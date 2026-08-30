«Персеполис»дан йирик ғалаба: Сергеев асосийда, Ўрунов эса захирадан тушди!

·27·Спорт
«Персеполис»дан йирик ғалаба: Сергеев асосийда, Ўрунов эса захирадан тушди!

Эрон Пролигасининг 4-тури доирасида мамлакатнинг амалдаги гранд жамоаларидан бири — Теҳроннинг «Персеполис» клуби ўз майдонида «Малаван»ни қабул қилди. Ўзбекистонлик легионерлар ҳаракат қилаётган пойтахт жамоаси муросасиз кечган баҳсда рақиб дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритиб, йирик 3:0 ҳисобида зафар қучди.

Мазкур ғалаба эвазига «Персеполис» ўз очколари сонини 9 тага етказиб, турнир жадвалининг кучли учлигига (3-ўрин) кўтарилиб олди. «Малаван» эса 4 очко билан 11-поғонада қолди.

3 та гол ва ўзбек легионерларининг ҳаракатлари

Учрашув мезбонларнинг тўлиқ устунлиги ва кетма-кет ҳужумлари остида кечди:

  • Голлар хроникаси: 20-дақиқада «Малаван» футболчиси Папи ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди (автогол). 34-дақиқада Бифума фарқни оширган бўлса, 56-дақиқада Алипур учрашувдаги якуний нуқтани қўйди — 3:0;

  • Игорь Сергеев асосий таркибда: Ўзбекистон терма жамоаси марказий ҳужумчиси баҳсни асосий таркибда бошлади. Сергеев рақиб ҳимоячиларига фаол босим ўтказган бўлса-да, бу сафар гол ура олмади ва 86-дақиқада захирага олинди;

  • Остон Ўруновнинг майдонга қайтиши: Ҳужумкор ярим ҳимоячи Остон Ўрунов 72-дақиқада захирадан ўйинга қўшилиб, жамоасининг ҳужум чизиғини янада кучайтирди ва ғалабали ҳисобни мустаҳкамлашга ҳисса қўшди.

Учрашув баённомаси

Эрон Пролигаси. 4-тур

«Персеполис» (Теҳрон) — «Малаван» — 3:0

29 август, Теҳрон

Голлар: Папи 20 (автогол, 1:0), Бифума 34 (2:0), Алипур 56 (3:0).

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Тоттенҳэм»да 2 турда 0 очко: «Ньюкасл» «Тоттенҳэм Стэдиум»ни забт этди«Тоттенҳэм»да 2 турда 0 очко: «Ньюкасл» «Тоттенҳэм Стэдиум»ни забт этдиБугун, 00:03Шанхайда нокаутлар ёмғири: Фаворитлар бирин-кетин қулади, Нурмагомедов ер тишлади!Шанхайда нокаутлар ёмғири: Фаворитлар бирин-кетин қулади, Нурмагомедов ер тишлади!Кеча, 23:06UFC пул ёмғири ёғдирди: Кимлар 100 минг доллар олди-ю, кимлар мукофотсиз қолди?UFC пул ёмғири ёғдирди: Кимлар 100 минг доллар олди-ю, кимлар мукофотсиз қолди?Кеча, 23:01Швейцариядан хушхабар: Дзюдочимиз «Катта Дубулға» финалида кумуш медални қўлга киритдиШвейцариядан хушхабар: Дзюдочимиз «Катта Дубулға» финалида кумуш медални қўлга киритдиКеча, 22:58Кевин де Брёйне Италия футболидаги катта муаммони очиқлади...Кевин де Брёйне Италия футболидаги катта муаммони очиқлади...Кеча, 21:57Леандро Паредес FIFA томонидан берилган дисквалификацияни танқид қилдиЛеандро Паредес FIFA томонидан берилган дисквалификацияни танқид қилдиКеча, 21:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)