Ҳарри Кейн “Олтин тўп”дан ҳам устун турадиган ягона мақсадини очиқлади

·63·Спорт
Ҳарри Кейн “Олтин тўп”дан ҳам устун турадиган ягона мақсадини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Бавария» ҳужумчиси Гарри Кейн шахсий совринлардан кўра жамоавий муваффақият, хусусан, УЕФА Чемпионлар Лигаси кубогини қўлга киритиш унинг учун муҳимроқ эканини маълум қилди.
  • Футболчи «Олтин тўп» учун овоз бериш жараёнида 1055 та овоз тўплаб, Килиан Мбаппени 28 та овоз фарқи билан ортда қолдирган бўлса-да, жамоавий ғалабаларни беқиёс ҳиссиёт деб атади.

Мюнхеннинг «Бавария» клуби ва Англия миллий терма жамоаси ҳужумчиси Ҳарри Кейн жаҳон футболидаги энг нуфузли индивидуал мукофот бўлмиш «Олтин тўп» ҳамда клублар миқёсидаги бош соврин — УЕФА Чемпионлар Лигаси ҳақида кутилмаган ва самимий фикрларини билдирди.

Испаниянинг машҳур AS нашрига интервью берган англиялик юлдуз тўпурар шахсий шон-шуҳратдан кўра бутун жамоа билан биргаликда эришиладиган чемпионлик ҳиссиёти анча қадрли эканини таъкидлади.

«Олтин тўп — ажойиб, лекин ЕЧЛ соврини тенгсиз»: Кейннинг самимий эътирофи

Ҳарри Кейн ўз фаолиятидаги устувор мақсадлар ҳақида тўхталар экан, кубокни боши узра кўтариш лаҳзаси ҳар қандай шахсий рекордлардан баланд туришини уқтирди:

  • Жамоавий руҳ биринчи ўринда: «Мен учун жамоавий муваффақият ҳар доим муҳимроқ бўлган. Майдонга айнан шу мақсадда тушамиз. “Олтин тўп”ни қўлга киритиш — ҳаётимдаги энг ажойиб ва унутилмас воқеалардан бири. Лекин бутун жамоа билан биргаликдаги ғалабани нишонлаш — бу мутлақо беқиёс ҳиссиёт», — дея таъкидлади ҳужумчи;

  • ЕЧЛ бош орзу: Кейн ҳар бир профессионал футболчи фаолияти давомида айнан Чемпионлар Лигаси кубогига етишишни энг олий мақсад деб билишини билдирди.

Овозлар бўйича драматик пойга: Мбаппе ва Ямал ортда қолди

Кейннинг ушбу баёноти унинг «Олтин тўп» учун курашда энг яқин рақобатчилари устидан қозонган кичик фарқли ғалабасидан сўнг янада катта қизиқиш уйғотмоқда:

  • 28 та овоз фарқи: Овоз бериш якунларига кўра, Ҳарри Кейн 1055 та овоз тўплаб, иккинчи ўриндаги Килиан Мбаппени бор-йўғи 28 та овозга ортда қолдирди (Мбаппеда 1027 та овоз);

  • Ламин Ямал кучли учликда: Сўнгги мавсум кашфиёти бўлган ёш иқтидор Ламин Ямал эса 881 та овоз билан учинчи поғонани банд этди (ғолибдан 174 та овоз кам).

Олдинда «Атлетико»га қарши оғир синов

«Бавария» ва Ҳарри Кейн ўзларининг чемпионлик амбицияларини бугун тундаёқ исботлашлари лозим бўлади:

  • Мадриддаги тўқнашув: Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 4-тури доирасида мюнхенликлар Мадридда «Метрополитано» стадионида «Атлетико» меҳмони бўлади;

  • Ўйин вақти: Мазкур марказий баҳс 3 ноябрдан 4 ноябрга ўтар кечаси, Тошкент вақти билан соат 01:00 да старт олади.

Кейннинг бош мақсади равшан — шахсий эътирофлардан кейин у энди «Бавария» билан биргаликда Европа тахтини забт этишни истайди.

Ҳарри КейнБаварияОлтин тўпУЕФА Чемпионлар Лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Олтин тўп” соҳиби Кейннинг ғалабасини адолатли деб топди: Какадан кескин баёнот“Олтин тўп” соҳиби Кейннинг ғалабасини адолатли деб топди: Какадан кескин баёнот31 октябр 17:27“Бавария” раҳбари Ҳарри Кейннинг “Олтин тўп” учун курашдаги ғалабаси сабабини очиқлади“Бавария” раҳбари Ҳарри Кейннинг “Олтин тўп” учун курашдаги ғалабаси сабабини очиқлади27 октябр 16:09Ҳарри Кейн “Олтин тўп”ни қўлга киритгач, мухлисларига таъсирли мурожаат йўлладиҲарри Кейн “Олтин тўп”ни қўлга киритгач, мухлисларига таъсирли мурожаат йўллади27 октябр 08:25Расмий овоз бериш натижалари: Ҳарри Кейн “Олтин тўп”ни қандай қўлга киритди?Расмий овоз бериш натижалари: Ҳарри Кейн “Олтин тўп”ни қандай қўлга киритди?31 октябр 12:17Нидерландиялик журналист “Олтин тўп” ортидаги босим ва танлов сирларини фош қилдиНидерландиялик журналист “Олтин тўп” ортидаги босим ва танлов сирларини фош қилди30 октябр 15:51France Football бош муҳаррири “Олтин тўп” овоз беришидаги сенсацион сирларни очдиFrance Football бош муҳаррири “Олтин тўп” овоз беришидаги сенсацион сирларни очди28 октябр 19:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози