“Бавария” раҳбари Ҳарри Кейннинг “Олтин тўп” учун курашдаги ғалабаси сабабини очиқлади

·73·Спорт
“Бавария” раҳбари Ҳарри Кейннинг “Олтин тўп” учун курашдаги ғалабаси сабабини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Бавария» ҳужумчиси Гарри Кейн Килиан Мбаппе ва Ламин Ямални ортда қолдириб, 2026 йилги «Олтин тўп» совринини қўлга киритди.
  • Клуб бош директори Ян-Кристиан Дрезен футболчининг нафақат майдондаги сермаҳсуллиги, балки инсоний фазилатларини ҳам юқори баҳолади.
  • Ушбу ғалаба Бундеслига учун 30 йиллик, «Бавария» учун эса 45 йиллик танаффусдан кейинги тарихий натижа сифатида қайд этилди.

2026 йилги «Олтин тўп» (Ballon d'Or) тақдирлаш маросими Бундеслига ва Мюнхеннинг «Бавария» клуби учун ҳақиқий тарихий воқеликка айланди. Овоз бериш якунларига кўра Килиан Мбаппе ва Ламин Ямални ортда қолдириб, бош мукофотга сазовор бўлган инглиз форварди Ҳарри Кейннинг ғалабаси ҳақида клуб бош директори Ян-Кристиан Дрезен расмий баёнот берди.

Клуб раҳбари англиялик ҳужумчининг ушбу мукофотга ҳар жиҳатдан лойиқ эканини айтиб, унинг фақат майдондаги сермаҳсуллигини эмас, балки инсоний фазилатларини ҳам алоҳида эътироф этди.

«Кейн бу совринга ҳар жиҳатдан муносиб»: Дрезеннинг эътирофи

«Бавария» бош директори Ян-Кристиан Дрезен клуб расмий сайтига берган изоҳида қуйидаги муҳим жиҳатларга тўхталди:

  • Рекордлар ва юксак инсонийлик: «Ҳарри Кейн бу совринга ҳар томонлама муносиб. У кўп йиллардан буён рекордларни бирин-кетин янгилаб келмоқда. Кўплаб голлар ва голли узатмалардан ташқари, биз унинг ажойиб инсоний фазилатларини ҳам юқори баҳолаймиз»;

  • Майдонда ҳам, ҳаётда ҳам ўрнак: «Ҳарри — жаҳон футболининг энг ёрқин намояндаларидан бири. У нафақат майдонда, балки ҳаётда ҳам барчага ўрнак бўлишга арзийдиган шахс»;

  • Бутун клуб муваффақияти: Дрезен «Олтин тўп» маросимида клубнинг эркаклар ва аёллар жамоасидан бир қатор вакиллар, шунингдек, бош мураббий Венсан Компани ҳам эътироф этилганини фахр билан қайд этди.

Бундеслига учун 30 йил, «Бавария» учун 45 йиллик тарихий натижа

Ушбу муваффақият нафақат Кейннинг шахсий ютуғи, балки Германия футболининг узоқ кутилган реванши бўлди:

  • Бундеслигада 30 йиллик танаффус барҳам топди: Германия чемпионати вакили сўнгги бор 30 йил аввал «Олтин тўп» соҳибига айланган эди. Дрезен бу натижани «бутун Бундеслига учун муҳим ва кучли сигнал» деб атади;

  • «Бавария» тарихида 45 йил кутилган лаҳза: Мюнхенликлар сафида тўп суриб ушбу мукофотга эришган сўнгги футболчидан буён нақ 45 йил ўтган эди. Кейн ушбу анъанани қайта жонлантириб, клуб тарихига олтин ҳарфлар билан кирди;

  • Мбаппе ва Ямалдан устунлик: Овоз беришда Кейн «Реал» етакчиси Килиан Мбаппе (2-ўрин) ҳамда «Барселона»нинг ёш истеъдоди Ламин Ямални (3-ўрин) ортда қолдириб, якуний ғалабани нақд қилди.

Ҳарри Кейннинг «Олтин тўп-2026»даги тарихий ютуғи

Кўрсаткич ва далиллар

Тафсилотлар

Мукофот соҳиби

Ҳарри Кейн («Бавария» / Англия)

Асосий рақобатчилари

Килиан Мбаппе (2-ўрин), Ламин Ямал (3-ўрин)

Германия футболи учун аҳамияти

Бундеслига вакили 30 йил ичида илк бор совринни ютди

«Бавария» учун тарихийлиги

Клубда 45 йил кутилган «Олтин тўп» соҳиби

Клуб раҳбари баҳоси

«Ҳар томонлама муносиб ва инсонийлик тимсоли» — Я.-К. Дрезен

Клубдан эътироф этилганлар

Бош мураббий Венсан Компани, эркаклар ва аёллар жамоаси аъзолари

Ҳарри КейнБаварияОлтин тўпБундеслига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳарри Кейн “Олтин тўп”ни қўлга киритгач, мухлисларига таъсирли мурожаат йўлладиҲарри Кейн “Олтин тўп”ни қўлга киритгач, мухлисларига таъсирли мурожаат йўлладиБугун 08:25156 ўйинда 154 та гол: Ҳарри Кейн «Бавария» билан янги шартнома имзоламоқда156 ўйинда 154 та гол: Ҳарри Кейн «Бавария» билан янги шартнома имзоламоқда15 октябр 23:05Мавсум давомида 73 та гол: Ҳарри Кейн Лондонда Герд Мюллер совринини қабул қилиб олдиМавсум давомида 73 та гол: Ҳарри Кейн Лондонда Герд Мюллер совринини қабул қилиб олдиБугун 07:13Тарихий оқшом: “Олтин тўп-2026” ғолиблари ва кучли ўнлик рўйхати эълон қилиндиТарихий оқшом: “Олтин тўп-2026” ғолиблари ва кучли ўнлик рўйхати эълон қилиндиБугун 07:08«Бавария» 3-ўриндаги «Фрайбург»ни сафарда енгиб, “Дортмунд”ни ортда қолдирди«Бавария» 3-ўриндаги «Фрайбург»ни сафарда енгиб, “Дортмунд”ни ортда қолдирди25 октябр 23:54Гарри Кейн 2026-йилги «Олтин тўп» имкониятлари ҳақида фикр билдирдиГарри Кейн 2026-йилги «Олтин тўп» имкониятлари ҳақида фикр билдирди18 август 16:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди