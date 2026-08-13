«Истиқлол»дан муҳим қарор: Машарипов ва Ашурматов янги мавсумни қайси рақамларда бошлайди?

·0·Спорт
«Истиқлол»дан муҳим қарор: Машарипов ва Ашурматов янги мавсумни қайси рақамларда бошлайди?

Эрон Про-лигасининг янги мавсуми бошланиши арафасида Теҳроннинг афсонавий «Истиқлол» клуби футболчиларнинг қайси рақамлар остида тўп суришини расман маълум қилди.

Эътиборлиси, янги мавсумда клуб шарафини ҳимоя қилаётган ўзбекистонлик легионерларнинг рақамларида муҳим ўзгариш юз берди.

Машарипов — янги «ўнлик», Ашурматов эса ўз анъанасида

Теҳронликлар сафида ўзининг ёрқин ўйинлари билан мухлислар меҳрини қозониб келаётган ҳамюртимиз Жалолиддин Машариповга янги мавсумдан бошлаб клубнинг асосий ва масъулиятли 10-рақами топширилди. Маълумот учун, Жалолиддин шу кунгача «Истиқлол» таркибида 77-рақам остида тўп суриб келаётган эди. Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штабининг бу қарори Машариповнинг жамоадаги етакчилик мақомини янада мустаҳкамлайди.

Жамоанинг яна бир ўзбекистонлик ҳимоячиси Рустам Ашурматов эса ўзи учун қадрдон ва анъанавий бўлган 5-рақамда ҳаракат қилишни давом эттиради.

Эрон чемпионати старт олмоқда: «Истиқлол»нинг илк ўйини қачон?

Эрон Про-лигасининг 2026/27 йилги янги мавсумига 14 август куни расман старт берилади.

Илк тур баҳсларида Теҳроннинг «Истиқлол» жамоаси ўз майдонида «Мес Шаҳр» клубига қарши октагон ва майдондаги муросасиз курашни бошлайди. Мухлислар ўзбекистонлик легионерларнинг янги рақамлардаги илк расмий ўйинини интизорлик билан кутишмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Златко Далич БАА миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!Златко Далич БАА миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!Бугун, 08:52«ПСЖ» «Астон Вилла»ни мағлуб этиб, УЕФА Суперкубогини қўлга киритди!«ПСЖ» «Астон Вилла»ни мағлуб этиб, УЕФА Суперкубогини қўлга киритди!Бугун, 08:45Леагуес Куп мусобақаси: Лионель Месси қайтди, аммо Интер Маями турнирдан чиқиб кетдиЛеагуес Куп мусобақаси: Лионель Месси қайтди, аммо Интер Маями турнирдан чиқиб кетдиБугун, 07:51Микел Артета Майлз Люис-Скеллининг трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиМикел Артета Майлз Люис-Скеллининг трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиБугун, 02:50Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро Атлетико Мадридга ўтмоқдаТоттенхем сардори Кристиан Ромеро Атлетико Мадридга ўтмоқдаБугун, 02:33Роберто Де Зерби Сандро Тонали трансфери тафсилотларини очиқладиРоберто Де Зерби Сандро Тонали трансфери тафсилотларини очиқладиБугун, 01:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди