Килиан Мбаппе тиззасидан жиддий жароҳат олмади ва жарроҳлик амалиётидан қутулиб қолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Килиан Мбаппе тиззасидан олган жароҳати туфайли жарроҳлик амалиётидан қутулиб қолди ва 10-12 кун ичида майдонга қайтиши кутилмоқда.
- Дастлабки хавотирларга қарамай, чуқурлаштирилган тиббий кўриклардан сўнг футболчининг аҳволи яхши экани аниқланди.
- Реал Мадрид раҳбарияти Мбаппе 100 фоиз тайёр бўлмагунча уни майдонга туширмасликка қарор қилди.
Мадриднинг Реал клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе Франция терма жамоаси сафидаги ўйин вақтида тиззасидан олган жароҳати туфайли жарроҳлик амалиётини бошидан кечиришдан қутулиб қолди. Бу хабарқироллик клуби раҳбарияти ҳамда мураббийлар штаби учун улкан енгиллик бўлди, чунки дастлаб мавсумнинг қолган қисмига таъсир қилиши мумкин бўлган жиддий муаммо хавотири бор эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
АС нашри маълумотига кўра, франциялик ҳужумчи ўтган жума куни Туркияга қарши баҳсда гол урганидан сўнг тиззасида оғриқ сезиб, ўйинни тўхтатган. Айнан шу ўз вақтида қабул қилинган тўғри қарор вазиятнинг янада оғирлашишининг олдини олган. Тиббий текширувлар натижасида футболчининг чап тизза бўғими орқа капсуласининг гиперузайишига учрагани маълум бўлди.
Дастлаб Реал Мадрид шифокорлари Франция футбол федерацияси билан доимий алоқада бўлиб, жарроҳлик амалиёти талаб этилишидан қўрқишган эди. Бироқ чуқурлаштирилган тиббий кўриклар ижобий натижа бериб, футболчи бор-йўғи 10–12 кунни майдондан ташқари ўтказиши аниқланди. Мбаппе душанба куниёқ Вальдебебас базасида тикланиш жараёнини бошлаб юборди.
Майдонга қайтиш муддатлари ва мураббий режасиНазарий жиҳатдан, Килиан Мбаппе 10-октабр куни Сантяго Бернабеу стадионида Виллареалга қарши бўлиб ўтадиган Ла Лига учрашувигача сафга қайтиши керак. Шунга қарамай, Реал Мадрид раҳбарияти футболчини таваккал қилиб майдонга эрта туширмасликка қарор қилди. Клуб асосий юлдузи тўлақонли, яни 100 фоиз тайёр бўлгунига қадар унинг майдонга тушишига йўл қўймаслигини қатъий таъкидлади.
Жамоа бош мураббийи Жозе Моуринью Villarrealга қарши баҳсда футболчига дам бериш имкониятини кўриб чиқмоқда. Сабаби, мазкур ўйиндан сўнг мадридликларни иккита ўта масъулиятли сафар учрашуви кутиб турибди: 14-октабр куни Римда Рома билан ўйин ва 25-октабр куни Камп Ноу стадионида Эл-Класико баҳси.
Тактик ўзгаришлар ва ҳужумдаги муқобил ечимларМбаппенинг йўқлиги фонида техник штаб ҳужум чизиғини қайта шакллантириш учун тўрт хил тактик ечим устида ишламоқда. Моуринью жорий тизимни сақлаб қолиб, Мбаппенинг ўрнига ёш футболчини майдонга тушириши мумкин, бироқ португалиялик мутахассис уни янада зич ҳимояланадиган рақибларга қарши асосан марказий ҳужумчи сифатида кўради.
Яна бир асосий муқобил вариант сифатида Жуд Беллингемдан сохта тўққизлик позициясида фойдаланиш турибди. Ушбу тактик схема бўйича Арда Гулер Беллингемнинг ортида ҳаракат қилиб, ўнг қанотда жамоадошлари билан уйғунлик ҳосил қилиши мумкин. Моуринью яқин кунларда бўлиб ўтадиган машғулотларда ушбу тактик вариантларни синовдан ўтказиб кўради.
Изоҳлар 0
…