Остон Ўруновдан ассист: “Персеполис” 3:0 ҳисобида ғалаба қозониб, 1-ўринга чиқиб олди

·53·Спорт
Остон Ўруновдан ассист: “Персеполис” 3:0 ҳисобида ғалаба қозониб, 1-ўринга чиқиб олди

Эрон Про-лигасининг 9-тури доирасида мамлакатнинг амалдаги гранд жамоаси «Персеполис» сафарда «Мес Шаҳр Бабак» клуби меҳмони бўлди. Теҳронликлар учрашув давомида тўлиқ устунлик намойиш этиб, йирик 3:0 ҳисобидаги ишончли ғалабани расмийлаштиришди.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси яримҳимоячиси Остон Ўрунов баҳснинг илк дақиқалариданоқ фаол ҳаракат қилиб, жамоасининг ғалабасига муҳим ҳисса қўшди.

Ўруновнинг аниқ паси ва йирик ҳисоб: Ўйин қандай кечди?

Учрашув меҳмонларнинг тўхтовсиз ҳужумлари остида бошланди:

  • 33-дақиқа — Ўруновнинг голли паси: Остон Ўруновнинг рақиб ҳимоясини ёриб ўтган аниқ узатмасидан сўнг Тиеви Бифума дарвозани ишғол қилиб, ҳисобни очди;

  • 74-дақиқа — Иккинчи тўп: Мезбонларнинг ҳужумларини қайтарган «Персеполис» Мажид Эйдининг голи эвазига ҳисобдаги фарқни иккитага оширди;

  • 90+4-дақиқа — Якуний нуқта: Ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда Сайид Садеги баҳсга якуний нуқтани қўйди — 0:3.

Ўзбек легионерларининг учрашувдаги иштироки

Эрон чемпионатида тўп сураётган ўзбекистонлик футболчиларнинг ушбу баҳсдаги ҳолати мухлислар эътиборида бўлди:

  • Остон Ўрунов: Баҳсни асосий таркибда бошлади, битта голли узатма (ассист) муаллифи бўлди ва мураббийлар қарори билан танаффусда дам олиш учун алмаштирилди;

  • Игорь Сергеев: «Персеполис» ҳужумчиси мазкур учрашувда захира ўриндиғида қолдирилди ва майдонга туширилмади.

Ушбу сафардаги муҳим ғалабадан сўнг «Персеполис» ўз очколари сонини 20 тага етказиб, Эрон чемпионати турнир жадвалида яккапешқадамликни сақлаб турибди.

Эрон Про‑лигаПерсеполисМес Шаҳр БабакОстон Ўрунов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Персеполис» Игорь Сергеев гол урган ўйинда йирик ғалабага эришди«Персеполис» Игорь Сергеев гол урган ўйинда йирик ғалабага эришди20 август 05:59Ўрунов гол урди, Сергеев ассист муаллифи бўлди — «Персеполис» пешқадамга яқинлашдиЎрунов гол урди, Сергеев ассист муаллифи бўлди — «Персеполис» пешқадамга яқинлашди10 октябр 00:49«Персеполис»дан йирик ғалаба: Сергеев асосийда, Ўрунов эса захирадан тушди!«Персеполис»дан йирик ғалаба: Сергеев асосийда, Ўрунов эса захирадан тушди!30 август 00:11Ла Лига сентябр ойининг энг яхши футболчиси номинациясини эълон қилди: Ким энг ҳақли?Ла Лига сентябр ойининг энг яхши футболчиси номинациясини эълон қилди: Ким энг ҳақли?24 сентябр 07:02Майкл Олисе ассист самарадорлиги бўйича Бруну Фернандешдан устун чиқдиМайкл Олисе ассист самарадорлиги бўйича Бруну Фернандешдан устун чиқди27 май 17:18«Ҳозир мен янги Диёраман»: Келдиёровани катта спортга қайтганидан сўнг илк интервьюси«Ҳозир мен янги Диёраман»: Келдиёровани катта спортга қайтганидан сўнг илк интервьюсиБугун 22:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия