5 та голда иштирок этган Ашраф Ҳакими Франция чемпионатини ларзага солди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Франсия чемпионатининг 9-турида «PSJ» меҳмонда «Гавр» устидан 5:1 ҳисобида йирик ғалабага эришди.
- Учрашув қаҳрамони Ашраф Ҳакими рақиб дарвозасига 3 та гол уриб, 2 та голли узатмани амалга оширди.
- Ушбу муваффақиятдан сўнг Луис Энрике шогирдлари 20 очко билан турнир жадвалида якка пешқадамга айланди.
- «Гавр» эса 2 очко билан мусобақа жадвалининг энг сўнгги поғонасида қолмоқда.
Франция 1-лигасида 9-тур учрашувлари бошланди. Мавсумнинг навбатдаги сафар баҳсида амалдаги чемпион «ПСЖ» меҳмонда «Гавр» билан куч синашиб, 5:1 ҳисобидаги йирик ва ишончли ғалабани тантана қилди.
Учрашувнинг ҳақиқий қаҳрамонига марокашлик латерал Ашраф Ҳакими айланди. У якка ўзи жамоасининг деярли барча хавфли ҳужумларини якунлаб, рақиб дарвозасига нақд 3 та гол урди (хет-трик) ҳамда шерикларига 2 та голли узатма (ассист) муаллифи бўлди.
Ўйин хроникаси: «Гавр»нинг тезкор голи ва «ПСЖ»нинг жавоб зарбаси
Баҳс мезбонларнинг фаоллиги билан старт олди, бироқ Париж гранди тезда вазиятни тўлиқ ўз назоратига олди:
«Гавр»нинг умиди: 18-дақиқада Майя парижликлар дарвозасини ишғол қилиб, мезбонларни кутилмаганда олдинга олиб чиқди;
Мувозанатнинг тикланиши: 26-дақиқадаёқ ёш иқтидор Годтс ҳисобни тенглаштирди — 1:1;
Ҳакими бенефисининг бошланиши: Орадан икки дақиқа ўтиб, 28-дақиқада Ашраф Ҳакими жамоасини олдинга олиб чиқди;
Иккинчи бўлимдаги тор-мор: 55-дақиқада Ҳакими дублни расмийлаштирди, 62-дақиқада Маюлу фарқни оширди, 69-дақиқада эса Ҳакими ўзининг 3-голини уриб, мусобақадаги бенефисига нуқта қўйди.
Турнир жадвали: Луис Энрике шогирдлари чўққига кўтарилди
Қўлга киритилган йирик ғалаба турнир жадвалидаги етакчиликни ўзгартирди:
«ПСЖ» якка пешқадам: Луис Энрике жамоаси ўз очколари сонини 20 тага етказиб олиб, 1-лига жадвалида 1-ўринга чиқиб олди;
«Гавр» аутсайдерлар сафида: Мезбонлар 9 турдан сўнг бор-йўғи 2 очко билан турнир жадвалининг энг сўнгги поғонасида қолиб кетмоқда.
Лига 1. 9-тур таркиблари:
«Гавр»: Бодар, Секо, Туба, Мванга, Узиад, Эбоног, Ричардсон, Н’Дяе (Саматта, 65), Фофана, Майя, Накамура (Коффи, 65);
«ПСЖ»: Сафонов, Ҳакими (Боли, 71), Забарний, Люка Эрнандес, Аклиуш (Бералдо, 63), Заир-Эмери, Фернандес, Маюлу, Годст (Нджанту, 71), Ферран Торрес.
Ҳимоячи позициясида туриб бир учрашувнинг ўзида 5 та голда бевосита иштирок этиш замонавий футболда камдан-кам учрайдиган феноменал кўрсаткич бўлиб, Ашраф Ҳакимининг ушбу ўйини Европа футболида ҳафтанинг энг шов-шувли воқеаларидан бири бўлди.
Изоҳлар 0
…