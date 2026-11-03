Ҳарри Кейн “Олтин тўп”дан ҳам устун турадиган ягона мақсадини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Бавария» ҳужумчиси Гарри Кейн шахсий совринлардан кўра жамоавий муваффақият, хусусан, УЕФА Чемпионлар Лигаси кубогини қўлга киритиш унинг учун муҳимроқ эканини маълум қилди.
- Футболчи «Олтин тўп» учун овоз бериш жараёнида 1055 та овоз тўплаб, Килиан Мбаппени 28 та овоз фарқи билан ортда қолдирган бўлса-да, жамоавий ғалабаларни беқиёс ҳиссиёт деб атади.
Мюнхеннинг «Бавария» клуби ва Англия миллий терма жамоаси ҳужумчиси Ҳарри Кейн жаҳон футболидаги энг нуфузли индивидуал мукофот бўлмиш «Олтин тўп» ҳамда клублар миқёсидаги бош соврин — УЕФА Чемпионлар Лигаси ҳақида кутилмаган ва самимий фикрларини билдирди.
Испаниянинг машҳур AS нашрига интервью берган англиялик юлдуз тўпурар шахсий шон-шуҳратдан кўра бутун жамоа билан биргаликда эришиладиган чемпионлик ҳиссиёти анча қадрли эканини таъкидлади.
«Олтин тўп — ажойиб, лекин ЕЧЛ соврини тенгсиз»: Кейннинг самимий эътирофи
Ҳарри Кейн ўз фаолиятидаги устувор мақсадлар ҳақида тўхталар экан, кубокни боши узра кўтариш лаҳзаси ҳар қандай шахсий рекордлардан баланд туришини уқтирди:
Жамоавий руҳ биринчи ўринда: «Мен учун жамоавий муваффақият ҳар доим муҳимроқ бўлган. Майдонга айнан шу мақсадда тушамиз. “Олтин тўп”ни қўлга киритиш — ҳаётимдаги энг ажойиб ва унутилмас воқеалардан бири. Лекин бутун жамоа билан биргаликдаги ғалабани нишонлаш — бу мутлақо беқиёс ҳиссиёт», — дея таъкидлади ҳужумчи;
ЕЧЛ бош орзу: Кейн ҳар бир профессионал футболчи фаолияти давомида айнан Чемпионлар Лигаси кубогига етишишни энг олий мақсад деб билишини билдирди.
Овозлар бўйича драматик пойга: Мбаппе ва Ямал ортда қолди
Кейннинг ушбу баёноти унинг «Олтин тўп» учун курашда энг яқин рақобатчилари устидан қозонган кичик фарқли ғалабасидан сўнг янада катта қизиқиш уйғотмоқда:
28 та овоз фарқи: Овоз бериш якунларига кўра, Ҳарри Кейн 1055 та овоз тўплаб, иккинчи ўриндаги Килиан Мбаппени бор-йўғи 28 та овозга ортда қолдирди (Мбаппеда 1027 та овоз);
Ламин Ямал кучли учликда: Сўнгги мавсум кашфиёти бўлган ёш иқтидор Ламин Ямал эса 881 та овоз билан учинчи поғонани банд этди (ғолибдан 174 та овоз кам).
Олдинда «Атлетико»га қарши оғир синов
«Бавария» ва Ҳарри Кейн ўзларининг чемпионлик амбицияларини бугун тундаёқ исботлашлари лозим бўлади:
Мадриддаги тўқнашув: Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 4-тури доирасида мюнхенликлар Мадридда «Метрополитано» стадионида «Атлетико» меҳмони бўлади;
Ўйин вақти: Мазкур марказий баҳс 3 ноябрдан 4 ноябрга ўтар кечаси, Тошкент вақти билан соат 01:00 да старт олади.
Кейннинг бош мақсади равшан — шахсий эътирофлардан кейин у энди «Бавария» билан биргаликда Европа тахтини забт этишни истайди.
Изоҳлар 0
…