Лионель Месси гол ва икки ассист билан миллий жамоадаги буюк фаолиятига нуқта қўйди

·42·Спорт
Лионель Месси гол ва икки ассист билан миллий жамоадаги буюк фаолиятига нуқта қўйди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лионель Месси Аргентина терма жамоаси сафидаги сўнгги ўйинида бир гол ва икки голли узатма билан жамоасининг 3:0 ҳисобида ғалаба қозонишига ёрдам берди.
  • 2005 йилдан 2026 йилгача бўлган фаолияти давомида у 208 та ўйинда 126 та гол урди ва 70 та голли узатмани амалга оширди, бу кўрсаткичлар Жанубий Америка футболи тарихидаги рекорд ҳисобланади.

Жаҳон футболи тарихидаги энг ёрқин ва бетакрор саҳифалардан бири ўз якунига етди. 39 ёшли афсонавий ҳужумчи ва сардор Лионель Месси Аргентина миллий терма жамоаси либосидаги сўнгги хайрлашув учрашувида майдонга тушиб, ҳақиқий футбол сеҳрини яна бир бор намойиш этди.

Сардорнинг бир голи ва иккита голли узатмаси эвазига Аргентина рақиби устидан 3:0 ҳисобида ишончли ва йирик ғалабани қўлга киритди. Месси пенальтидан рақиб дарвозасини бенуқсон ишғол этиш билан бирга, шерикларига икки бор аниқ голли тўп етказиб бериб, видолашув оқшомини ҳақиқий футбол байрамига айлантирди.

2005 йилдан 2026 йилгача: Икки ўн йилликнинг беқиёс статистикаси

Лионель Мессининг «альбиселесте» сафидаги йўли 2005 йилнинг 17 августида Венгрияга қарши ўртоқлик беллашувида бошланган эди. Орадан ўтган 21 йил ичида у миллий либосда қайтариш қийин бўлган ҳайратланарли кўрсаткичларни қайд этди:

  • Майдонга тушиш: Жами 208 та расмий ва ўртоқлик учрашуви;

  • Сермаҳсуллик: Рақиблар дарвозасига киритилган 126 та гол;

  • Голли узатмалар: Сафдошларига тақдим этилган 70 та самарали ассист.

Ушбу кўрсаткичлар нафақат Аргентина терма жамоаси, балки умуман Жанубий Америка футболи тарихидаги энг мутлақ рекордлар бўлиб тарихга муҳрланди.

Тўлиқ коллекция: Мессининг миллий либосдаги барча унвонлари

Кўп йиллар давомидаги аламли финаллар ва босимлардан сўнг, Лионель Месси терма жамоа билан футбол оламида мавжуд бўлган деярли барча олий чўққиларни забт этишга муваффақ бўлди:

  • Жаҳон чемпиони (Қатар-2022): Терма жамоадаги фаолиятининг бош тожи бўлган ва мухлислар 36 йил кутган Мундиал олтин кубоги;

  • Америка кубоги (Copa América — 2021, 2024): Қитъа миқёсидаги кетма-кет икки карра чемпионлик;

  • «Финалиссимо» ғолиблиги (2022): Европа ва Жанубий Америка чемпионлари ўртасидаги нуфузли суперкубок эгаси;

  • Олимпиада чемпиони (Пекин-2008): 23 ёшгача бўлган Аргентина олимпия терма жамоаси сафидаги илк катта олтин медаль.

Лионель Мессининг миллий жамоа билан хайрлашуви нафақат аргентиналик ишқибозлар, балки бутун дунё футболи ихлосмандлари учун чинакам тарихий воқелик бўлди — даҳо футболчи халқаро майдонни ғалаба, қаҳрамонлик ва ҳақиқий чемпион мақомида тарк этди.

Лионель МессиАргентина миллий жамоасиКопа Америка 2024Мундиал 2022
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ла Лига сентябр ойининг энг яхши футболчиси номинациясини эълон қилди: Ким энг ҳақли?Ла Лига сентябр ойининг энг яхши футболчиси номинациясини эълон қилди: Ким энг ҳақли?24 сентябр 07:02Месси Аргентина либосини сўнгги марта кияди: хайрлашув баҳсига махсус футболка танладиМесси Аргентина либосини сўнгги марта кияди: хайрлашув баҳсига махсус футболка танлади22 сентябр 15:33Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси терма жамоадаги фаолиятига якун ясайдиКеча 11:37Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайди22 сентябр 23:10Лионель Месси Интер Миамидаги шартномасини охиригача бажарадимиЛионель Месси Интер Миамидаги шартномасини охиригача бажарадими4 сентябр 18:58Майкл Олисе ассист самарадорлиги бўйича Бруну Фернандешдан устун чиқдиМайкл Олисе ассист самарадорлиги бўйича Бруну Фернандешдан устун чиқди27 май 17:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?