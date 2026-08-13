«Истиқлол»дан муҳим қарор: Машарипов ва Ашурматов янги мавсумни қайси рақамларда бошлайди?
Эрон Про-лигасининг янги мавсуми бошланиши арафасида Теҳроннинг афсонавий «Истиқлол» клуби футболчиларнинг қайси рақамлар остида тўп суришини расман маълум қилди.
Эътиборлиси, янги мавсумда клуб шарафини ҳимоя қилаётган ўзбекистонлик легионерларнинг рақамларида муҳим ўзгариш юз берди.
Машарипов — янги «ўнлик», Ашурматов эса ўз анъанасида
Теҳронликлар сафида ўзининг ёрқин ўйинлари билан мухлислар меҳрини қозониб келаётган ҳамюртимиз Жалолиддин Машариповга янги мавсумдан бошлаб клубнинг асосий ва масъулиятли 10-рақами топширилди. Маълумот учун, Жалолиддин шу кунгача «Истиқлол» таркибида 77-рақам остида тўп суриб келаётган эди. Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штабининг бу қарори Машариповнинг жамоадаги етакчилик мақомини янада мустаҳкамлайди.
Жамоанинг яна бир ўзбекистонлик ҳимоячиси Рустам Ашурматов эса ўзи учун қадрдон ва анъанавий бўлган 5-рақамда ҳаракат қилишни давом эттиради.
Эрон чемпионати старт олмоқда: «Истиқлол»нинг илк ўйини қачон?
Эрон Про-лигасининг 2026/27 йилги янги мавсумига 14 август куни расман старт берилади.
Илк тур баҳсларида Теҳроннинг «Истиқлол» жамоаси ўз майдонида «Мес Шаҳр» клубига қарши октагон ва майдондаги муросасиз курашни бошлайди. Мухлислар ўзбекистонлик легионерларнинг янги рақамлардаги илк расмий ўйинини интизорлик билан кутишмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…