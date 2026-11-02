Францияда сенсация: “Париж” кучли тўртликда, “Лион” ва “Марсель”дан ишончли ғалабалар

·69·Спорт
Францияда сенсация: “Париж” кучли тўртликда, “Лион” ва “Марсель”дан ишончли ғалабалар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Франсия 1-Лигасининг 9-турида «Париж» клуби «Монако» устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозониб, турнир жадвалида кучли тўртликка кирди.
  • «Лион» ва «Марсель» жамоалари ўз рақибларини 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, муҳим очколарни қўлга киритди.
  • «Страсбург» эса «Осер» дарвозасига жавобсиз 5 та гол уриб, турнинг энг йирик ғалабасини қайд этди.

Франция 1-Лигасида 9-тур баҳслари ниҳоясига етди. Марказий қарама-қаршиликлар, кутилмаган натижалар ва сермаҳсул ўйинларга бой бўлган турда турнир жадвалининг юқори қисмида жиддий ўзгаришлар кузатилди.

Турнинг асосий сенсацияси пойтахтда қайд этилди: ўз майдонида фаворит «Монако»ни қабул қилган «Париж» клуби 3:1 ҳисобида ишончли ғалаба қозониб, кучли тўртликдан жой олди. Шунингдек, грандлардан «Лион» ва «Марсель» муҳим 3 очкони қўлга киритган бўлса, «Страсбург» рақиб дарвозасига 5 та тўп киритиб, ҳақиқий голлар шоусини намойиш этди.

Париждаги шов-шув: Синайоконинг дубли ва «Монако»нинг ожизлиги

Пойтахт вакиллари князлик клубига қарши баҳсда дастлабки дақиқалардан ташаббусни қўлга олди:

  • Биринчи бўлим қаҳрамони Синайоко: «Париж» ҳужумчиси Синайоко 38 ва 44-дақиқаларда иккита гол уриб, танаффусгача жамоасининг мутлақ устунлигини таъминлади — 2:0;

  • Балоганнинг жавоби ва Пажининг нуқтаси: 65-дақиқада Фоларин Балоган орадаги фарқни қисқартириб, интригани қайтаргандек бўлди, бироқ 74-дақиқада Пажи мезбонларнинг учинчи голини киритиб, учрашув тақдирини узил-кесил ҳал қилди — 3:1.

Фаворитлар ўз майдонида очко йўқотмади: «Лион», «Марсель» ва «Страсбург» бенефиси

Турнинг қолган беллашувлари ҳам мезбонларнинг тўлиқ ҳукмронлиги остида кечди:

  • «Лион» 3-ўринга кўтарилди: Ўз майдонида «Анже»ни қабул қилган лионликлар Эрнест Нуама (34) ва тажрибали Корентен Толиссо (86) томонидан урилган голлар эвазига 2:0 ҳисобида ғалаба қозониб, очколарини 17 тага етказди;

  • «Марсель»дан тезкор зарба: «Тулуза»га қарши баҳс олиб борган марселликлар ўйиннинг 1-дақиқасидаёқ Амин Ҳаритнинг голи билан ҳисобни очди. 25-дақиқада Амин Гуири фарқни мустаҳкамлади ва баҳс 2:0 ҳисобида якунланди;

  • «Страсбург»дан 5 та гол: «Осер»ни қабул қилган «Страсбург» рақибини 5:1 ҳисобида тор-мор этди. Мезбонлар сафида Ёсин дублга эришган бўлса, меҳмонлар 74-дақиқада Диубатенинг четлатилиши сабаб баҳсни бир киши кам бўлиб якунлади.

9-турнинг расмий натижалари ва қайдномаси:

  • «Париж» — «Монако» 3:1

    • Голлар: Синайоко 38, 44, Пажи 74 — Балоган 65.

  • «Лион» — «Анже» 2:0

    • Голлар: Нуама 34, Толиссо 86.

  • «Марсель» — «Тулуза» 2:0

    • Голлар: Ҳарит 1, Гуири 25.

  • «Страсбург» — «Осер» 5:1

    • Голлар: Эссугу 41, Годо 55, Ҳардер 62 (пен.), Ёсин 77, 85 — Арчер 68.

    • Четлатиш: Диубате 74 («Осер»).

Франция 1-ЛигасиПариж ФКМонако ФКЛион ФК
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси собиқ мураббийи Лиам Росениор фаолиятини Франция чемпионатида давом эттирадиЧелси собиқ мураббийи Лиам Росениор фаолиятини Франция чемпионатида давом эттиради29 июн 19:57Марсель — Тулуза: таркиблар ва жонли матнМарсель — Тулуза: таркиблар ва жонли матнКеча 23:47Пари ФК — Монако: таркиблар ва жонли матнПари ФК — Монако: таркиблар ва жонли матнКеча 20:36Лион — Анже: таркиблар ва жонли матнЛион — Анже: таркиблар ва жонли матнКеча 20:21Страсбург — Осер: таркиблар ва жонли матнСтрасбург — Осер: таркиблар ва жонли матнКеча 18:08Труа — Ле-Ман: таркиблар ва жонли матнТруа — Ле-Ман: таркиблар ва жонли матн31 октябр 23:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози