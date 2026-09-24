Ла Лига сентябр ойининг энг яхши футболчиси номинациясини эълон қилди: Ким энг ҳақли?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ла Лига сентябр ойининг энг яхши футболчиси соврини учун 5 нафар номзодни эълон қилди, уларнинг орасида Рафиня Диас, Килиан Мбаппе, Жонатан Девид, Серхио Камелло ва Фер Нино бор.
- Рафиня Диас 326 дақиқа ичида 7 та гол ва 2 та голли узатма билан энг кўп самарали ҳаракатни амалга оширган, Килиан Мбаппе эса 360 дақиқа давомида 3 та гол ва 2 та голли узатма билан ўйнаган.
Испания Ла Лигасида кузнинг дастлабки ойи якунига етар экан, мусобақа раҳбарияти сентябрь ойининг энг яхши футболчиси (Player of the Month) соврини учун якуний 5 нафар даъвогар номини расман ошкор қилди. Ушбу нуфузли рўйхатдан нафақат гранд клубларнинг суперюлдузлари, балки камтарин жамоалар сафида ҳақиқий сенсация кўрсатган иқтидорлар ҳам жой олди. Номзодлар орасида «Барселона» вингери Рафиня Диас ўзининг фантастик сермаҳсуллиги билан ажралиб турибди: у 326 дақиқа ичида нақ 7 та гол уриб, 2 та голли узатмага муаллифлик қилди.
«Реал Мадрид»нинг бош қуроли Килиан Мбаппе эса тўлиқ 360 дақиқа ҳаракат қилиб, 3 та гол, 2 та ассист ҳамда 21 та ғалабали яккакураш билан рақобатга қўшилди. Шунингдек, «Атлетико Мадрид»нинг янги ҳужумчиси Жонатан Дэвид атиги 160 дақиқада 3 та гол ва 1 та ассист қайд этиб, дақиқаларга нисбатан самарадорлик бўйича рекорд кўрсатди. Рўйхатнинг энг катта сюрпризи сифатида эса «Райо Вальекано»дан Серхио Камелло (4 та гол, 1 та ассист, 20 та яккакураш) ҳамда «Элче» тўпурари Фер Нино (4 та гол, 20 та яккакураш) эътироф этилди.
Хўш, Рафинянинг 9 та самарали ҳаракати унга ойнинг мутлақ совринини кафолатлайдими, Мбаппе Мадридга мукофот олиб кела оладими ёки камтарин жамоалар вакиллари фаворитларни доғда қолдирадими?
«Рафинянинг бенефиси, Мбаппе барқарорлиги ва Дэвид суперсамарадорлиги»: Даъвогарларнинг 5 та асосий нуқтаси
Ла Лига томонидан эълон қилинган расмий бешликдан энг муҳим статистик фактлар:
Рафиня — мутлақ голлар қироли: «Барселона» етакчиси сентябрь ойида 7 та гол ва 2 та ассист қайд этиб, 9 та голда бевосита иштирок этди;
Мбаппенинг максимал дақиқалари: Франциялик юлдуз 360 дақиқа (4 та тўлиқ ўйин) майдонда бўлиб, 3 та гол, 2 та ассист ва 21 та муваффақиятли яккакураш кўрсатди;
Жонатан Дэвиддан суперсамарадорлик: «Атлетико» форвардига 3 та гол ва 1 та ассист учун бор-йўғи 160 дақиқа (ҳар 40 дақиқада битта голли ҳаракат) кифоя қилди;
Камеллонинг кутилмаган портлаши: «Райо Вальекано» ҳужумчиси Серхио Камелло 4 та гол ва 1 та ассист билан кичик клубни юқорига тортди;
Фер Нинонинг курашчанлиги: «Элче» вакили 242 дақиқада 4 та тўп киритиб, 20 та оғир яккакурашларда устун келди.
Ла Лига — Сентябрь-2026: Ойнинг энг яхши футболчиси соврини даъвогарлари таққоси
Номзодларнинг майдондаги вақти, самарадорлиги ва техник параметрлари кўрсаткичлари:
Футболчи ва жамоаси
Майдондаги дақиқалар
Голлар сони
Голли узатмалар (Ассист)
Ютилган яккакурашлар
Паслар аниқлиги
Рафиня Диас («Барселона»)
326 дақиқа
7 та гол
2 та ассист
13 та
81%
Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»)
360 дақиқа
3 та гол
2 та ассист
21 та
86%
Серхио Камелло («Райо Вальекано»)
279 дақиқа
4 та гол
1 та ассист
20 та
86%
Фер Нино («Элче»)
242 дақиқа
4 та гол
0
20 та
69%
Жонатан Дэвид («Атлетико Мадрид»)
160 дақиқа
3 та гол
1 та ассист
5 та
86%
Футбол экспертизаси ва таҳлил: Ким Ла Лиганинг сентябрь ойи совринига энг ҳақли?
Испания футболи шарҳловчилари ва статистик таҳлил марказларининг хулосалари:
Рафинянинг космик формаси: «Барселона» сардорларидан бири бўлган бразилиялик вингер сентябрь ойида фаолиятидаги энг юқори спорт формасини кўрсатди; 326 дақиқада 7 та гол ва 2 та ассист — бу нафақат Ла Лигада, балки бутун Европа топ-5 лигаларида ҳам ойнинг энг яхши кўрсаткичи ҳисобланади ва у совриннинг 1-рақамли фаворитидир;
Мбаппенинг майдондаги оғир меҳнати: Килиан «Реал»нинг барча ўйинларида тўлиқ ҳаракат қилиб, рақиб ҳимоячиларининг асосий диққатини ўзига тортди; 21 та ютилган яккакураш ва 86 фоизлик пас аниқлиги унинг нафақат ҳужум якунловчиси, балки жамоавий ўйин яратувчиси сифатидаги юксак масъулиятини исботлайди;
Дэвиднинг дақиқа/гол баланси: Жонатан Дэвид Симеоне тизимига жуда тез мослашди; унга бошланғич таркибда камроқ вақт берилганига қарамай (бор-йўғи 160 дақиқа), ҳар сафар захирадан тушиб ёки асосий таркибда ўйин тақдирини ҳал қилувчи ҳаракатларни амалга оширмоқда;
«Райо» ва «Элче» етакчиларининг қаҳрамонлиги: Серхио Камелло ва Фер Нино камтар бюджетга эга клублар ҳужумчилари сифатида 4 тадан гол уришгани таҳсинга лойиқ; гранд клубларга қарши очко олишда уларнинг яккакурашлардаги жанговарлиги (ҳар иккисида 20 тадан) ҳал қилувчи омил бўлди.
Сентябрь ойи якунлари Ла Лигада чемпионлик пойгаси каби индивидуал совринлар учун кураш ҳам мислсиз шиддат ва рақобат остида кечаётганини кўрсатди.
Сизнингча, сентябрь ойида кўрсатган ўйини ва статистикаси бўйича ушбу 5 номзод ичидан ким Ла Лиганинг энг яхши футболчиси совринига кўпроқ лойиқ — Рафиня, Мбаппе ёки камтарин Камелломи? Шахсий фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда Испания чемпионатининг ушбу қизиқарли таҳлилини барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…