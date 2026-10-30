“Персеполис” афсонаси Игорь Сергеевни кескин танқид қилиб, ҳайдашни талаб қилди

·76·Спорт
“Персеполис” афсонаси Игорь Сергеевни кескин танқид қилиб, ҳайдашни талаб қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Теҳроннинг «Персеполис» клуби собиқ футболчиси Муртазо Кармони-Муқаддам 33 ёшли ўзбекистонлик ҳужумчи Игор Сергеевнинг ўйинини кескин танқид қилиб, раҳбариятни у билан шартномани зудлик билан бекор қилишга чақирди.
  • Танқидлар айниқса «Персеполис»нинг «Фулад»га қарши ўйинида Сергеевнинг қулай вазиятдан гол ура олмаганидан сўнг кучайди.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳужумчиси Игорь Сергеевнинг Эрондаги фаолияти атрофида кескин баҳс-мунозаралар авж олди. Теҳроннинг «Персеполис» клуби собиқ футболчиси ва маҳаллий спорт арбоби Муртазо Кармони-Муқаддам 33 ёшли ўзбекистонлик форварднинг ўйинига кескин салбий баҳо бериб, раҳбариятни у билан шартномани зудлик билан бекор қилишга чақирди.

Эроннинг расмий IRNA ахборот агентлигига берган интервьюсида Кармони-Муқаддам футболчининг клубига келиши бошиданоқ нотўғри қарор бўлганини очиқ-ойдин таъкидлади:

«Игорь Сергеев умуман қандай қилиб “Персеполис”га келиб қолгани мен учун бошиданоқ катта жумбоқ. У талаб қилинадиган юқори савияга мутлақо жавоб бермайди. “Персеполис”нинг либоси унга оғирлик ва катталик қиляпти. У жамоани қанчалик тез тарк этса, ҳамма учун шунчалик яхши бўлади. Клуб бу футболчи бўйича кечиктирмай қарор қабул қилади деб умид қиламан».

Танқидлар тўлқини: «Фулад» билан баҳсдаги қўлдан чиқарилган имконият

Сергеевга нисбатан норозиликлар Про-лиганинг 10-тури доирасидаги принципиал ўйиндан сўнг янада кучайди:

  • Қўлдан чиққан ғалаба: «Персеполис» ўз уйида ашаддий рақиби «Фулад»га 0:1 ҳисобида ютқазиб қўйди;

  • Бирга-бир вазият: Иккинчи бўлимда захирадан майдонга тушган Сергеев дарвозабон билан бирга-бир вазиятга чиқиб, муқаррар голни ура олмади. Орадан кўп ўтмай рақиб ғалаба тўпини киритиб кетди;

  • Ўртоқлик ўйинидаги покер ва матбуот эътирози: Мағлубиятнинг эртасигаёқ «Персеполис» Кередж шаҳри университет жамоасини 8:0 ҳисобида тор-мор этди ва унда Сергеев 4 та гол урди. Аммо маҳаллий матбуот бунга ижобий баҳо бериш ўрнига: «Ҳужумчи асосий баҳсда бўш келиб, ҳаваскор талабалар дарвозасига тўп киритди», қабилида янада кескин истеҳзо билан чиқди.

1,5 миллион долларлик битим ва статистика

Ўзбекистонлик ҳужумчининг Теҳрондаги шартномаси ва ҳозирги кўрсаткичлари ҳам муҳокамалар марказида:

  • Молиявий шартлар: 2026 йилнинг январь ойида «Пахтакор»дан эркин агент сифатида ўтган Сергеев клуб билан 2027 йил ёзигача мўлжалланган (1,5 йиллик) битим имзолаган. Маълумотларга кўра, ушбу келишув қиймати 1 миллиондан 1,5 миллион долларгача баҳоланган;

  • Йўқотилган сермаҳсуллик: Ўтган мавсум дебютида у 8 та ўйинда 4 та гол уриб, жамоа етакчисига айланган эди. Жорий мавсумда эса ҳужумчи чемпионат доирасида атиги 1 та гол билан чекланиб турибди;

  • Россия вариантидан воз кечиш: Эронга йўл олишдан аввал Сергеевга Самаранинг «Крылья Советов» клуби бош мураббийи Магомед Адиев жиддий қизиқиш билдирган, бироқ молиявий таклиф борасидаги устунлик сабабли футболчи Теҳрон вариантини танлаганди.

Ҳозирда «Персеполис» шарафини Ўзбекистон миллий жамоасининг яна бир вакили Остон Ўрунов ҳам ҳимоя қилмоқда. Бироқ кетма-кет босим ва кучайиб бораётган танқидлар фонида Игорь Сергеевнинг клубдаги тақдири қишки трансфер ойнасида қандай ҳал бўлиши очиқ қолмоқда.

Игорь СергеевПерсеполисОстон ЎруновЭрон Про-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Остон Ўруновдан ассист: “Персеполис” 3:0 ҳисобида ғалаба қозониб, 1-ўринга чиқиб олдиОстон Ўруновдан ассист: “Персеполис” 3:0 ҳисобида ғалаба қозониб, 1-ўринга чиқиб олди19 октябр 21:39«Персеполис» Игорь Сергеев гол урган ўйинда йирик ғалабага эришди«Персеполис» Игорь Сергеев гол урган ўйинда йирик ғалабага эришди20 август 05:59Ўрунов гол урди, Сергеев ассист муаллифи бўлди — «Персеполис» пешқадамга яқинлашдиЎрунов гол урди, Сергеев ассист муаллифи бўлди — «Персеполис» пешқадамга яқинлашди10 октябр 00:49«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози10 октябр 07:04«Персеполис»дан йирик ғалаба: Сергеев асосийда, Ўрунов эса захирадан тушди!«Персеполис»дан йирик ғалаба: Сергеев асосийда, Ўрунов эса захирадан тушди!30 август 00:11Эрон миллий терма жамоаси мундиал учун якуний таркибни эълон қилдиЭрон миллий терма жамоаси мундиал учун якуний таркибни эълон қилди1 июн 22:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди