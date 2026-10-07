Лионель Месси гол ва икки ассист билан миллий жамоадаги буюк фаолиятига нуқта қўйди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Лионель Месси Аргентина терма жамоаси сафидаги сўнгги ўйинида бир гол ва икки голли узатма билан жамоасининг 3:0 ҳисобида ғалаба қозонишига ёрдам берди.
- 2005 йилдан 2026 йилгача бўлган фаолияти давомида у 208 та ўйинда 126 та гол урди ва 70 та голли узатмани амалга оширди, бу кўрсаткичлар Жанубий Америка футболи тарихидаги рекорд ҳисобланади.
Жаҳон футболи тарихидаги энг ёрқин ва бетакрор саҳифалардан бири ўз якунига етди. 39 ёшли афсонавий ҳужумчи ва сардор Лионель Месси Аргентина миллий терма жамоаси либосидаги сўнгги хайрлашув учрашувида майдонга тушиб, ҳақиқий футбол сеҳрини яна бир бор намойиш этди.
Сардорнинг бир голи ва иккита голли узатмаси эвазига Аргентина рақиби устидан 3:0 ҳисобида ишончли ва йирик ғалабани қўлга киритди. Месси пенальтидан рақиб дарвозасини бенуқсон ишғол этиш билан бирга, шерикларига икки бор аниқ голли тўп етказиб бериб, видолашув оқшомини ҳақиқий футбол байрамига айлантирди.
2005 йилдан 2026 йилгача: Икки ўн йилликнинг беқиёс статистикаси
Лионель Мессининг «альбиселесте» сафидаги йўли 2005 йилнинг 17 августида Венгрияга қарши ўртоқлик беллашувида бошланган эди. Орадан ўтган 21 йил ичида у миллий либосда қайтариш қийин бўлган ҳайратланарли кўрсаткичларни қайд этди:
Майдонга тушиш: Жами 208 та расмий ва ўртоқлик учрашуви;
Сермаҳсуллик: Рақиблар дарвозасига киритилган 126 та гол;
Голли узатмалар: Сафдошларига тақдим этилган 70 та самарали ассист.
Ушбу кўрсаткичлар нафақат Аргентина терма жамоаси, балки умуман Жанубий Америка футболи тарихидаги энг мутлақ рекордлар бўлиб тарихга муҳрланди.
Тўлиқ коллекция: Мессининг миллий либосдаги барча унвонлари
Кўп йиллар давомидаги аламли финаллар ва босимлардан сўнг, Лионель Месси терма жамоа билан футбол оламида мавжуд бўлган деярли барча олий чўққиларни забт этишга муваффақ бўлди:
Жаҳон чемпиони (Қатар-2022): Терма жамоадаги фаолиятининг бош тожи бўлган ва мухлислар 36 йил кутган Мундиал олтин кубоги;
Америка кубоги (Copa América — 2021, 2024): Қитъа миқёсидаги кетма-кет икки карра чемпионлик;
«Финалиссимо» ғолиблиги (2022): Европа ва Жанубий Америка чемпионлари ўртасидаги нуфузли суперкубок эгаси;
Олимпиада чемпиони (Пекин-2008): 23 ёшгача бўлган Аргентина олимпия терма жамоаси сафидаги илк катта олтин медаль.
Лионель Мессининг миллий жамоа билан хайрлашуви нафақат аргентиналик ишқибозлар, балки бутун дунё футболи ихлосмандлари учун чинакам тарихий воқелик бўлди — даҳо футболчи халқаро майдонни ғалаба, қаҳрамонлик ва ҳақиқий чемпион мақомида тарк этди.
Изоҳлар 0
…