Жозе Моуриньо «Реал»нинг қишки трансфер режаларига нуқта қўйди
Мадриднинг «Реал» жамоаси бош мураббийи Жозе Моуриньо клуб атрофида тарқалган трансфер миш-мишларига қатъий муносабат билдириб, жамоа таркибида ҳеч қандай ўзгариш бўлмаслигини маълум қилди.
«Менга янги футболчилар керак эмас»
Португалиялик мутахассис жамоанинг амалдаги таркибидан тўлиқ қониқиш ҳосил қилаётганини таъкидлаб, нафақат янги харидлар, балки бирорта футболчининг клубни тарк этишини ҳам истамаслигини билдирди:
«„Реал“да мен бу ерда кўришни истамайдиган бирорта футболчи йўқ. Мен ҳеч кимни сотиб олмоқчи эмасман ва ҳеч кимнинг жамоани тарк этишини ҳам хоҳламайман. Деҳлизлар ёпиқ. Ҳеч нарсани ўйлаб топишнинг кераги йўқ, чунки менга янги футболчилар керак эмас», — дея Жозе Моуриньонинг сўзларини келтиради Madrid Xtra нашри.
«Реал»нинг ёзги харидлари ва Ла Лигадаги жорий ҳолат
Клуб раҳбарияти ёзги трансферлар ойнаси давомида таркибни бир қатор таниқли ижрочилар билан кучайтиришга улгурган эди. Хусусан, мадридликлар сафига қуйидаги футболчилар келиб қўшилган:
Бернарду Силва
Ибраима Конате
Дензель Дюмфрис
Карлос Эспи
Марк Кукурелья
Ян Диоманде
Жамоа
Испания чемпионатидаги ўрни
Тўпланган очколар
«Барселона»
1-ўрин (пешқадам)
36 очко
«Реал»
2-ўрин
33 очко
Сизнингча, Жозе Моуриньонинг қишки трансферлардан воз кечиш қарори тўғрими ёки «Барселона»ни қувиб етиш учун «Реал»га яна янги кучлар зарурми?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Испания футболи ҳамда жаҳон спортидаги энг сўнгги янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…