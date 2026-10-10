Ўрунов гол урди, Сергеев ассист муаллифи бўлди — «Персеполис» пешқадамга яқинлашди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Персеполис»
- Эрон Pro-лигасининг 8-турида «Санат Нафт»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этди, бунда ўзбекистонлик легионерлар муҳим рол ўйнади.
- Игор Сергеев 5-дақиқада голга ассистентлик қилди, Остон Ўрунов эса 84-дақиқада якуний голни уриб, ҳисобни 3:1 қилиб қўйди.
- Ушбу ғалаба «Персеполис»ни турнир жадвалида 16 очко билан 2-ўринга олиб чиқди ва пешқадам «Трактор»дан бир очко ортда қолдирди.
Эрон Про-лигасининг 8-тури доирасида Теҳронда кечган баҳсда мамлакатнинг амалдаги гранди «Персеполис» ўз майдонида «Санат Нафт» клубини қабул қилди. Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари ёрқин ўйин намойиш этган беллашувда мезбонлар 3:1 ҳисобида ишончли ғалабани расмийлаштирди.
Учрашув тақдирини ҳал қилган асосий эпизодларда айнан ўзбекистонлик легионерларнинг фаоллиги муҳим рол ўйнади.
Сергеевдан аниқ пас, Ўруновдан «жокер» эффекти
Ўйин давомида «Персеполис» сафидаги ҳамюртларимиз ўзларининг юқори спорт формасида эканини исботлашди:
Тезкор гол ва Сергеев ассисти: Учрашувнинг 5-дақиқасидаёқ тажрибали ҳужумчи Игор Сергеев рақиб ҳимоясини ёриб ўтиб, тўпни Бифумага етказиб берди ва у ҳисобни очди;
Назоратнинг мустаҳкамланиши: 53-дақиқада Али Ашур ҳисобдаги фарқни иккитага оширди, аммо 67-дақиқада меҳмонлар сафида Муҳаммадҳуссайн Басери битта тўп киритиб, интригани қайтарди;
Ўруновнинг нуқта қўйган голи: Баҳснинг 76-дақиқасида захирадан майдонга ташланган Остон Ўруновга ўз сўзини айтиш учун атиги 8 дақиқа кифоя қилди. У 84-дақиқада рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, якуний 3:1 ҳисобини ўрнатди.
Турнир жадвали: Пешқадамлик учун захирадаги ўйин
Қўлга киритилган ушбу уч очко «Персеполис»нинг чемпионлик пойгасидаги имкониятларини янада кучайтирди:
2-поғона ва минимал фарқ: Теҳронликлар ушбу ғалаба эвазига ўз очколари сонини 16 тага етказиб, турнир жадвалининг 2-ўрнини мустаҳкамлади;
«Трактор» нишонда: Ҳозирда чемпионат пешқадами «Трактор» ҳисобида 17 очко мавжуд;
Стратегик устунлик: «Персеполис» ҳисобида захирада яна битта қолдирилган учрашув борлиги сабабли, бўлажак ўйиндаги ғалаба уларни мутлақ якка пешқадамга айлантириши мумкин.
Ўйин қайдномаси
Эрон Про-лигаси. 8-тур
«Персеполис» — «Санат Нафт» 3:1
Голлар: Бифума (5), Али Ашур (53), Остон Ўрунов (84) — Муҳаммадҳуссайн Басери (67).
Ўзбек футболчиларининг қитъанинг энг кучли лигаларидан бирида асосий фигураларга айланаётгани ҳам миллий жамоа мухлислари, ҳам халқаро мутахассислар диққатини тортишда давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…