5 та голда иштирок этган Ашраф Ҳакими Франция чемпионатини ларзага солди

·68·Спорт
5 та голда иштирок этган Ашраф Ҳакими Франция чемпионатини ларзага солди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Франсия чемпионатининг 9-турида «PSJ» меҳмонда «Гавр» устидан 5:1 ҳисобида йирик ғалабага эришди.
  • Учрашув қаҳрамони Ашраф Ҳакими рақиб дарвозасига 3 та гол уриб, 2 та голли узатмани амалга оширди.
  • Ушбу муваффақиятдан сўнг Луис Энрике шогирдлари 20 очко билан турнир жадвалида якка пешқадамга айланди.
  • «Гавр» эса 2 очко билан мусобақа жадвалининг энг сўнгги поғонасида қолмоқда.

Франция 1-лигасида 9-тур учрашувлари бошланди. Мавсумнинг навбатдаги сафар баҳсида амалдаги чемпион «ПСЖ» меҳмонда «Гавр» билан куч синашиб, 5:1 ҳисобидаги йирик ва ишончли ғалабани тантана қилди.

Учрашувнинг ҳақиқий қаҳрамонига марокашлик латерал Ашраф Ҳакими айланди. У якка ўзи жамоасининг деярли барча хавфли ҳужумларини якунлаб, рақиб дарвозасига нақд 3 та гол урди (хет-трик) ҳамда шерикларига 2 та голли узатма (ассист) муаллифи бўлди.

Ўйин хроникаси: «Гавр»нинг тезкор голи ва «ПСЖ»нинг жавоб зарбаси

Баҳс мезбонларнинг фаоллиги билан старт олди, бироқ Париж гранди тезда вазиятни тўлиқ ўз назоратига олди:

  • «Гавр»нинг умиди: 18-дақиқада Майя парижликлар дарвозасини ишғол қилиб, мезбонларни кутилмаганда олдинга олиб чиқди;

  • Мувозанатнинг тикланиши: 26-дақиқадаёқ ёш иқтидор Годтс ҳисобни тенглаштирди — 1:1;

  • Ҳакими бенефисининг бошланиши: Орадан икки дақиқа ўтиб, 28-дақиқада Ашраф Ҳакими жамоасини олдинга олиб чиқди;

  • Иккинчи бўлимдаги тор-мор: 55-дақиқада Ҳакими дублни расмийлаштирди, 62-дақиқада Маюлу фарқни оширди, 69-дақиқада эса Ҳакими ўзининг 3-голини уриб, мусобақадаги бенефисига нуқта қўйди.

Турнир жадвали: Луис Энрике шогирдлари чўққига кўтарилди

Қўлга киритилган йирик ғалаба турнир жадвалидаги етакчиликни ўзгартирди:

  • «ПСЖ» якка пешқадам: Луис Энрике жамоаси ўз очколари сонини 20 тага етказиб олиб, 1-лига жадвалида 1-ўринга чиқиб олди;

  • «Гавр» аутсайдерлар сафида: Мезбонлар 9 турдан сўнг бор-йўғи 2 очко билан турнир жадвалининг энг сўнгги поғонасида қолиб кетмоқда.

Лига 1. 9-тур таркиблари:

  • «Гавр»: Бодар, Секо, Туба, Мванга, Узиад, Эбоног, Ричардсон, Н’Дяе (Саматта, 65), Фофана, Майя, Накамура (Коффи, 65);

  • «ПСЖ»: Сафонов, Ҳакими (Боли, 71), Забарний, Люка Эрнандес, Аклиуш (Бералдо, 63), Заир-Эмери, Фернандес, Маюлу, Годст (Нджанту, 71), Ферран Торрес.

Ҳимоячи позициясида туриб бир учрашувнинг ўзида 5 та голда бевосита иштирок этиш замонавий футболда камдан-кам учрайдиган феноменал кўрсаткич бўлиб, Ашраф Ҳакимининг ушбу ўйини Европа футболида ҳафтанинг энг шов-шувли воқеаларидан бири бўлди.

ПСЖАшраф ҲакимиФранция 1-лигасиГавр
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лё-Авр — ПСЖ: таркиблар ва жонли матнЛё-Авр — ПСЖ: таркиблар ва жонли матнКеча 22:21ПСЖ — Лион: таркиблар ва жонли матнПСЖ — Лион: таркиблар ва жонли матн26 октябр 23:46Страсбург — ПСЖ: таркиблар ва жонли матнСтрасбург — ПСЖ: таркиблар ва жонли матн17 октябр 19:33Францияда сенсация: “Лилль” 3-ўринга кўтарилди, “Ланс” эса муҳим очколарни бой бердиФранцияда сенсация: “Лилль” 3-ўринга кўтарилди, “Ланс” эса муҳим очколарни бой бердиБугун 07:13Лилль — Ланс: таркиблар ва жонли матнЛилль — Ланс: таркиблар ва жонли матнБугун 00:08Найс — Ренн: таркиблар ва жонли матнНайс — Ренн: таркиблар ва жонли матнКеча 22:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди