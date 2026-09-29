Килиан Мбаппе тиззасидан жиддий жароҳат олмади ва жарроҳлик амалиётидан қутулиб қолди

·20·Спорт
Килиан Мбаппе тиззасидан жиддий жароҳат олмади ва жарроҳлик амалиётидан қутулиб қолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Килиан Мбаппе тиззасидан олган жароҳати туфайли жарроҳлик амалиётидан қутулиб қолди ва 10-12 кун ичида майдонга қайтиши кутилмоқда.
  • Дастлабки хавотирларга қарамай, чуқурлаштирилган тиббий кўриклардан сўнг футболчининг аҳволи яхши экани аниқланди.
  • Реал Мадрид раҳбарияти Мбаппе 100 фоиз тайёр бўлмагунча уни майдонга туширмасликка қарор қилди.

Мадриднинг Реал клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе Франция терма жамоаси сафидаги ўйин вақтида тиззасидан олган жароҳати туфайли жарроҳлик амалиётини бошидан кечиришдан қутулиб қолди. Бу хабарқироллик клуби раҳбарияти ҳамда мураббийлар штаби учун улкан енгиллик бўлди, чунки дастлаб мавсумнинг қолган қисмига таъсир қилиши мумкин бўлган жиддий муаммо хавотири бор эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

АС нашри маълумотига кўра, франциялик ҳужумчи ўтган жума куни Туркияга қарши баҳсда гол урганидан сўнг тиззасида оғриқ сезиб, ўйинни тўхтатган. Айнан шу ўз вақтида қабул қилинган тўғри қарор вазиятнинг янада оғирлашишининг олдини олган. Тиббий текширувлар натижасида футболчининг чап тизза бўғими орқа капсуласининг гиперузайишига учрагани маълум бўлди.

Дастлаб Реал Мадрид шифокорлари Франция футбол федерацияси билан доимий алоқада бўлиб, жарроҳлик амалиёти талаб этилишидан қўрқишган эди. Бироқ чуқурлаштирилган тиббий кўриклар ижобий натижа бериб, футболчи бор-йўғи 10–12 кунни майдондан ташқари ўтказиши аниқланди. Мбаппе душанба куниёқ Вальдебебас базасида тикланиш жараёнини бошлаб юборди.

Майдонга қайтиш муддатлари ва мураббий режаси

Назарий жиҳатдан, Килиан Мбаппе 10-октабр куни Сантяго Бернабеу стадионида Виллареалга қарши бўлиб ўтадиган Ла Лига учрашувигача сафга қайтиши керак. Шунга қарамай, Реал Мадрид раҳбарияти футболчини таваккал қилиб майдонга эрта туширмасликка қарор қилди. Клуб асосий юлдузи тўлақонли, яни 100 фоиз тайёр бўлгунига қадар унинг майдонга тушишига йўл қўймаслигини қатъий таъкидлади.

Жамоа бош мураббийи Жозе Моуринью Villarrealга қарши баҳсда футболчига дам бериш имкониятини кўриб чиқмоқда. Сабаби, мазкур ўйиндан сўнг мадридликларни иккита ўта масъулиятли сафар учрашуви кутиб турибди: 14-октабр куни Римда Рома билан ўйин ва 25-октабр куни Камп Ноу стадионида Эл-Класико баҳси.

Тактик ўзгаришлар ва ҳужумдаги муқобил ечимлар

Мбаппенинг йўқлиги фонида техник штаб ҳужум чизиғини қайта шакллантириш учун тўрт хил тактик ечим устида ишламоқда. Моуринью жорий тизимни сақлаб қолиб, Мбаппенинг ўрнига ёш футболчини майдонга тушириши мумкин, бироқ португалиялик мутахассис уни янада зич ҳимояланадиган рақибларга қарши асосан марказий ҳужумчи сифатида кўради.

Яна бир асосий муқобил вариант сифатида Жуд Беллингемдан сохта тўққизлик позициясида фойдаланиш турибди. Ушбу тактик схема бўйича Арда Гулер Беллингемнинг ортида ҳаракат қилиб, ўнг қанотда жамоадошлари билан уйғунлик ҳосил қилиши мумкин. Моуринью яқин кунларда бўлиб ўтадиган машғулотларда ушбу тактик вариантларни синовдан ўтказиб кўради.

Реал МадридКилиан МбаппеЛа ЛигаФутболЖароҳат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид Килиан Мбаппе жароҳати сабаб хавотирдаРеал Мадрид Килиан Мбаппе жароҳати сабаб хавотирда26 сентябр 16:51Килиан Мбаппе жароҳати жиддий эмас ва Эл-Класикода майдонга тушадиКилиан Мбаппе жароҳати жиддий эмас ва Эл-Класикода майдонга тушади26 сентябр 23:52Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтардиКилиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтарди18 сентябр 14:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид таркибидаги рақобат ва ўз ўйинидан хавотирдаВинисиус Жуниор Реал Мадрид таркибидаги рақобат ва ўз ўйинидан хавотирда17 сентябр 21:37Килиан Мбаппе Сеута шаҳридаги вазият бўйича танқидларга жавоб қайтардиКилиан Мбаппе Сеута шаҳридаги вазият бўйича танқидларга жавоб қайтарди17 сентябр 14:11Килиан Мбаппе Реал Мадрид сафидаги илк мукофотини қўлга киритдиКилиан Мбаппе Реал Мадрид сафидаги илк мукофотини қўлга киритди11 сентябр 10:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди