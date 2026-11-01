Марсель — Тулуза: таркиблар ва жонли матн

42
Наеф Агерд (Марсель) жарима майдончаси яқинида тўпни эгаллаб олди ва чап устун томон бош билан зарба йўллади, аммо Гийом Рест ҳушёрлик кўрсатиб, голга йўл қўймади.
42
Марсель бурчак зарбасини амалга оширади.
39
Жейсен Рассел-Роу (Тулуза) дарвоза томон зарба йўллади, аммо дарвозабон тўпни қийинчиликсиз ушлаб олди.
38
Тимоти Веа (Марсель) истиқболли узатмани амалга оширди, аммо ҳимоячилар ҳушёрлик кўрсатиб, тўпни тўсиб қолишди.
36
Бурчак зарбаси амалга оширилди, аммо ҳимоячи тўпни майдондан узоқлаштиргани сабабли Марсель бу вазиятдан фойдалана олмади.
35
Марсель жарима зарбасидан узоқ масофадан имкониятга эга бўлди.
33
Жейсен Рассел-Роу (Тулуза) гол уришга яқин келди, аммо бу вазиятда янада яхшироқ ҳаракат қилиши керак эди. Унинг яқин масофадан йўллаган кучсиз зарбаси Жеффри Де Лангенинг қўлларига бориб тушди.
30
Марсель жарима майдончасига тўпни узатиш ўрнига бурчак зарбасини қисқа масофага ўйнаб берди.
28
Ҳимад Абделли (Марсель) жуда қулай имкониятни бой берди! У жарима майдончаси ташқарисидан кучли зарба йўллади, аммо тўп дарвоза тўсини устидан салгина юқорилаб ўтиб кетди. Тўп майдонни тарк этди ва Тулуза дарвозабони тўпни ўйинга киритади.
25⚽2-0
Гол! Амин Гуири (Марсель) жарима майдончаси ичида узатилган тўпни қабул қилиб олди ва чап устун ёнидан дарвозага аниқ зарба йўллади.
25
Улиссес Гарсия (Марсель) майдон четидан жарима майдончаси ичига тўпни узатди, аммо узатма ноаниқ чиққани сабабли шеригига етиб бормади. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Тулуза дарвозабони тўпни ўйинга киритади.
24
Наеф Агерд (Марсель) бурчак зарбасидан сўнг тўпга ажойиб тарзда етиб келди, аммо жарима майдончаси ичидан йўллаган зарбаси жуда ноаниқ чиқди ва тўп дарвоза тўсинидан юқорилаб ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Тулуза дарвозабони тўпни ўйинга киритади.
24
Марсель бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлади.
21
Ҳаким Бен Эл Ҳаж Салем вазиятни аниқ кўриб турибди ва Амин Гуири (Марсель) томонидан қоидабузарлик содир этилганини қайд этди.
19🔁
Бруно Женезио учун муаммолар, чунки Эмерсон (Марсель) энди ўйнай олмайди. Унинг жароҳати жуда жиддий ва уни Улиссес Гарсия алмаштирмоқда.
17
Крист Тапе (Тулуза) жамоадошларини топиш мақсадида жарима майдончаси ичига тўпни ҳаводан узатди, аммо ҳимоячилар уни бартараф этишга муваффақ бўлишди.
16
Нико Сигур (Тулуза) жарима майдончаси ташқарисидан зарба берди, аммо тўп ҳимоячига тегиб қайтгани сабабли дарвозабон учун хавф туғдирмади.
14✚
Эмерсон (Марсель) оғриқли имо-ишоралари билан тиббий ёрдам сўрамоқда. Унинг жароҳати қай даражада жиддийлиги ҳозирча номаълум.
12
Томас Йоргенсен (Тулуза) дарвоза олдидаги олти метрлик ҳудудда ажойиб имкониятга эга бўлди, у тўпни дарвоза маркази томон пастлаб йўллади, аммо Жеффри Де Ланге ажойиб сейв ижро этиб, гол уришига йўл қўймади.
11
Игор Пайшао (Марсель) жарима майдончаси ичида бўш турган шеригини топмоқчи бўлди, аммо Гийом Рест ўз дарвозасидан чиқиб, тўпни узоқлаштирди.
9
Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Марсель) рақибига нисбатан қўпол ўйнагани учун қоидабузарлик содир этди.
8
Кристиан Кассерес (Тулуза) томонидан амалга оширилган узун пас шерикларига етиб бориши учун аниқлик етишмади.
7
Амин Арит (Марсель) рақибларини алдаб ўтди, аммо ҳимоячилардан бири тўпни узоқлаштиришга муваффақ бўлди.
6
Крист Тапе (Тулуза) жуда қўпол ўйин намойиш этди ва Ҳаким Бен Эл Ҳаж Салем қоидабузарлик учун ҳуштак чалди.
5
Жейсен Рассел-Роу (Тулуза) жарима майдончаси бурчагида бўш қолди ва дарвозанинг чап томонига кучли зарба йўллади, аммо Жеффри Де Ланге икки қўли билан ажойиб сейв ижро этиб, тўпни қайтарди.
4
Тимоти Веа (Марсель) жарима майдончаси ташқарисидан зарба берди, аммо тўп ўнг устун ёнидан ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Тулуза дарвозасидан зарба белгиланди.
1⚽1-0
Амин Арит (Марсель) ажойиб узатмани қабул қилиб олди ва дарвозабонни доғда қолдирувчи аниқ зарба йўллади. Тўп дарвозанинг чап қуйи бурчагига кириб кетди.
1⏱
Бугунги ўйин эндигина бошланди, ўйиндан завқ олинг!
00:46
Ниҳоят ўйинчилар майдонга чиқиб келишди! Марсель учрашувни бошлаб беради.
00:45
Ҳаким Бен Эл Ҳаж Салем бугунги ўйин учун бош ҳакам этиб тайинланди.
00:45
Марсель ва Тулуза ўртасидаги ўйин учун бошланғич таркиблар эълон қилинди.
00:45
Салом ва бизнинг бўлажак баҳс бўйича дақиқама-дақиқа матнли трансляциямизга хуш келибсиз. Биз сизга майдонда бўлаётган воқеаларни имкон қадар аниқроқ етказишга ҳаракат қиламиз. Яхши дам олинг.
Изоҳлар 0
…