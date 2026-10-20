“Олтин тўп” пойгасида кутилмаган етакчи»: Ҳарри Кейн биринчи, Месси эса кучли учликда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- ТНТ Спорц журналистлари 2026 йилги «Олтин тўп» соврини учун янгиланган рейтингни эълон қилди, унда Гарри Кейн биринчи ўринни эгаллади.
- Рейтингда 19 ёшли Ламин Ямал иккинчи, 39 ёшли Лионель Месси эса учинчи ўринни банд этди.
- «Олтин тўп» топшириладиган маросим 2026 йил 26 октябрда бўлиб ўтади.
Жаҳон футболининг энг нуфузли индивидуал соврини — «Олтин тўп» (Ballon d'Or) топширилишига саноқли кунлар қолганда экспертлар ўртасидаги қизғин баҳслар авжига чиқди. Халқаро спорт медиасининг етакчиларидан бири бўлган TNT Sports журналистлари 2026 йилги соврин учун асосий фаворитларнинг янгиланган рейтингини эълон қилди.
Эълон қилинган рўйхат мухлислар учун бир қатор кутилмаган натижаларни тақдим этди: узоқ йиллар давомида йирик жамоавий совринларга эришишда омадсизликка учраган тўпурар пешқадамликни эгаллаган бўлса, футбол афсонаси 39 ёшида ҳам кучли учликдан жой олди.
Шоҳсупа: Кейн етакчи, 19 ёшли Ямал ва афсонавий Месси таъқибда
Рейтингнинг энг юқори уч поғонаси қуйидагича кўриниш олди:
1-ўрин — Ҳарри Кейн («Бавария» / Англия): Мюнхен клуби ва миллий жамоаси сафида феноменал сермаҳсуллик намойиш этаётган англиялик ҳужумчи мутахассислар томонидан бош соврин учун асосий даъвогар сифатида эътироф этилди;
2-ўрин — Ламин Ямал («Барселона» / Испания): 19 ёшли вундеркинд жорий мавсумдаги фантастик ўйинлари ва етакчилик қобилияти билан Ҳарри Кейннинг асосий таъқибчиси бўлиб турибди;
3-ўрин — Лионель Месси («Интер Майами» / Аргентина): 39 ёшли саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби фаолиятининг сўнгги палласида ҳам жаҳоннинг энг яхши уч футболчиси қаторида тилга олинмоқда.
TNT Sports талқини бўйича кучли ўнталик
Бош совринга даъвогар бўлган қолган футболчилар рўйхатидан ҳам Европа грандларининг асосий юлдузлари ўрин олган:
4. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);
5. Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»);
6. Усмон Дембеле («ПСЖ»);
7. Родриго («Барселона»);
8. Фабиан Руис («ПСЖ»);
9. Майкл Олисе («Бавария»);
10. Деклан Райс («Арсенал»).
Тақдирлаш маросими қачон?
Дунёнинг энг яхши футболчиси номи расман эълон қилинадиган сана тасдиқланган:
Маросим санаси: 2026 йил 26 октябрь, душанба куни;
Мақоми: France Football томонидан топшириладиган йилнинг бош индивидуал соврини.
Айни пайтда мутахассислар ва мухлисларнинг нигоҳи Парижга қаратилган бўлиб, Ҳарри Кейн карьерасида илк бор ушбу ютуққа эриша оладими ёки ёш иқтидор Ламин Ямал тарихдаги энг ёш лауреатлардан бирига айланадими, деган савол очиқ қолмоқда.
Изоҳлар 0
…