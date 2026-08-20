«Персеполис» Игорь Сергеев гол урган ўйинда йирик ғалабага эришди
Эрон Про-лигасининг 2-турида Теҳроннинг «Персеполис» клуби ўз майдонида «Истиқлол Хузистон»ни қабул қилиб, голларга бой кечган баҳсда йирик 4:1 ҳисобида зафар қучди. Учрашув ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун айниқса эътиборга молик бўлди — терма жамоамиз ҳужумчиси Игорь Сергеев янги жамоаси сафида гол уриб, ғалабага катта ҳисса қўшди.
Сергеевнинг голи ва Ўруновнинг майдонга тушиши
«Персеполис» учрашувни кескин ҳужумлар билан бошлаб, илк 20 дақиқадаёқ иккита тўп киритди. Иккинчи бўлим бошида эса навбат Игорь Сергеевга келди: 47-дақиқада рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни йириклаштирди.
"Игорь Сергеев асосий таркибда майдонга тушиб, 47-дақиқада муҳим голга муаллифлик қилди. 63-дақиқада эса мураббийлар қарори билан унинг ўрнига миллий жамоамизнинг яна бир етакчиси Остон Ўрунов захирадан майдонга қўшилди."
Эрон Про-лигаси: 2-тур марказий ўйини фактлари
Кўрсаткич
«Персеполис» – «Истиқлол Хузистон» (4:1)
Учрашув натижаси
4:1 («Персеполис»нинг йирик ғалабаси)
«Персеполис» голлари
Ходабанделу (6'), Алипур (20'), Игорь Сергеев (47'), Шаҳрабади (90+3')
Мезбонларнинг голи
Ниёзманд (65' автогол)
Ўзбек легионерлари
Игорь Сергеев (асосий таркибда, 1 та гол), Остон Ўрунов (63-дақиқада захирадан тушди)
Тур якуни
«Персеполис» 3 очкони нақд қилиб, пешқадамлар сафига қўшилди
Теҳрон клубидаги ўзбек дуэти
Игорь Сергеев ва Остон Ўруновнинг «Персеполис» сафидаги фаоллиги мураббийлар штабининг ўзбек легионерларига бўлган ишончи юқори эканини яна бир бор исботлади. Сергеевнинг голлари ва Ўруновнинг ҳужумкор салоҳияти жамоани нафақат Эрон ички чемпионатида, балки ОФК Элит Чемпионлар лигасида ҳам асосий кучлардан бирига айлантириши кутилмоқда.
Сизнингча, Сергеев ва Ўрунов тандеми бу мавсумда «Персеполис»ни Эрон чемпионлиги сари етаклай оладими?
Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва легионерларимиз мухлисларига ушбу хушхабарни дарҳол улашинг!
…