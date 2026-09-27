Тошкентда "оғир нокаут": Фурқатбек Ёқубов Рамазан Гаирбековга мағлуб бўлди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентда ўтган «Мангу 5» турнирининг марказий жангида россиялик Ramазан Гаирбеков ўзбекистонлик Фурқатбек Ёқубовни 3-раундда нокаутга учратди.
- Ушбу ғалаба билан Ramазан Гаирбеков Мангу лигасининг ўта енгил вазндаги илк расмий чемпиони бўлди.
- Жанг тўлиқ 5 раунд давом этмади, чунки Гаирбековнинг аниқ зарбалари баҳс тақдирини ҳал қилди.
Пойтахт Тошкентда аралаш жанг санъатлари (ММА) ихлосмандлари катта қизиқиш билан кутган «Mangu 5» турнири якунига етди. Мусобақанинг энг асосий ва кутилган воқеаси бўлган марказий беллашувда ўзбекистонлик иқтидорли жангчи Фурқатбек Ёқубов ҳамда Россия вакили Рамазан Гаирбеков ўзаро тўқнаш келишди. Ўта енгил вазн тоифасида лиганинг мутлақ чемпионлик камарини қўлга киритиш учун белгиланган 5 раундлик шиддатли жанг кутилганидан эртароқ ва драматик тарзда ниҳоясига етди.
Икки раундлик кескин алмашинувлардан сўнг, 3-раундда россиялик жангчининг кучли ва аниқ ҳужуми натижасида Фурқатбек Ёқубов нокаутга учради. Ушбу ёрқин зафар эвазига Рамазан Гаирбеков Mangu лигасининг ўта енгил вазндаги тарихдаги илк расмий чемпиони сифатида ўз номини промоушен солномасига ёздириб қўйди.
«Тошкентдаги тўқнашув, 3-раунд ва камар эгаси»: Mangu 5 финалининг 5 та асосий нуқтаси
Турнирнинг марказий жанги бўйича энг муҳим расмий фактлар ва натижалар:
Пойтахтдаги ММА оқшоми: Тошкент шаҳрида юқори савияда ташкил этилган «Mangu 5» турнирининг барча баҳслари якунланди;
Марказий жанг ва чемпионлик гарови: Баҳс ўта енгил вазнда Mangu лигасининг илк чемпионлик камари учун 5 раундлик форматда ўтказилди;
3-раунддаги муддатидан олдинги якун: Жанг тўлиқ давом этмади — учинчи раундда Рамазан Гаирбеков томонидан берилган зарбалар баҳс тақдирини ҳал қилди;
Ёқубовнинг нокаутга учраши: Ҳамюртимиз Фурқатбек Ёқубов шиддатли қаршиликка қарамай, рақиб босимига дош беролмай мағлуб бўлди;
Тарихий илк чемпион: Россиялик Рамазан Гаирбеков мазкур ғалаба билан промоушеннинг илк чемпионлик камарини боши узра кўтарди.
Mangu 5: Чемпионлик жангининг техник кўрсаткичлари таснифи
Тошкентдаги марказий беллашувнинг расмий параметрлари ва натижаси таққоси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Фурқатбек Ёқубов (Ўзбекистон)
Рамазан Гаирбеков (Россия)
Жанг мақоми ва вазн тоифаси
Ўта енгил вазн тоифасидаги чемпионлик баҳси (Mangu 5)
Ўта енгил вазн тоифасидаги чемпионлик баҳси (Mangu 5)
Режалаштирилган давомийлик
5 раундлик расмий титул жанги
5 раундлик расмий титул жанги
Қайд этилган якуний натижа
3-раундда нокаут билан мағлубият
3-раундда нокаут эвазига ғалаба (КО/ТКО)
Жанг ўтказилган манзил
Тошкент шаҳри (Ўз майдони ва маҳаллий мухлислар)
Сафарда (Тошкент октагони)
Қўлга киритилган унвон
Чемпионликка бош даъвогар
Mangu лигасининг тарихий илк чемпиони
ММА ва спорт экспертизаси: Нега 3-раунд жангнинг бурилиш нуқтасига айланди?
Аралаш яккакураш бўйича мутахассислар ва таҳлилчиларнинг хулосалари:
«Тезлик ва масофа назоратидаги хатолик»: Ўта енгил вазнда ҳар бир сония ва масофани тўғри танлаш ҳал қилувчи аҳамиятга эга; Ёқубов дастлабки раундларда фаол ҳаракат қилган бўлса-да, учинчи бешдақиқаликда очиқ жангга киришиб, қарши ҳужумда хавфли зарбани ўтказиб юборди;
Гаирбековнинг тактик совуққонлиги: Россиялик спортчи илк икки раундда рақибнинг кучли томонларини ўрганиб, ҳимояни синдириш йўлини топди ва қулай фурсат туғилиши билан баҳсни муддатидан олдин тугатишга эришди;
Фурқатбек учун бурилиш нуқтаси: Чемпионлик камари учун курашда олинган бундай мағлубият катта тажриба мактаби вазифасини ўтайди; Ёқубовнинг зарба бериш техникаси ва ҳимоявий камчиликлар устида ишлаши унинг октагонга янада кучли бўлиб қайтишини таъминлаши мумкин.
Сизнингча, Фурқатбек Ёқубовнинг 3-раунддаги мағлубиятига чарчоқ сабаб бўлдими ёки тактик хатолик? Ёқубов реванш жанги ўтказиб, Рамазан Гаирбековдан чемпионлик камарини қайтариб ололадими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек ММА оламидаги ушбу шиддатли тўқнашув таҳлилини барча жанг ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…