Лё-Авр — ПСЖ: таркиблар ва жонли матн
Франция 1-лигаси доирасидаги Лё-Авр — ПСЖ учрашуви 30 октябр, 23:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Лё-Авр бошланғич таркиби: 16. Бодарт А., 20. Узиад Д., 15. Секо А., 5. Туба А., 97. Н'Диай М., 26. Эбоног С., 6. Мванга Ж., 7. Ричардсон А. (капитан), 30. Накамура С., 9. Маджа Дж., 38. Фофана Р.
Лё-Авр захирадагилари: 33. Донгопанджи Х., 93. Галлон Г., 17. Мизута К., 78. Мосенго Д. Н., 14. Ндиай Р., 25. Саматта А., 23. Сассо В., 27. Винетт Э. К., 24. Зохури Г.
Лё-Авр бош мураббийи: Дигар Д.
ПСЖ бошланғич таркиби: 39. Сафонов М., 2. Хакими А. (капитан), 6. Забарный И., 21. Эрнандес Л., 12. Динь Л., 33. Заир-Эмери У., 27. Фернандес Д., 24. Маюлу С., 11. Аклиуш М., 9. Торрес Ф., 22. Готс М.
ПСЖ захирадагилари: 4. Бералдо Л., 42. Боли Д., 30. Шевалье Л., 14. Дуэ Д., 47. Нжанту К., 87. Невеш Ж., 51. Пачо В., 8. Руис Ф., 17. Витинья.
ПСЖ бош мураббийи: Луис Энрике.
Изоҳлар 0
…