Ҳарри Кейн 73 та гол уриш сирини очди: у Бенземадан нимани ўрганган?
«Бавария» ва Англия терма жамоаси ҳужумчиси Ҳарри Кейн ўзининг ўйин услубида Карим Бенземага хос жиҳатларни кўради. Англиялик футболчи француз афсонасининг ҳаракатлари, майдонни ҳис қилиши ва ҳужумларни ташкил этишдаги маҳоратидан ҳайратда эканини айтди. Шунингдек, Кейн голлар сонини оширишга ёрдам берадиган ўзига хос тактик ёндашувни ҳам тушунтирди.
Футболда марказий ҳужумчининг вазифаси фақат рақиб дарвозасига гол уришдан иборат эмас. Баъзи футболчилар бутун ҳужумни ташкил этиш, жамоадошларига имконият яратиш ва майдондаги ўйин суръатини бошқариш орқали ҳам жамоа натижасига катта таъсир кўрсатади. Ҳарри Кейн ва Карим Бензема ана шундай универсал ҳужумчилар қаторига киради.
2022 йилда Карим Бензема «Олтин тўп»ни қўлга киритган бўлса, 2026 йилда ушбу нуфузли соврин Ҳарри Кейнга насиб этди. Бу икки футболчининг муваффақияти классик марказий ҳужумчи образи ўзгариб бораётганини ҳам кўрсатади. Улар нафақат жарима майдонидаги ҳаракатлари, балки ўйинни ўқиш, позиция танлаш ва ҳужумларни қуришдаги иштироки билан ҳам ажралиб туради.
Кейн Бенземанинг ўйинида нимани қадрлайди?
Foot Mercato нашрига берган интервьюсида Ҳарри Кейн Карим Бенземанинг ўйин услубига юқори баҳо берди. Англиялик ҳужумчи француз футболчисини доимо кузатиб келганини ва унинг майдондаги ҳаракатларидан кўплаб ўзига хос жиҳатларни кўришини таъкидлади.
«Карим — ақл бовар қилмас футболчи. Мен ҳар доим унинг катта мухлиси бўлганман. Унинг 2022 йилда "Реал" сафида эришган ютуқлари ҳақиқатан ҳам ҳайратланарли», — деди Кейн.
Унинг фикрича, Бенземанинг энг муҳим хусусиятларидан бири — вазиятга қараб позициясини ўзгартириши. Француз футболчиси зарур пайтда марказий ҳужумчи вазифасидан четга чиқиб, майдоннинг ўрта қисмига тушади, «ўнлик» позициясида ҳаракат қилади, ўйин суръатини бошқаради ва ҳужумнинг кейинги босқичини ташкил этишда иштирок этади.
Шу билан бирга, у рақиб ҳимоячилари эътиборидан четда қолган ҳудудларни топиб, айни керакли вақтда жарима майдонида пайдо бўлиш қобилиятига эга. Кейн айнан шу жиҳатларни Бенземанинг ўйинидаги энг таъсирли хусусиятлардан бири деб ҳисоблайди.
«Жарима майдонида доимо бўлиш шарт эмас»
Кейннинг ўзи ҳам шунга ўхшаш тактик ёндашувдан фойдаланади. Унинг айтишича, жисмоний кўрсаткичлар ва айрим ҳаракатларда фарқлар бўлиши мумкин, аммо ўйин интеллекти, бўш ҳудудларни топиш ва жамоадошларга ёрдам бериш истаги борасида уларнинг услублари бир-бирига яқин.
«Жисмоний кўрсаткичларимиз бироз фарқ қилади, аммо ўйин интеллекти, бўш ҳудудларни топиш ва жамоадошларимизга ёрдам бериш истаги борасида услубимизда кўплаб ўхшашликларни кўраман.
Иккимиз ҳам гол уриш учун доимо жарима майдонида бўлиш шарт эмаслигини исботлаганмиз. Мен орқага, майдон марказига яқинроқ тушганимда кўпроқ голли вазиятларга эга бўламан. Чунки бу ҳудудда рақиблар мени унчалик қаттиқ назорат қилмайди. Ортга чекиниб, ўйин ривожланишига имкон берганимда голлар ўз-ўзидан кела бошлайди», — деди ҳужумчи.
Кейннинг 73 та голига олиб келган тактик сир
Ҳарри Кейннинг ўйин услубидаги муҳим жиҳатлардан бири — рақиб ҳимоясини ўз позициясидан чиқариш ва майдондаги бўшлиқлардан фойдаланиш. У фақат ҳимоячилар орасида ҳаракатланиб, узатмаларни кутиб турмайди. Аксинча, баъзан майдон марказига тушиб, ҳужумни ташкил этишга ёрдам беради.
Бундай ҳаракат рақиб ҳимоячиларини қарор қабул қилишга мажбур қилади: Кейнни кузатиб, ўз позициясидан чиқишми ёки унинг орқага ҳаракатланишига йўл қўйишми? Ҳимоядаги ушбу иккиланиш ҳужум учун янги имкониятлар яратиши мумкин.
Англиялик футболчи «ўнлик» позициясига чиқиб, рақиб ҳимояси орқага чекинганида жарима майдони чизиғи яқинидан зарба беришни ҳам ўзининг кучли жиҳатларидан бири деб ҳисоблайди.
«Мен "ўнлик" позициясига чиқаман ва рақиб ҳимояси орқага чекинганида жарима майдони чизиғи яқинидан зарба бераман. Бу — менинг энг кучли жиҳатларимдан бири.
Ўтган мавсум бунинг энг яхши намунаси бўлди: мен 73 та гол урдим. Бу бошқа ҳар қандай мавсумдаги натижамдан деярли икки баравар кўп», — дея таъкидлади Кейн.
Кейннинг бу изоҳлари унинг гол уриш қобилияти фақат жарима майдонидаги ҳаракатлар билан чекланмаслигини кўрсатади. У рақиб ҳимоясини ўзига жалб қилиш, ўйинни ташкил этиш, узоқроқ позициялардан зарба бериш ва ҳужумнинг турли босқичларида иштирок этиш орқали ҳам хавфли футболчига айланади.
Карим Бензема ва Ҳарри Кейннинг ўйин услубидаги ўхшашлик ҳам айнан шунда: улар учун марказий ҳужумчи позицияси майдондаги ҳаракатларни чеклаб қўймайди. Аксинча, вазиятни тўғри ўқиш, позицияни ўз вақтида ўзгартириш ва рақиб ҳимоясидаги бўшлиқлардан фойдаланиш голлар сонини оширишнинг муҳим калитига айланади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…