биз сизга ўйинда содир бўлаётган барча воқеалар ҳақида тезкор маълумотларни тақдим этамиз.
Лё-АврПСЖФранция 1-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марсель — Лё-Авр: таркиблар ва жонли матнМарсель — Лё-Авр: таркиблар ва жонли матн25 октябр 20:36Лё-Авр — Осер: таркиблар ва жонли матнЛё-Авр — Осер: таркиблар ва жонли матн18 октябр 19:17ПСЖ — Лион: таркиблар ва жонли матнПСЖ — Лион: таркиблар ва жонли матн26 октябр 23:46Страсбург — ПСЖ: таркиблар ва жонли матнСтрасбург — ПСЖ: таркиблар ва жонли матн17 октябр 19:33Найс — Ренн: таркиблар ва жонли матнНайс — Ренн: таркиблар ва жонли матнБугун 22:06Тулуза — Труа: таркиблар ва жонли матнТулуза — Труа: таркиблар ва жонли матн25 октябр 20:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди