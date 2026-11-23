Баҳодир Жалолов World Boxing конгрессида иштирок этди: Головкин билан учрашув
Ўзбекистоннинг супероғир вазн тоифасидаги бокс юлдузи Баҳодир Жалолов Панама шаҳрида ўтказилаётган World Boxing конгрессида иштирок этди. Тадбир доирасида у ташкилот президенти, бокс бўйича собиқ жаҳон чемпиони Геннадий Головкин билан учрашиб, биргаликда суратга тушди. Конгрессда Ўзбекистон бокс федерацияси вакили Миршоҳид Тиллабоевнинг юқори лавозимга сайланиши ҳам мамлакат бокси учун муҳим воқеа бўлди.
Жалолов ва Головкин Панамада учрашди
Ўзбекистонлик боксчи Баҳодир Жалолов Панама шаҳрида бўлиб ўтаётган World Boxing конгрессида иштирок этмоқда. У тадбир давомида ташкилот президенти Геннадий Головкин билан учрашди.
Sports.kz хабар беришича, Жалолов ўзининг Instagram саҳифасида конгрессдан олинган сурат ва видеоларни эълон қилди. Кадрларда ўзбекистонлик боксчи ва қозоғистонлик спорт раҳбари кулуарларда суҳбатлашгани, шунингдек, фотокамералар учун биргаликда суратга тушгани акс этган.
Геннадий Головкин профессионал боксда ўрта вазн тоифасидаги энг машҳур жаҳон чемпионларидан бири бўлиб, айни пайтда World Boxing ташкилотига раҳбарлик қилмоқда.
Миршоҳид Тиллабоев World Boxing вице-президенти бўлди
Панамадаги конгресс Ўзбекистон бокси учун яна бир муҳим натижа билан якунланди. Ўзбекистон бокс федерацияси бош котиби Миршоҳид Тиллабоев World Boxing вице-президенти этиб сайланди.
Ушбу лавозим учун қозоғистонлик спорт раҳбари Рауан Игенев ҳам номзод сифатида кўрсатилган эди. Сайлов натижасида Тиллабоевнинг вице-президентлик лавозимига сайланиши Ўзбекистоннинг халқаро бокс ташкилотидаги вакиллиги ва институционал мавқеи нуқтаи назаридан аҳамиятли воқеа бўлди.
Головкин World Boxing ташкилотини бошқармоқда
Геннадий Головкин 2025 йил ноябридан буён World Boxing президенти сифатида фаолият юритмоқда. Профессионал боксдаги муваффақиятли карьерасидан кейин у халқаро бокс бошқарувида ҳам муҳим вазифани ўз зиммасига олди.
Панамадаги конгрессда Баҳодир Жалоловнинг Головкин билан учрашуви ва Миршоҳид Тиллабоевнинг вице-президентликка сайланиши Ўзбекистон боксининг халқаро майдондаги иштироки билан боғлиқ эътиборли воқеалардан бири бўлди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…