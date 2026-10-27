Тарихий оқшом: “Олтин тўп-2026” ғолиблари ва кучли ўнлик рўйхати эълон қилинди

·98·Спорт
Тарихий оқшом: “Олтин тўп-2026” ғолиблари ва кучли ўнлик рўйхати эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лондоннинг «Палладиум» театрида бўлиб ўтган маросимда «Бавария» клуби ва Англия терма жамоаси ҳужумчиси Гарри Кейн «Олтин тўп-2026» мукофотига сазовор бўлди.
  • 33 ёшли футболчи мавсум давомида 73 та гол уриб, клуби билан учта совринни қўлга киритди ҳамда Жаҳон чемпионатида бронза медалини эгаллади.
  • Кейн бу ютуқ билан 2001 йилдан буён ушбу нуфузли совринни қўлга киритган илк инглиз футболчисига айланди.

Англия пойтахти Лондон шаҳридаги муҳташам «Palladium» театрида футбол оламининг энг нуфузли индивидуал мукофоти — «Олтин тўп-2026» (Ballon d'Or) тақдимот маросими бўлиб ўтди. Сайёрамизнинг энг яхши футболчисига бериладиган бош совринни «Бавария» клуби ҳамда Англия миллий терма жамоаси ҳужумчиси Ҳарри Кейн тантанали равишда қабул қилиб олди.

Мазкур тарихий ғалаба инглиз футболи учун 25 йил кутилган воқелик бўлди — сўнгги бор Буюк Британия вакилларидан Майкл Оуэн 2001 йилда ушбу мукофотга лойиқ кўрилган эди.

73 та гол ва совринлар ёмғири: Кейннинг феноменал мавсуми

33 ёшли тўпурар якунланган мавсумда фантастик натижалар қайд этиб, рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмади:

  • Германияда мутлақ гегемонлик: «Бавария» сафида ҳаракат қилган ҳужумчи бир мавсумнинг ўзида Бундеслига чемпионлиги, Германия кубоги ҳамда мамлакат Суперкубогини қўлга киритди;

  • Мавсумнинг энг яхши тўпурари: Барча расмий мусобақаларда рақиблар дарвозасига жами 73 та тўп киритиб, жаҳоннинг энг сермаҳсул футболчиси номига сазовор бўлди;

  • Мундиалдаги муваффақият: Англия миллий терма жамоаси сардори сифатида Жаҳон чемпионатида жамоаси билан фахрли бронза медалларига эга чиқди.

Кучли ўнлик: Мбаппе, Ямал ва Месси ортда қолдирилди

Овоз бериш натижаларига кўра, Ҳарри Кейн соврин учун курашда Килиан Мбаппе, Ламин Ямал ва Лионел Месси каби юлдузларни ортда қолдириб, биринчи ўринни банд этди:

  • «Олтин тўп-2026» эркаклар ўртасидаги Топ-10 рўйхати:

    1. Ҳарри Кейн («Бавария», Англия) — Бош соврин соҳиби;

    2. Килиан Мбаппе («Реал Мадрид», Франция);

    3. Ламин Ямал («Барселона», Испания);

    4. Родри («Барселона», Испания);

    5. Лионел Месси («Интер Майами», Аргентина);

    6. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия);

    7. Усмон Дембеле («ПСЖ», Франция);

    8. Эрлинг Ҳоланд («Манчестер Сити», Норвегия);

    9. Майкл Олисе («Бавария», Франция);

    10. Фабиан Руис («ПСЖ», Испания).

Алексиа Путелласдан хет-трик: Аёллар футболидаги рекорд

Аёллар ўртасидаги «Олтин тўп» соврини ҳам ўз эгасини топди:

  • Учинчи марта тенгсиз: Испания миллий терма жамоаси ва «Барселона» яримҳимоячиси Алексиа Путеллас фаолиятида учинчи бор дунёнинг энг яхши аёл футболчиси сифатида эътироф этилди;

  • Афсонавий мақом: Путеллас ўз рекордини янгилаб, замонавий аёллар футболи тарихидаги энг совриндор ўйинчилардан бири бўлиб қолмоқда.

«Олтин тўп-2026» маросими қисқа сатрларда

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Мукофот топширилган сана

2026 йил 26 октябрь

Ўтказилган манзил

«Palladium» театри, Лондон (Буюк Британия)

Бош соврин соҳиби

Ҳарри Кейн («Бавария», Англия)

Кейннинг мавсумдаги статистикаси

73 та гол, 3 та клуб соврини, ЖЧ бронза медали

Тарихий аҳамияти

2001 йилдан (Майкл Оуэн) буён совринни ютган илк инглиз

Аёллар ўртасида ғолиб

Алексиа Путеллас (Испания, 3-маротаба)

Олтин тўп-2026Ҳарри КейнАлексиа ПутелласБавария
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мавсум давомида 73 та гол: Ҳарри Кейн Лондонда Герд Мюллер совринини қабул қилиб олдиМавсум давомида 73 та гол: Ҳарри Кейн Лондонда Герд Мюллер совринини қабул қилиб олдиБугун 07:13“ПСЖ” қаторасига иккинчи бор жаҳоннинг энг яхши клуби деб топилди“ПСЖ” қаторасига иккинчи бор жаҳоннинг энг яхши клуби деб топилдиБугун 08:04Луис де ла Фуэнте йилнинг энг кучли мураббийи деб эълон қилиндиЛуис де ла Фуэнте йилнинг энг кучли мураббийи деб эълон қилиндиБугун 08:01Симон Куртуа ва Мартинесни ортда қолдириб, дунёнинг 1-рақамли дарвозабонига айландиСимон Куртуа ва Мартинесни ортда қолдириб, дунёнинг 1-рақамли дарвозабонига айландиБугун 07:57156 ўйинда 154 та гол: Ҳарри Кейн «Бавария» билан янги шартнома имзоламоқда156 ўйинда 154 та гол: Ҳарри Кейн «Бавария» билан янги шартнома имзоламоқда15 октябр 23:05«Олтин тўп – 2026» сенсацияси: Ламин Ямал мутлақ пешқадам, Месси кучли бешликда«Олтин тўп – 2026» сенсацияси: Ламин Ямал мутлақ пешқадам, Месси кучли бешликда22 сентябр 06:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди