Анже — Лорьян: таркиблар ва жонли матн
Франция 1-лигаси доирасидаги Анже — Лорьян учрашуви 25 октябр, 21:15 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Анже бошланғич таркиби: 1. Лопес А., 2. Аркус К., 4. Камара О., 21. Лефор Ж. (капитан), 17. Калулу Ж., 14. Белхдим Й., 8. ван ден Боомен Б., 27. Раолисоа Л., 9. Петер П., 10. Сбаи А., 19. Эль Уаззани А.
Анже захирадагилари: 18. Аллевина Ж., 93. Белкебла Ҳ., 26. Бермон А., 11. Джибирин Х., 34. Гернигон М., 20. Луэр М., 6. Мутон Л., 7. Симбаколи У., 16. Зинга М.
Анже бош мураббийи: Гилли С.
Лорьян бошланғич таркиби: 38. Мвого И., 32. Аджеи Н., 3. Талби М. (капитан), 95. Туре И., 20. Силла Д., 8. Кадиу Н., 62. Авом А., 43. Куасси А., 17. Макенго Ж., 19. Файе С., 18. Балде И.
Лорьян захирадагилари: 33. Бернардо Г., 2. Жоржен А., 10. Йенсен И., 21. Камара Б., 42. Коне М., 30. Кузмич С., 11. Ле Бри Т., 55. Обаретин Н., 15. Тосин А.
Лорьян бош мураббийи: Дюжо А.
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