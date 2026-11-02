Францияда сенсация: “Париж” кучли тўртликда, “Лион” ва “Марсель”дан ишончли ғалабалар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Франсия 1-Лигасининг 9-турида «Париж» клуби «Монако» устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозониб, турнир жадвалида кучли тўртликка кирди.
- «Лион» ва «Марсель» жамоалари ўз рақибларини 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, муҳим очколарни қўлга киритди.
- «Страсбург» эса «Осер» дарвозасига жавобсиз 5 та гол уриб, турнинг энг йирик ғалабасини қайд этди.
Франция 1-Лигасида 9-тур баҳслари ниҳоясига етди. Марказий қарама-қаршиликлар, кутилмаган натижалар ва сермаҳсул ўйинларга бой бўлган турда турнир жадвалининг юқори қисмида жиддий ўзгаришлар кузатилди.
Турнинг асосий сенсацияси пойтахтда қайд этилди: ўз майдонида фаворит «Монако»ни қабул қилган «Париж» клуби 3:1 ҳисобида ишончли ғалаба қозониб, кучли тўртликдан жой олди. Шунингдек, грандлардан «Лион» ва «Марсель» муҳим 3 очкони қўлга киритган бўлса, «Страсбург» рақиб дарвозасига 5 та тўп киритиб, ҳақиқий голлар шоусини намойиш этди.
Париждаги шов-шув: Синайоконинг дубли ва «Монако»нинг ожизлиги
Пойтахт вакиллари князлик клубига қарши баҳсда дастлабки дақиқалардан ташаббусни қўлга олди:
Биринчи бўлим қаҳрамони Синайоко: «Париж» ҳужумчиси Синайоко 38 ва 44-дақиқаларда иккита гол уриб, танаффусгача жамоасининг мутлақ устунлигини таъминлади — 2:0;
Балоганнинг жавоби ва Пажининг нуқтаси: 65-дақиқада Фоларин Балоган орадаги фарқни қисқартириб, интригани қайтаргандек бўлди, бироқ 74-дақиқада Пажи мезбонларнинг учинчи голини киритиб, учрашув тақдирини узил-кесил ҳал қилди — 3:1.
Фаворитлар ўз майдонида очко йўқотмади: «Лион», «Марсель» ва «Страсбург» бенефиси
Турнинг қолган беллашувлари ҳам мезбонларнинг тўлиқ ҳукмронлиги остида кечди:
«Лион» 3-ўринга кўтарилди: Ўз майдонида «Анже»ни қабул қилган лионликлар Эрнест Нуама (34) ва тажрибали Корентен Толиссо (86) томонидан урилган голлар эвазига 2:0 ҳисобида ғалаба қозониб, очколарини 17 тага етказди;
«Марсель»дан тезкор зарба: «Тулуза»га қарши баҳс олиб борган марселликлар ўйиннинг 1-дақиқасидаёқ Амин Ҳаритнинг голи билан ҳисобни очди. 25-дақиқада Амин Гуири фарқни мустаҳкамлади ва баҳс 2:0 ҳисобида якунланди;
«Страсбург»дан 5 та гол: «Осер»ни қабул қилган «Страсбург» рақибини 5:1 ҳисобида тор-мор этди. Мезбонлар сафида Ёсин дублга эришган бўлса, меҳмонлар 74-дақиқада Диубатенинг четлатилиши сабаб баҳсни бир киши кам бўлиб якунлади.
9-турнинг расмий натижалари ва қайдномаси:
«Париж» — «Монако» 3:1
Голлар: Синайоко 38, 44, Пажи 74 — Балоган 65.
«Лион» — «Анже» 2:0
Голлар: Нуама 34, Толиссо 86.
«Марсель» — «Тулуза» 2:0
Голлар: Ҳарит 1, Гуири 25.
«Страсбург» — «Осер» 5:1
Голлар: Эссугу 41, Годо 55, Ҳардер 62 (пен.), Ёсин 77, 85 — Арчер 68.
Четлатиш: Диубате 74 («Осер»).
Изоҳлар 0
…