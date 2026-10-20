“Олтин тўп” пойгасида кутилмаган етакчи»: Ҳарри Кейн биринчи, Месси эса кучли учликда

·55·Спорт
“Олтин тўп” пойгасида кутилмаган етакчи»: Ҳарри Кейн биринчи, Месси эса кучли учликда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • ТНТ Спорц журналистлари 2026 йилги «Олтин тўп» соврини учун янгиланган рейтингни эълон қилди, унда Гарри Кейн биринчи ўринни эгаллади.
  • Рейтингда 19 ёшли Ламин Ямал иккинчи, 39 ёшли Лионель Месси эса учинчи ўринни банд этди.
  • «Олтин тўп» топшириладиган маросим 2026 йил 26 октябрда бўлиб ўтади.

Жаҳон футболининг энг нуфузли индивидуал соврини — «Олтин тўп» (Ballon d'Or) топширилишига саноқли кунлар қолганда экспертлар ўртасидаги қизғин баҳслар авжига чиқди. Халқаро спорт медиасининг етакчиларидан бири бўлган TNT Sports журналистлари 2026 йилги соврин учун асосий фаворитларнинг янгиланган рейтингини эълон қилди.

Эълон қилинган рўйхат мухлислар учун бир қатор кутилмаган натижаларни тақдим этди: узоқ йиллар давомида йирик жамоавий совринларга эришишда омадсизликка учраган тўпурар пешқадамликни эгаллаган бўлса, футбол афсонаси 39 ёшида ҳам кучли учликдан жой олди.

Шоҳсупа: Кейн етакчи, 19 ёшли Ямал ва афсонавий Месси таъқибда

Рейтингнинг энг юқори уч поғонаси қуйидагича кўриниш олди:

  • 1-ўрин — Ҳарри Кейн («Бавария» / Англия): Мюнхен клуби ва миллий жамоаси сафида феноменал сермаҳсуллик намойиш этаётган англиялик ҳужумчи мутахассислар томонидан бош соврин учун асосий даъвогар сифатида эътироф этилди;

  • 2-ўрин — Ламин Ямал («Барселона» / Испания): 19 ёшли вундеркинд жорий мавсумдаги фантастик ўйинлари ва етакчилик қобилияти билан Ҳарри Кейннинг асосий таъқибчиси бўлиб турибди;

  • 3-ўрин — Лионель Месси («Интер Майами» / Аргентина): 39 ёшли саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби фаолиятининг сўнгги палласида ҳам жаҳоннинг энг яхши уч футболчиси қаторида тилга олинмоқда.

TNT Sports талқини бўйича кучли ўнталик

Бош совринга даъвогар бўлган қолган футболчилар рўйхатидан ҳам Европа грандларининг асосий юлдузлари ўрин олган:

  • 4. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);

  • 5. Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»);

  • 6. Усмон Дембеле («ПСЖ»);

  • 7. Родриго («Барселона»);

  • 8. Фабиан Руис («ПСЖ»);

  • 9. Майкл Олисе («Бавария»);

  • 10. Деклан Райс («Арсенал»).

Тақдирлаш маросими қачон?

Дунёнинг энг яхши футболчиси номи расман эълон қилинадиган сана тасдиқланган:

  • Маросим санаси: 2026 йил 26 октябрь, душанба куни;

  • Мақоми: France Football томонидан топшириладиган йилнинг бош индивидуал соврини.

Айни пайтда мутахассислар ва мухлисларнинг нигоҳи Парижга қаратилган бўлиб, Ҳарри Кейн карьерасида илк бор ушбу ютуққа эриша оладими ёки ёш иқтидор Ламин Ямал тарихдаги энг ёш лауреатлардан бирига айланадими, деган савол очиқ қолмоқда.

Баллон д'Ор 2026Харри КейнЛамін ЯмалФранц Футбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

156 ўйинда 154 та гол: Ҳарри Кейн «Бавария» билан янги шартнома имзоламоқда156 ўйинда 154 та гол: Ҳарри Кейн «Бавария» билан янги шартнома имзоламоқда15 октябр 23:05«Олтин тўп» пойгасида кутилмаган бурилиш: The Athletic талқини бўйича рейтинг«Олтин тўп» пойгасида кутилмаган бурилиш: The Athletic талқини бўйича рейтинг9 сентябр 21:49Ҳарри Кейн иккинчи бор “Олтин бутса” соҳиби бўлдиҲарри Кейн иккинчи бор “Олтин бутса” соҳиби бўлди25 май 10:23Ҳарри Кейн Хорватия билан баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилдиҲарри Кейн Хорватия билан баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилди18 июн 07:53Гарри Кейн учун 65 млн евро: “Ал Ҳилол” катта юриш бошладими?Гарри Кейн учун 65 млн евро: “Ал Ҳилол” катта юриш бошладими?14 июл 21:33Polymarket прогнози: Ҳарри Кейн «Олтин тўп» учун асосий фаворитPolymarket прогнози: Ҳарри Кейн «Олтин тўп» учун асосий фаворит24 июн 20:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия