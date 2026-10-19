“Реал Мадрид”да мукаммал ўйин: Моуриньо тактик юришлари қандай иш берганини айтди

·7·Спорт
“Реал Мадрид”да мукаммал ўйин: Моуриньо тактик юришлари қандай иш берганини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • "Реал Мадрид" бош мураббийи Жозе Моуринью "Севиля" устидан қозонилган 4:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг жамоасининг ўйинини юқори баҳолади.
  • Моуринью таркибга киритилган учта ўзгариш тактик жиҳатдан ўзини оқлаганини ва жамоанинг майдондаги интизомли ўйини ҳамда жамоавий руҳи юқори эканлигини таъкидлади.

Испания Ла Лигаси доирасида «Севилья» клубини ўз майдонида 4:1 ҳисобида мағлубиятга учратган Мадриднинг «Реал» жамоаси бош мураббийи Жозе Моуриньо баҳсдан кейинги матбуот анжуманида жамоасининг ўйинига юқори баҳо берди.

Килиан Мбаппенинг дубли ҳамда Арда Гюлер ва Ян Диоманденинг суперголлари билан безатилган тўқнашув «қироллик клуби»нинг юқори формада эканини яна бир бор исботлади.

«Учта ўзгариш қилдик ва бу ўзини оқлади»: Мураббий тактикаси

«Реал» устози Madrid Zone нашрига берган интервьюсида таркибдаги ўзгаришлар ва майдондаги интизом ҳақида тўхталди:

  • Илк дақиқалардан босим: «Биринчи дақиқаданоқ жуда яхши ва тартибли ўйнадик. Олдинги турдаги “Рома”га қарши баҳс бошланиши биз истагандек кечмаган эди;

  • Таркибдаги 3 та ўзгариш: Айнан шу камчиликни тўғрилаш учун бугун асосий таркибга учта янги ўзгариш киритдик ва бу тактик қарор ўзини тўлиқ оқлади;

  • Ҳақиқий жамоа руҳи: Халқаро танаффусдан кейинги барча учта ўйинда ҳам жамоамиз муносиб ва барқарор ўйин намойиш этди. “Рома”га қарши баҳс жуда оғир кечган бўлса-да, вазифани бажаргандик. Бугун эса барчаси аъло даражада ўтди. Мана шу — ҳақиқий жамоа!», — деди португалиялик мутахассис.

Олдинда «Лейпциг» ва «Эл-Класико»: Мадридликларнинг қизғин тақвими

«Севилья» устидан қозонилган йирик зафар мадридликларни олдиндаги энг муҳим ва ҳал қилувчи баҳсларга юқори кайфиятда бошлаб бормоқда:

  • Европа Чемпионлар Лигаси (21 октябрь): Жозе Моуриньо шогирдлари 21 октябрь куни ўз майдони — «Сантьяго Бернабеу»да Германиянинг ноқулай рақиби бўлмиш «РБ Лейпциг» жамоасини қабул қилади;

  • «Эл-Класико» (25 октябрь): 25 октябрь куни эса бутун дунё нигоҳи қадаладиган мавсумнинг асосий тўқнашуви — сафарда каталонияликларга қарши кечадиган муросасиз «Барселона» — «Реал Мадрид» дербиси бўлиб ўтади.

«Севилья» дарвозасига йўлланган тўртта гол ва ҳужум учлигининг ўзаро уйғунлиги Мадрид грандининг бўлажак «Эл-Класико» олдидан рақибига берган жиддий ва дадил сигнали бўлди.

Реал МадридСевильяЖозе МоуриньоКилиан Мбаппе
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мбаппедан дубль, Диомандедан супергол: «Реал» «Севилья»ни 4:1 ҳисобида тор-мор этдиМбаппедан дубль, Диомандедан супергол: «Реал» «Севилья»ни 4:1 ҳисобида тор-мор этдиБугун 06:45Реал Мадрид — Севилья: таркиблар ва жонли матнРеал Мадрид — Севилья: таркиблар ва жонли матнКеча 23:54Моуриньо Эндрик учун «Реал»да янги позиция танлади — тактик ўзгаришлар тафсилотиМоуриньо Эндрик учун «Реал»да янги позиция танлади — тактик ўзгаришлар тафсилоти17 октябр 11:53«Реал» раҳбарияти Жозе Моуриньонинг фаолиятига юқори баҳо бермоқда«Реал» раҳбарияти Жозе Моуриньонинг фаолиятига юқори баҳо бермоқда16 октябр 07:14Моуриньо «Рома» устидан қозонилган 4:3 ҳисобидаги фантастик камбэкни изоҳладиМоуриньо «Рома» устидан қозонилган 4:3 ҳисобидаги фантастик камбэкни изоҳлади15 октябр 09:33Француз юлдузи нима сабабдан мураббийлар штабининг ғазабига учради?Француз юлдузи нима сабабдан мураббийлар штабининг ғазабига учради?8 октябр 11:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди