“Бавария” раҳбари Ҳарри Кейннинг “Олтин тўп” учун курашдаги ғалабаси сабабини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Бавария» ҳужумчиси Гарри Кейн Килиан Мбаппе ва Ламин Ямални ортда қолдириб, 2026 йилги «Олтин тўп» совринини қўлга киритди.
- Клуб бош директори Ян-Кристиан Дрезен футболчининг нафақат майдондаги сермаҳсуллиги, балки инсоний фазилатларини ҳам юқори баҳолади.
- Ушбу ғалаба Бундеслига учун 30 йиллик, «Бавария» учун эса 45 йиллик танаффусдан кейинги тарихий натижа сифатида қайд этилди.
2026 йилги «Олтин тўп» (Ballon d'Or) тақдирлаш маросими Бундеслига ва Мюнхеннинг «Бавария» клуби учун ҳақиқий тарихий воқеликка айланди. Овоз бериш якунларига кўра Килиан Мбаппе ва Ламин Ямални ортда қолдириб, бош мукофотга сазовор бўлган инглиз форварди Ҳарри Кейннинг ғалабаси ҳақида клуб бош директори Ян-Кристиан Дрезен расмий баёнот берди.
Клуб раҳбари англиялик ҳужумчининг ушбу мукофотга ҳар жиҳатдан лойиқ эканини айтиб, унинг фақат майдондаги сермаҳсуллигини эмас, балки инсоний фазилатларини ҳам алоҳида эътироф этди.
«Кейн бу совринга ҳар жиҳатдан муносиб»: Дрезеннинг эътирофи
«Бавария» бош директори Ян-Кристиан Дрезен клуб расмий сайтига берган изоҳида қуйидаги муҳим жиҳатларга тўхталди:
Рекордлар ва юксак инсонийлик: «Ҳарри Кейн бу совринга ҳар томонлама муносиб. У кўп йиллардан буён рекордларни бирин-кетин янгилаб келмоқда. Кўплаб голлар ва голли узатмалардан ташқари, биз унинг ажойиб инсоний фазилатларини ҳам юқори баҳолаймиз»;
Майдонда ҳам, ҳаётда ҳам ўрнак: «Ҳарри — жаҳон футболининг энг ёрқин намояндаларидан бири. У нафақат майдонда, балки ҳаётда ҳам барчага ўрнак бўлишга арзийдиган шахс»;
Бутун клуб муваффақияти: Дрезен «Олтин тўп» маросимида клубнинг эркаклар ва аёллар жамоасидан бир қатор вакиллар, шунингдек, бош мураббий Венсан Компани ҳам эътироф этилганини фахр билан қайд этди.
Бундеслига учун 30 йил, «Бавария» учун 45 йиллик тарихий натижа
Ушбу муваффақият нафақат Кейннинг шахсий ютуғи, балки Германия футболининг узоқ кутилган реванши бўлди:
Бундеслигада 30 йиллик танаффус барҳам топди: Германия чемпионати вакили сўнгги бор 30 йил аввал «Олтин тўп» соҳибига айланган эди. Дрезен бу натижани «бутун Бундеслига учун муҳим ва кучли сигнал» деб атади;
«Бавария» тарихида 45 йил кутилган лаҳза: Мюнхенликлар сафида тўп суриб ушбу мукофотга эришган сўнгги футболчидан буён нақ 45 йил ўтган эди. Кейн ушбу анъанани қайта жонлантириб, клуб тарихига олтин ҳарфлар билан кирди;
Мбаппе ва Ямалдан устунлик: Овоз беришда Кейн «Реал» етакчиси Килиан Мбаппе (2-ўрин) ҳамда «Барселона»нинг ёш истеъдоди Ламин Ямални (3-ўрин) ортда қолдириб, якуний ғалабани нақд қилди.
Ҳарри Кейннинг «Олтин тўп-2026»даги тарихий ютуғи
Кўрсаткич ва далиллар
Тафсилотлар
Мукофот соҳиби
Ҳарри Кейн («Бавария» / Англия)
Асосий рақобатчилари
Килиан Мбаппе (2-ўрин), Ламин Ямал (3-ўрин)
Германия футболи учун аҳамияти
Бундеслига вакили 30 йил ичида илк бор совринни ютди
«Бавария» учун тарихийлиги
Клубда 45 йил кутилган «Олтин тўп» соҳиби
Клуб раҳбари баҳоси
«Ҳар томонлама муносиб ва инсонийлик тимсоли» — Я.-К. Дрезен
Клубдан эътироф этилганлар
Бош мураббий Венсан Компани, эркаклар ва аёллар жамоаси аъзолари
Изоҳлар 0
…