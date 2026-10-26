ПСЖ — Лион: таркиблар ва жонли матн
Франция 1-лигаси доирасидаги ПСЖ — Лион учрашуви 27 октябр, 00:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
ПСЖ бошланғич таркиби: 39. Сафонов М., 2. Хакими А. (капитан), 6. Забарный И., 51. Пачо В., 33. Заир-Эмери У., 87. Невеш Ж., 17. Витинья, 8. Руис Ф., 14. Дуэ Д., 9. Торрес Ф., 11. Аклиуш М.
ПСЖ захирадагилари: 4. Бералдо Л., 42. Боли Д., 30. Шевалье Л., 12. Динь Л., 27. Фернандес Д., 22. Готс М., 21. Эрнандес Л., 24. Маюлу С., 47. Нжанту К.
ПСЖ бош мураббийи: Луис Энрике.
Лион бошланғич таркиби: 1. Грейф Д., 13. Атекаме З., 20. Бахер Ф., 19. Ниакате М., 16. Абнер Винисиус, 6. Тессманн Т., 23. Мортон Т., 8. Толиссо К. (капитан), 7. Нуама Э., 18. Мера К., 24. Дюранвиль Ж.
Лион захирадагилари: 2. Бидструп М., 26. Будаш К., 40. Дескамп Р., 44. Ҳамдани А., 45. Химберт Р., 85. Камара Н., 21. Клюйверт Р., 22. Мата К., 99. Нартей Н.
Лион бош мураббийи: Фонсека П.
Изоҳлар 0
…