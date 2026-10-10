Ўрунов гол урди, Сергеев ассист муаллифи бўлди — «Персеполис» пешқадамга яқинлашди

·11·Спорт
Ўрунов гол урди, Сергеев ассист муаллифи бўлди — «Персеполис» пешқадамга яқинлашди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Персеполис»
  • Эрон Pro-лигасининг 8-турида «Санат Нафт»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этди, бунда ўзбекистонлик легионерлар муҳим рол ўйнади.
  • Игор Сергеев 5-дақиқада голга ассистентлик қилди, Остон Ўрунов эса 84-дақиқада якуний голни уриб, ҳисобни 3:1 қилиб қўйди.
  • Ушбу ғалаба «Персеполис»ни турнир жадвалида 16 очко билан 2-ўринга олиб чиқди ва пешқадам «Трактор»дан бир очко ортда қолдирди.

Эрон Про-лигасининг 8-тури доирасида Теҳронда кечган баҳсда мамлакатнинг амалдаги гранди «Персеполис» ўз майдонида «Санат Нафт» клубини қабул қилди. Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари ёрқин ўйин намойиш этган беллашувда мезбонлар 3:1 ҳисобида ишончли ғалабани расмийлаштирди.

Учрашув тақдирини ҳал қилган асосий эпизодларда айнан ўзбекистонлик легионерларнинг фаоллиги муҳим рол ўйнади.

Сергеевдан аниқ пас, Ўруновдан «жокер» эффекти

Ўйин давомида «Персеполис» сафидаги ҳамюртларимиз ўзларининг юқори спорт формасида эканини исботлашди:

  • Тезкор гол ва Сергеев ассисти: Учрашувнинг 5-дақиқасидаёқ тажрибали ҳужумчи Игор Сергеев рақиб ҳимоясини ёриб ўтиб, тўпни Бифумага етказиб берди ва у ҳисобни очди;

  • Назоратнинг мустаҳкамланиши: 53-дақиқада Али Ашур ҳисобдаги фарқни иккитага оширди, аммо 67-дақиқада меҳмонлар сафида Муҳаммадҳуссайн Басери битта тўп киритиб, интригани қайтарди;

  • Ўруновнинг нуқта қўйган голи: Баҳснинг 76-дақиқасида захирадан майдонга ташланган Остон Ўруновга ўз сўзини айтиш учун атиги 8 дақиқа кифоя қилди. У 84-дақиқада рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, якуний 3:1 ҳисобини ўрнатди.

Турнир жадвали: Пешқадамлик учун захирадаги ўйин

Қўлга киритилган ушбу уч очко «Персеполис»нинг чемпионлик пойгасидаги имкониятларини янада кучайтирди:

  • 2-поғона ва минимал фарқ: Теҳронликлар ушбу ғалаба эвазига ўз очколари сонини 16 тага етказиб, турнир жадвалининг 2-ўрнини мустаҳкамлади;

  • «Трактор» нишонда: Ҳозирда чемпионат пешқадами «Трактор» ҳисобида 17 очко мавжуд;

  • Стратегик устунлик: «Персеполис» ҳисобида захирада яна битта қолдирилган учрашув борлиги сабабли, бўлажак ўйиндаги ғалаба уларни мутлақ якка пешқадамга айлантириши мумкин.

Ўйин қайдномаси

Эрон Про-лигаси. 8-тур

«Персеполис» — «Санат Нафт» 3:1

Голлар: Бифума (5), Али Ашур (53), Остон Ўрунов (84) — Муҳаммадҳуссайн Басери (67).

Ўзбек футболчиларининг қитъанинг энг кучли лигаларидан бирида асосий фигураларга айланаётгани ҳам миллий жамоа мухлислари, ҳам халқаро мутахассислар диққатини тортишда давом этмоқда.

ПерсеполисСанат НафтЭрон Про-лигаУзбекистон миллий терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Персеполис» Игорь Сергеев гол урган ўйинда йирик ғалабага эришди«Персеполис» Игорь Сергеев гол урган ўйинда йирик ғалабага эришди20 август 05:59«Персеполис»дан йирик ғалаба: Сергеев асосийда, Ўрунов эса захирадан тушди!«Персеполис»дан йирик ғалаба: Сергеев асосийда, Ўрунов эса захирадан тушди!30 август 00:11«Насаф» Қаршида «Динамо»ни сўнгги сонияларда таслим этиб, кучли тўртликка қайтди«Насаф» Қаршида «Динамо»ни сўнгги сонияларда таслим этиб, кучли тўртликка қайтдиБугун 00:43Мареска шов-шувларга қарамай “Ливерпуль”га қарши режасини ошкор этдиМареска шов-шувларга қарамай “Ливерпуль”га қарши режасини ошкор этдиКеча 17:1060 очко олиб ташланадими? «Манчестер Сити»га мисли кўрилмаган жазо тайёрланмоқда60 очко олиб ташланадими? «Манчестер Сити»га мисли кўрилмаган жазо тайёрланмоқдаКеча 16:50“Манчестер Сити” юлдузи АПЛ можароси туфайли жамоани тарк этиши мумкин“Манчестер Сити” юлдузи АПЛ можароси туфайли жамоани тарк этиши мумкинКеча 10:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?