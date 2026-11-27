Жозе Моуриньо Мбаппе, Беллингҳэм ва Винисиусга қатъий огоҳлантириш берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жозе Моуринью Килиан Мбаппе, Жуд Беллингҳем ва Винисиус Жуниор каби юлдуз футболчиларга жамоавий манфаатлар индивидуал мақсадлардан устун туришини маълум қилди.
- Португалиялик мураббий захирада қолишдан норози бўлган ҳар қандай ўйинчи ўз муаммосини ўзи ҳал қилиши кераклигини таъкидлади.
- Айни пайтда Мадриднинг «Реал» клуби 13 турдан сўнг 33 очко билан турнир жадвалида 2-ўринни эгаллаб турибди.
Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуриньо жамоанинг асосий юлдузлари — Килиан Мбаппе, Жуд Беллингҳэм ва Винисиус Жуниорнинг савияси ҳамда жамоадаги ички интизом борасида қатъий позициясини билдирди.
«Биз индивидуал мақсадларга эмас, жамоавий ютуқларга эътибор қаратамиз»
Португалиялик мутахассис уч нафар ҳужумкор футболчининг даражаси тенг эканини эътироф этар экан, захирада қолишдан норози бўладиган ҳар қандай ўйинчига нисбатан муносабатини очиқ баён қилди:
«Мбаппе, Беллингҳэм ва Винисиус бир хил даражада. Аммо қачондир улардан бири захира ўриндиғида қолиб, бундан норози бўлса, бу фақат унинг муаммоси. Биз индивидуал мақсадларга эмас, жамоавий ютуқларга эътибор қаратамиз», — дея Жозе Моуриньонинг сўзларини келтиради Madrid Xtra нашри.
Ла Лигадаги жорий вазият ва «Реал»нинг навбатдаги учрашуви
Испания чемпионатининг 13-туридан сўнг мадридликлар турнир жадвалида пешқадамни таъқиб этишда давом этмоқда:
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Турнир жадвалидаги ўрни
2-ўрин (13 турдан сўнг 33 очко)
Пешқадам билан фарқ
«Барселона»дан 3 очко ортда қолмоқда
Навбатдаги рақиб ва тур
«Алавес»га қарши Ла Лиганинг 14-тур баҳси (ўз майдонида)
Учрашув бошланиш вақти
28 ноябрдан 29 ноябрга ўтар кечаси, Тошкент вақти билан соат 01:00 да
Сизнингча, Жозе Моуриньонинг юлдуз футболчиларга нисбатан бундай қаттиққўл ёндашуви «Реал»нинг кийиниш хонасидаги муҳитни мустаҳкамлайдими ёки ички зиддиятларга сабаб бўладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Испания футболи ҳамда жаҳон спортидаги энг сўнгги янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…