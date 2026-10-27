Тарихий оқшом: “Олтин тўп-2026” ғолиблари ва кучли ўнлик рўйхати эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Лондоннинг «Палладиум» театрида бўлиб ўтган маросимда «Бавария» клуби ва Англия терма жамоаси ҳужумчиси Гарри Кейн «Олтин тўп-2026» мукофотига сазовор бўлди.
- 33 ёшли футболчи мавсум давомида 73 та гол уриб, клуби билан учта совринни қўлга киритди ҳамда Жаҳон чемпионатида бронза медалини эгаллади.
- Кейн бу ютуқ билан 2001 йилдан буён ушбу нуфузли совринни қўлга киритган илк инглиз футболчисига айланди.
Англия пойтахти Лондон шаҳридаги муҳташам «Palladium» театрида футбол оламининг энг нуфузли индивидуал мукофоти — «Олтин тўп-2026» (Ballon d'Or) тақдимот маросими бўлиб ўтди. Сайёрамизнинг энг яхши футболчисига бериладиган бош совринни «Бавария» клуби ҳамда Англия миллий терма жамоаси ҳужумчиси Ҳарри Кейн тантанали равишда қабул қилиб олди.
Мазкур тарихий ғалаба инглиз футболи учун 25 йил кутилган воқелик бўлди — сўнгги бор Буюк Британия вакилларидан Майкл Оуэн 2001 йилда ушбу мукофотга лойиқ кўрилган эди.
73 та гол ва совринлар ёмғири: Кейннинг феноменал мавсуми
33 ёшли тўпурар якунланган мавсумда фантастик натижалар қайд этиб, рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмади:
Германияда мутлақ гегемонлик: «Бавария» сафида ҳаракат қилган ҳужумчи бир мавсумнинг ўзида Бундеслига чемпионлиги, Германия кубоги ҳамда мамлакат Суперкубогини қўлга киритди;
Мавсумнинг энг яхши тўпурари: Барча расмий мусобақаларда рақиблар дарвозасига жами 73 та тўп киритиб, жаҳоннинг энг сермаҳсул футболчиси номига сазовор бўлди;
Мундиалдаги муваффақият: Англия миллий терма жамоаси сардори сифатида Жаҳон чемпионатида жамоаси билан фахрли бронза медалларига эга чиқди.
Кучли ўнлик: Мбаппе, Ямал ва Месси ортда қолдирилди
Овоз бериш натижаларига кўра, Ҳарри Кейн соврин учун курашда Килиан Мбаппе, Ламин Ямал ва Лионел Месси каби юлдузларни ортда қолдириб, биринчи ўринни банд этди:
«Олтин тўп-2026» эркаклар ўртасидаги Топ-10 рўйхати:
Ҳарри Кейн («Бавария», Англия) — Бош соврин соҳиби;
Килиан Мбаппе («Реал Мадрид», Франция);
Ламин Ямал («Барселона», Испания);
Родри («Барселона», Испания);
Лионел Месси («Интер Майами», Аргентина);
Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия);
Усмон Дембеле («ПСЖ», Франция);
Эрлинг Ҳоланд («Манчестер Сити», Норвегия);
Майкл Олисе («Бавария», Франция);
Фабиан Руис («ПСЖ», Испания).
Алексиа Путелласдан хет-трик: Аёллар футболидаги рекорд
Аёллар ўртасидаги «Олтин тўп» соврини ҳам ўз эгасини топди:
Учинчи марта тенгсиз: Испания миллий терма жамоаси ва «Барселона» яримҳимоячиси Алексиа Путеллас фаолиятида учинчи бор дунёнинг энг яхши аёл футболчиси сифатида эътироф этилди;
Афсонавий мақом: Путеллас ўз рекордини янгилаб, замонавий аёллар футболи тарихидаги энг совриндор ўйинчилардан бири бўлиб қолмоқда.
«Олтин тўп-2026» маросими қисқа сатрларда
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Мукофот топширилган сана
2026 йил 26 октябрь
Ўтказилган манзил
«Palladium» театри, Лондон (Буюк Британия)
Бош соврин соҳиби
Ҳарри Кейн («Бавария», Англия)
Кейннинг мавсумдаги статистикаси
73 та гол, 3 та клуб соврини, ЖЧ бронза медали
Тарихий аҳамияти
2001 йилдан (Майкл Оуэн) буён совринни ютган илк инглиз
Аёллар ўртасида ғолиб
Алексиа Путеллас (Испания, 3-маротаба)
Изоҳлар 0
…