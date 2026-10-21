Бетис — Фейеноорд: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги Бетис — Фейеноорд учрашуви 22 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Бетис бошланғич таркиби: 1. Вальес А., 7. Антони, 5. Бартра М., 2. Бельерин Э., 10. Эззалзули А., 8. Форнальс П., 11. Гарсия Ф., 22. Иско (капитан), 4. Натан, 19. Пэрротт Т., 21. Рока М.

Бетис захирадагилари: 6. Берналь Ф., 25. Себальос Д., 13. Конде Д., 18. Деосса Н., 15. Фидальго А., 16. Гомес В., 3. Льоренте Д., 20. Ло Сельсо Дж., 27. Моранте Х., 12. Ортис А., 17. Рикельме Р., 24. Руибал А.

Бетис бош мураббийи: Пеллегрини М.

Фейеноорд бошланғич таркиби: 1. Эрнст Т., 23. Ҳаж Мусса А., 16. Лопес Х., 35. Мармол М., 19. Начо, 26. Рид Г., 6. Сент-Жюст Ж., 28. Тарғаллин О., 10. Валенте Л. (капитан), 34. Ванхутте С., 8. Зехиел Г.

Фейеноорд захирадагилари: 11. Боржес Г., 39. Боссин Л., 20. Дейл М., 27. Диарра Г., 33. Кастенмайер Ф., 24. Краайевелд Т., 57. Схакен Ж., 14. Стейн С., 22. ван ден Элсхаут Т., 4. Ватанабе Т., 32. Весселс Т.

Фейеноорд бош мураббийи: ван Бронкхорст Г.