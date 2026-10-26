ПСЖ — Лион: таркиблар ва жонли матн

·29·Спорт
ПСЖ — Лион: таркиблар ва жонли матн

Франция 1-лигаси доирасидаги ПСЖ — Лион учрашуви 27 октябр, 00:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

ПСЖ бошланғич таркиби: 39. Сафонов М., 2. Хакими А. (капитан), 6. Забарный И., 51. Пачо В., 33. Заир-Эмери У., 87. Невеш Ж., 17. Витинья, 8. Руис Ф., 14. Дуэ Д., 9. Торрес Ф., 11. Аклиуш М.

ПСЖ захирадагилари: 4. Бералдо Л., 42. Боли Д., 30. Шевалье Л., 12. Динь Л., 27. Фернандес Д., 22. Готс М., 21. Эрнандес Л., 24. Маюлу С., 47. Нжанту К.

ПСЖ бош мураббийи: Луис Энрике.

Лион бошланғич таркиби: 1. Грейф Д., 13. Атекаме З., 20. Бахер Ф., 19. Ниакате М., 16. Абнер Винисиус, 6. Тессманн Т., 23. Мортон Т., 8. Толиссо К. (капитан), 7. Нуама Э., 18. Мера К., 24. Дюранвиль Ж.

Лион захирадагилари: 2. Бидструп М., 26. Будаш К., 40. Дескамп Р., 44. Ҳамдани А., 45. Химберт Р., 85. Камара Н., 21. Клюйверт Р., 22. Мата К., 99. Нартей Н.

Лион бош мураббийи: Фонсека П.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
4
Дезире Дуэ (ПСЖ) рақиб жарима майдончасига ёриб кирди ва ўнг устун томон пастдан зарба йўллади, аммо дарвозабон ажойиб сейв намойиш этди.
3
ПСЖ футболчилари тўпни назорат қилишмоқда ва бир-бирларига қисқа паслар билан узатмалар беришяпти. Улар рақиб ҳимоясидаги бўшлиқлар пайдо бўлишини кутишмоқда.
1
Ўйин эндигина бошланди.
00:30
Ўйинчилар майдонга чиқишди ва учрашув бошланиш арафасида. ПСЖ ўйинни бошлаб беради.
00:30
Бугунги ўйин бош ҳаками билан таништириб ўтамиз, у Жером Бризар.
00:30
Энди биз бошланғич таркибларни билиб олдик. Уларни ушбу ўйиннинг тафсилотларида топишингиз мумкин.
00:30
Хуш келибсиз, ҳурматли мухлислар, бизнинг матнли жонли трансляциямизга! Бошланғич таркиблар тез орада эълон қилинади, шунинг учун жойлашиб олинг ва ўйинни томоша қилишга тайёр туринг.
ПСЖЛионФранция 1-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лион — Найс: таркиблар ва жонли матнЛион — Найс: таркиблар ва жонли матн18 октябр 23:47Страсбург — ПСЖ: таркиблар ва жонли матнСтрасбург — ПСЖ: таркиблар ва жонли матн17 октябр 19:33Марсель — Лё-Авр: таркиблар ва жонли матнМарсель — Лё-Авр: таркиблар ва жонли матн25 октябр 20:36Тулуза — Труа: таркиблар ва жонли матнТулуза — Труа: таркиблар ва жонли матн25 октябр 20:26Ренн — Страсбург: таркиблар ва жонли матнРенн — Страсбург: таркиблар ва жонли матн25 октябр 20:23Осер — Ле-Ман: таркиблар ва жонли матнОсер — Ле-Ман: таркиблар ва жонли матн25 октябр 20:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди