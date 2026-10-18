Лорьян — Монако: таркиблар ва жонли матн
Франция 1-лигаси доирасидаги Лорьян — Монако учрашуви 18 октябр, 20:15 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Лорьян бошланғич таркиби: 38. Мвого И., 32. Аджеи Н., 3. Талби М. (капитан), 95. Туре И., 20. Силла Д., 8. Кадиу Н., 62. Авом А., 43. Куасси А., 17. Макенго Ж., 33. Бернардо Г., 18. Балде И.
Лорьян захирадагилари: 19. Файе С., 2. Жоржен А., 21. Камара Б., 77. Кацерис П., 42. Коне М., 30. Кузмич С., 11. Ле Бри Т., 55. Обаретин Н., 15. Тосин А.
Лорьян бош мураббийи: Дюжо А.
Монако бошланғич таркиби: 1. Градецки Л., 2. Вандерсон, 72. Сане С., 22. Салису М., 20. Назиньо, 8. Камара Л., 6. Закария Д. (капитан), 18. Минамино Т., 10. Головин А., 31. Фати А., 11. Аблин М.
Монако захирадагилари: 9. Балогун Ф., 14. Бирет М., 19. Кабрал П., 28. Кулибали М., 7. Детурбе М., 37. Диоп Э., 16. Кон П., 13. Мависса С., 4. Тезе Ж.
Монако бош мураббийи: Филипе Луис.
Изоҳлар 0
…