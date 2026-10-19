“Реал Мадрид”да мукаммал ўйин: Моуриньо тактик юришлари қандай иш берганини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- "Реал Мадрид" бош мураббийи Жозе Моуринью "Севиля" устидан қозонилган 4:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг жамоасининг ўйинини юқори баҳолади.
- Моуринью таркибга киритилган учта ўзгариш тактик жиҳатдан ўзини оқлаганини ва жамоанинг майдондаги интизомли ўйини ҳамда жамоавий руҳи юқори эканлигини таъкидлади.
Испания Ла Лигаси доирасида «Севилья» клубини ўз майдонида 4:1 ҳисобида мағлубиятга учратган Мадриднинг «Реал» жамоаси бош мураббийи Жозе Моуриньо баҳсдан кейинги матбуот анжуманида жамоасининг ўйинига юқори баҳо берди.
Килиан Мбаппенинг дубли ҳамда Арда Гюлер ва Ян Диоманденинг суперголлари билан безатилган тўқнашув «қироллик клуби»нинг юқори формада эканини яна бир бор исботлади.
«Учта ўзгариш қилдик ва бу ўзини оқлади»: Мураббий тактикаси
«Реал» устози Madrid Zone нашрига берган интервьюсида таркибдаги ўзгаришлар ва майдондаги интизом ҳақида тўхталди:
Илк дақиқалардан босим: «Биринчи дақиқаданоқ жуда яхши ва тартибли ўйнадик. Олдинги турдаги “Рома”га қарши баҳс бошланиши биз истагандек кечмаган эди;
Таркибдаги 3 та ўзгариш: Айнан шу камчиликни тўғрилаш учун бугун асосий таркибга учта янги ўзгариш киритдик ва бу тактик қарор ўзини тўлиқ оқлади;
Ҳақиқий жамоа руҳи: Халқаро танаффусдан кейинги барча учта ўйинда ҳам жамоамиз муносиб ва барқарор ўйин намойиш этди. “Рома”га қарши баҳс жуда оғир кечган бўлса-да, вазифани бажаргандик. Бугун эса барчаси аъло даражада ўтди. Мана шу — ҳақиқий жамоа!», — деди португалиялик мутахассис.
Олдинда «Лейпциг» ва «Эл-Класико»: Мадридликларнинг қизғин тақвими
«Севилья» устидан қозонилган йирик зафар мадридликларни олдиндаги энг муҳим ва ҳал қилувчи баҳсларга юқори кайфиятда бошлаб бормоқда:
Европа Чемпионлар Лигаси (21 октябрь): Жозе Моуриньо шогирдлари 21 октябрь куни ўз майдони — «Сантьяго Бернабеу»да Германиянинг ноқулай рақиби бўлмиш «РБ Лейпциг» жамоасини қабул қилади;
«Эл-Класико» (25 октябрь): 25 октябрь куни эса бутун дунё нигоҳи қадаладиган мавсумнинг асосий тўқнашуви — сафарда каталонияликларга қарши кечадиган муросасиз «Барселона» — «Реал Мадрид» дербиси бўлиб ўтади.
«Севилья» дарвозасига йўлланган тўртта гол ва ҳужум учлигининг ўзаро уйғунлиги Мадрид грандининг бўлажак «Эл-Класико» олдидан рақибига берган жиддий ва дадил сигнали бўлди.
Изоҳлар 0
…