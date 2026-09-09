«Барселона» ва «Фейеноорд» баҳси учун бошланғич таркиблар эълон қилинди

·2·Спорт
«Барселона» ва «Фейеноорд» баҳси учун бошланғич таркиблар эълон қилинди

Европа Чемпионлар лигаси янги мавсумининг 1-тур баҳслари қизғин паллага кирди. Мусобақанинг энг асосий даъвогарларидан бири ҳисобланган Каталониянинг «Барселона» клуби ўз майдонида Нидерландиянинг номдор жамоаси «Фейеноорд»ни қабул қилмоқда. Баҳс старти арафасида ҳар икки жамоа мураббийлар штаби ушбу шиддатли қарама-қаршиликни дастлабки дақиқалардан бошлайдиган асосий таркиб футболчилари рўйхатини расман ошкор қилди. Каталонияликларнинг бу сафарги таркиби ўзгача ҳужумкор кўриниш олган бўлиб, мухлислар эътиборини майдондаги бир қатор ёрқин ижрочилар жалб этмоқда. Хўш, «Барселона» бош мураббийи қандай тактик схемани танлади, «Фейеноорд» сафида кимлар асосий куч сифатида майдонга тушади ва муҳим учрашув қачон бошланади? Мақола охирида эса асосий интрига — ҳар иккала жамоанинг тўлиқ бошланғич таркиблари ва баҳснинг бошланиш вақти бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола этамиз.

«Барселона»нинг шиддатли таркиби: Ҳужумда ёрқин трио

Каталония жамоаси ўз мухлислари қаршисида максимал даражада тажовузкор футбол намойиш этишга қарор қилган:

  • Ишончли мудофаа чизиғи: Дарвозани Жоан Гарсия қўриқлайди, ҳимоя марказида эса ёш истеъдод Пау Кубарси ҳамда Андреас Кристенсен тандеми жой олди; қанотларни Жюль Кунде ва Жоау Канселу назорат қилади;

  • Маҳоратли марказ: Яримҳимоя марказида мувозанатни Родри ушлаб туради, ҳужумларни ташкил этиш ва креативлик эса Педри ҳамда Дани Олмо зиммасига юклатилган;

  • Ёндирувчи ҳужум чизиғи: Рақиб ҳимоясини ёриб ўтиш вазифаси тезкор Карим Адейеми, жамоа сардорларидан бири Рафинья ва ёш суперюлдуз Ламин Ямалга топширилди.

«Чемпионлар лигасидаги ҳар бир тур катта масъулият талаб қилади. "Барселона" ўз майдонидаги илк ўйинданоқ ишончли ғалаба билан старт олишни мақсад қилган», — дея қайд этмоқда спорт шарҳловчилари.

«Фейеноорд»нинг қарши зарбага асосланган режаси

Роттердамликлар Каталония сафаридан очко билан қайтиш учун энг тажрибали ва курашчан таркибини сафга тортди:

  • Мустаҳкам мудофаа блоки: Дарвозабон Эрнст бошчилигидаги ҳимоя чизиғида Рид, Ватанабэ, Сен-Жюст ва Мармол мезбонларнинг шиддатли босимини тўхтатишга ҳаракат қилади;

  • Жанг майдонига айланувчи яримҳимоя: Лопес, Зехиэл ва Ванхаутте майдон марказида каталонияликларнинг тўп назоратини бузиш учун бор кучларини ишга солишади;

  • Тезкор қарши ҳужумлар: Ҳужум учлигида Ферри, Валенте ва Мусса қарши ҳужумлар пайтида мезбонлар мудофаасидаги бўшлиқлардан унумли фойдаланишни режалаштирган.

Жамоаларнинг расмий бошланғич таркиблари

Кўпчилик ўзбекистонлик футбол ихлосмандларини қизиқтирган энг муҳим масала — ЕЧЛнинг ушбу кутилган тўқнашуви қайси вақтда старт олиши ҳамда томонларнинг тўлиқ протоколидир. Энг муҳим хулоса шундаки, Европа Чемпионлар лигаси 1-туридан ўрин олган мазкур беллашув Тошкент вақти билан соат 21:45 да бошланиши расман белгиланган. Майдонга тушадиган расмий 11 таликлар қуйидагича:

  • «Барселона»: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен, Пау Кубарси, Жоау Канселу, Родри, Педри, Дани Олмо, Карим Адейеми, Рафинья, Ламин Ямал;

  • «Фейеноорд»: Эрнст, Рид, Ватанабэ, Сен-Жюст, Мармол, Лопес, Зехиэл, Ванхаутте, Ферри, Валенте, Мусса.

Сизнингча, «Барселона» Ламин Ямал ва Рафинья бошчилигидаги кучли ҳужум триоси билан «Фейеноорд» дарвозасига нечта гол ура олади? Нидерландия клуби Каталонияда сенсация кўрсатишга қодирми? Ўз ҳисоб ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда еврокубокларнинг ушбу қайноқ тўқнашуви тафсилотларини футбол ихлосмандларига улашинг!

БарселонаФейеноордЧемпионлар лигиФутболКаталонияНидерландияТўқнашув
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мбаппега «Олтин бутса» топширилди, Моуриньо танқидчиларга жавоб қайтардиМбаппега «Олтин бутса» топширилди, Моуриньо танқидчиларга жавоб қайтардиБугун, 20:51Аргентинада янги давр: Мессидан кейин сардорлик боғичи кимга топширилди?Аргентинада янги давр: Мессидан кейин сардорлик боғичи кимга топширилди?Бугун, 20:34Олмалиқда «шерлар» шов-шуви: «Пахтакор» ОКМК майдонида 3 та тўп киритдиОлмалиқда «шерлар» шов-шуви: «Пахтакор» ОКМК майдонида 3 та тўп киритдиБугун, 20:29Жаҳон футболида сенсация: Лионель Месси Испания клубини сотиб олмоқдаЖаҳон футболида сенсация: Лионель Месси Испания клубини сотиб олмоқдаБугун, 19:22Дунё боксида мутлақ ўзбек ҳукмронлиги: Абдумалик Халоков BoxRec P4P рейтингида 1-ўриндаДунё боксида мутлақ ўзбек ҳукмронлиги: Абдумалик Халоков BoxRec P4P рейтингида 1-ўриндаБугун, 19:17Лионель Месси ва Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етадими?Лионель Месси ва Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етадими?Бугун, 15:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди