«Персеполис» Игорь Сергеев гол урган ўйинда йирик ғалабага эришди

·0·Спорт
«Персеполис» Игорь Сергеев гол урган ўйинда йирик ғалабага эришди

Эрон Про-лигасининг 2-турида Теҳроннинг «Персеполис» клуби ўз майдонида «Истиқлол Хузистон»ни қабул қилиб, голларга бой кечган баҳсда йирик 4:1 ҳисобида зафар қучди. Учрашув ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун айниқса эътиборга молик бўлди — терма жамоамиз ҳужумчиси Игорь Сергеев янги жамоаси сафида гол уриб, ғалабага катта ҳисса қўшди.

Сергеевнинг голи ва Ўруновнинг майдонга тушиши

«Персеполис» учрашувни кескин ҳужумлар билан бошлаб, илк 20 дақиқадаёқ иккита тўп киритди. Иккинчи бўлим бошида эса навбат Игорь Сергеевга келди: 47-дақиқада рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни йириклаштирди.

"Игорь Сергеев асосий таркибда майдонга тушиб, 47-дақиқада муҳим голга муаллифлик қилди. 63-дақиқада эса мураббийлар қарори билан унинг ўрнига миллий жамоамизнинг яна бир етакчиси Остон Ўрунов захирадан майдонга қўшилди."

Эрон Про-лигаси: 2-тур марказий ўйини фактлари

Кўрсаткич

«Персеполис» – «Истиқлол Хузистон» (4:1)

Учрашув натижаси

4:1 («Персеполис»нинг йирик ғалабаси)

«Персеполис» голлари

Ходабанделу (6'), Алипур (20'), Игорь Сергеев (47'), Шаҳрабади (90+3')

Мезбонларнинг голи

Ниёзманд (65' автогол)

Ўзбек легионерлари

Игорь Сергеев (асосий таркибда, 1 та гол), Остон Ўрунов (63-дақиқада захирадан тушди)

Тур якуни

«Персеполис» 3 очкони нақд қилиб, пешқадамлар сафига қўшилди

Теҳрон клубидаги ўзбек дуэти

Игорь Сергеев ва Остон Ўруновнинг «Персеполис» сафидаги фаоллиги мураббийлар штабининг ўзбек легионерларига бўлган ишончи юқори эканини яна бир бор исботлади. Сергеевнинг голлари ва Ўруновнинг ҳужумкор салоҳияти жамоани нафақат Эрон ички чемпионатида, балки ОФК Элит Чемпионлар лигасида ҳам асосий кучлардан бирига айлантириши кутилмоқда.

Сизнингча, Сергеев ва Ўрунов тандеми бу мавсумда «Персеполис»ни Эрон чемпионлиги сари етаклай оладими?

Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва легионерларимиз мухлисларига ушбу хушхабарни дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси клуби янги мавсум учун футболчилар рақамларини эълон қилдиЧелси клуби янги мавсум учун футболчилар рақамларини эълон қилдиБугун, 02:37Барселона трансфер ойнаси якунида ҳужум чизиғини кучайтирмоқчиБарселона трансфер ойнаси якунида ҳужум чизиғини кучайтирмоқчиБугун, 02:33Барселона мавсум олдидан Ал-Аҳлй устидан қийин ғалабага эришдиБарселона мавсум олдидан Ал-Аҳлй устидан қийин ғалабага эришдиБугун, 02:19Диего Мореира расман Милан футболчисига айландиДиего Мореира расман Милан футболчисига айландиБугун, 01:36Милан Страцбург вингери Диего Мореирани ўз сафига қўшиб олдиМилан Страцбург вингери Диего Мореирани ўз сафига қўшиб олдиБугун, 01:19Барселона Лаутаро Мартинез трансфери учун жиддий ҳаракатни бошладиБарселона Лаутаро Мартинез трансфери учун жиддий ҳаракатни бошладиБугун, 00:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди