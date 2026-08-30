«Персеполис»дан йирик ғалаба: Сергеев асосийда, Ўрунов эса захирадан тушди!
Эрон Пролигасининг 4-тури доирасида мамлакатнинг амалдаги гранд жамоаларидан бири — Теҳроннинг «Персеполис» клуби ўз майдонида «Малаван»ни қабул қилди. Ўзбекистонлик легионерлар ҳаракат қилаётган пойтахт жамоаси муросасиз кечган баҳсда рақиб дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритиб, йирик 3:0 ҳисобида зафар қучди.
Мазкур ғалаба эвазига «Персеполис» ўз очколари сонини 9 тага етказиб, турнир жадвалининг кучли учлигига (3-ўрин) кўтарилиб олди. «Малаван» эса 4 очко билан 11-поғонада қолди.
3 та гол ва ўзбек легионерларининг ҳаракатлари
Учрашув мезбонларнинг тўлиқ устунлиги ва кетма-кет ҳужумлари остида кечди:
Голлар хроникаси: 20-дақиқада «Малаван» футболчиси Папи ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди (автогол). 34-дақиқада Бифума фарқни оширган бўлса, 56-дақиқада Алипур учрашувдаги якуний нуқтани қўйди — 3:0;
Игорь Сергеев асосий таркибда: Ўзбекистон терма жамоаси марказий ҳужумчиси баҳсни асосий таркибда бошлади. Сергеев рақиб ҳимоячиларига фаол босим ўтказган бўлса-да, бу сафар гол ура олмади ва 86-дақиқада захирага олинди;
Остон Ўруновнинг майдонга қайтиши: Ҳужумкор ярим ҳимоячи Остон Ўрунов 72-дақиқада захирадан ўйинга қўшилиб, жамоасининг ҳужум чизиғини янада кучайтирди ва ғалабали ҳисобни мустаҳкамлашга ҳисса қўшди.
Учрашув баённомаси
Эрон Пролигаси. 4-тур
«Персеполис» (Теҳрон) — «Малаван» — 3:0
29 август, Теҳрон
Голлар: Папи 20 (автогол, 1:0), Бифума 34 (2:0), Алипур 56 (3:0).
…