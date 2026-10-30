“Персеполис” афсонаси Игорь Сергеевни кескин танқид қилиб, ҳайдашни талаб қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Теҳроннинг «Персеполис» клуби собиқ футболчиси Муртазо Кармони-Муқаддам 33 ёшли ўзбекистонлик ҳужумчи Игор Сергеевнинг ўйинини кескин танқид қилиб, раҳбариятни у билан шартномани зудлик билан бекор қилишга чақирди.
- Танқидлар айниқса «Персеполис»нинг «Фулад»га қарши ўйинида Сергеевнинг қулай вазиятдан гол ура олмаганидан сўнг кучайди.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳужумчиси Игорь Сергеевнинг Эрондаги фаолияти атрофида кескин баҳс-мунозаралар авж олди. Теҳроннинг «Персеполис» клуби собиқ футболчиси ва маҳаллий спорт арбоби Муртазо Кармони-Муқаддам 33 ёшли ўзбекистонлик форварднинг ўйинига кескин салбий баҳо бериб, раҳбариятни у билан шартномани зудлик билан бекор қилишга чақирди.
Эроннинг расмий IRNA ахборот агентлигига берган интервьюсида Кармони-Муқаддам футболчининг клубига келиши бошиданоқ нотўғри қарор бўлганини очиқ-ойдин таъкидлади:
«Игорь Сергеев умуман қандай қилиб “Персеполис”га келиб қолгани мен учун бошиданоқ катта жумбоқ. У талаб қилинадиган юқори савияга мутлақо жавоб бермайди. “Персеполис”нинг либоси унга оғирлик ва катталик қиляпти. У жамоани қанчалик тез тарк этса, ҳамма учун шунчалик яхши бўлади. Клуб бу футболчи бўйича кечиктирмай қарор қабул қилади деб умид қиламан».
Танқидлар тўлқини: «Фулад» билан баҳсдаги қўлдан чиқарилган имконият
Сергеевга нисбатан норозиликлар Про-лиганинг 10-тури доирасидаги принципиал ўйиндан сўнг янада кучайди:
Қўлдан чиққан ғалаба: «Персеполис» ўз уйида ашаддий рақиби «Фулад»га 0:1 ҳисобида ютқазиб қўйди;
Бирга-бир вазият: Иккинчи бўлимда захирадан майдонга тушган Сергеев дарвозабон билан бирга-бир вазиятга чиқиб, муқаррар голни ура олмади. Орадан кўп ўтмай рақиб ғалаба тўпини киритиб кетди;
Ўртоқлик ўйинидаги покер ва матбуот эътирози: Мағлубиятнинг эртасигаёқ «Персеполис» Кередж шаҳри университет жамоасини 8:0 ҳисобида тор-мор этди ва унда Сергеев 4 та гол урди. Аммо маҳаллий матбуот бунга ижобий баҳо бериш ўрнига: «Ҳужумчи асосий баҳсда бўш келиб, ҳаваскор талабалар дарвозасига тўп киритди», қабилида янада кескин истеҳзо билан чиқди.
1,5 миллион долларлик битим ва статистика
Ўзбекистонлик ҳужумчининг Теҳрондаги шартномаси ва ҳозирги кўрсаткичлари ҳам муҳокамалар марказида:
Молиявий шартлар: 2026 йилнинг январь ойида «Пахтакор»дан эркин агент сифатида ўтган Сергеев клуб билан 2027 йил ёзигача мўлжалланган (1,5 йиллик) битим имзолаган. Маълумотларга кўра, ушбу келишув қиймати 1 миллиондан 1,5 миллион долларгача баҳоланган;
Йўқотилган сермаҳсуллик: Ўтган мавсум дебютида у 8 та ўйинда 4 та гол уриб, жамоа етакчисига айланган эди. Жорий мавсумда эса ҳужумчи чемпионат доирасида атиги 1 та гол билан чекланиб турибди;
Россия вариантидан воз кечиш: Эронга йўл олишдан аввал Сергеевга Самаранинг «Крылья Советов» клуби бош мураббийи Магомед Адиев жиддий қизиқиш билдирган, бироқ молиявий таклиф борасидаги устунлик сабабли футболчи Теҳрон вариантини танлаганди.
Ҳозирда «Персеполис» шарафини Ўзбекистон миллий жамоасининг яна бир вакили Остон Ўрунов ҳам ҳимоя қилмоқда. Бироқ кетма-кет босим ва кучайиб бораётган танқидлар фонида Игорь Сергеевнинг клубдаги тақдири қишки трансфер ойнасида қандай ҳал бўлиши очиқ қолмоқда.
Изоҳлар 0
…