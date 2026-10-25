Монако — Лилль: таркиблар ва жонли матн
Франция 1-лигаси доирасидаги Монако — Лилль учрашуви 25 октябр, 19:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Монако бошланғич таркиби: 1. Градецки Л., 2. Вандерсон, 72. Сане С., 4. Тезе Ж., 20. Назиньо, 8. Камара Л., 6. Закария Д. (капитан), 28. Кулибали М., 10. Головин А., 31. Фати А., 29. Бруннер П.
Монако захирадагилари: 11. Аблин М., 9. Балогун Ф., 7. Детурбе М., 37. Диоп Э., 16. Кон П., 13. Мависса С., 18. Минамино Т., 22. Салису М., 49. Туре И.
Монако бош мураббийи: Филипе Луис.
Лилль бошланғич таркиби: 1. Озер Б., 23. Нианзу Т., 3. Нгой Н., 4. Александро, 15. Перро Р., 21. Андре Б. (капитан), 6. Бенталеб Н., 8. Мбаппе Э., 10. Харальдссон Х., 17. Мукау Н., 35. Диаун С.
Лилль захирадагилари: 7. Баква Д., 26. Коссье И., 12. Гилл О., 9. Жиру О., 38. Гоффи А., 14. Кьергор М., 28. Перрен Г., 24. Вердонк К., 33. Йонджо А.
Лилль бош мураббийи: Анчелотти Д.
Изоҳлар 0
…