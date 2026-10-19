Остон Ўруновдан ассист: “Персеполис” 3:0 ҳисобида ғалаба қозониб, 1-ўринга чиқиб олди
Эрон Про-лигасининг 9-тури доирасида мамлакатнинг амалдаги гранд жамоаси «Персеполис» сафарда «Мес Шаҳр Бабак» клуби меҳмони бўлди. Теҳронликлар учрашув давомида тўлиқ устунлик намойиш этиб, йирик 3:0 ҳисобидаги ишончли ғалабани расмийлаштиришди.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси яримҳимоячиси Остон Ўрунов баҳснинг илк дақиқалариданоқ фаол ҳаракат қилиб, жамоасининг ғалабасига муҳим ҳисса қўшди.
Ўруновнинг аниқ паси ва йирик ҳисоб: Ўйин қандай кечди?
Учрашув меҳмонларнинг тўхтовсиз ҳужумлари остида бошланди:
33-дақиқа — Ўруновнинг голли паси: Остон Ўруновнинг рақиб ҳимоясини ёриб ўтган аниқ узатмасидан сўнг Тиеви Бифума дарвозани ишғол қилиб, ҳисобни очди;
74-дақиқа — Иккинчи тўп: Мезбонларнинг ҳужумларини қайтарган «Персеполис» Мажид Эйдининг голи эвазига ҳисобдаги фарқни иккитага оширди;
90+4-дақиқа — Якуний нуқта: Ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда Сайид Садеги баҳсга якуний нуқтани қўйди — 0:3.
Ўзбек легионерларининг учрашувдаги иштироки
Эрон чемпионатида тўп сураётган ўзбекистонлик футболчиларнинг ушбу баҳсдаги ҳолати мухлислар эътиборида бўлди:
Остон Ўрунов: Баҳсни асосий таркибда бошлади, битта голли узатма (ассист) муаллифи бўлди ва мураббийлар қарори билан танаффусда дам олиш учун алмаштирилди;
Игорь Сергеев: «Персеполис» ҳужумчиси мазкур учрашувда захира ўриндиғида қолдирилди ва майдонга туширилмади.
Ушбу сафардаги муҳим ғалабадан сўнг «Персеполис» ўз очколари сонини 20 тага етказиб, Эрон чемпионати турнир жадвалида яккапешқадамликни сақлаб турибди.
Изоҳлар 0
…