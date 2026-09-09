«Барселона» ва «Фейеноорд» баҳси учун бошланғич таркиблар эълон қилинди
Европа Чемпионлар лигаси янги мавсумининг 1-тур баҳслари қизғин паллага кирди. Мусобақанинг энг асосий даъвогарларидан бири ҳисобланган Каталониянинг «Барселона» клуби ўз майдонида Нидерландиянинг номдор жамоаси «Фейеноорд»ни қабул қилмоқда. Баҳс старти арафасида ҳар икки жамоа мураббийлар штаби ушбу шиддатли қарама-қаршиликни дастлабки дақиқалардан бошлайдиган асосий таркиб футболчилари рўйхатини расман ошкор қилди. Каталонияликларнинг бу сафарги таркиби ўзгача ҳужумкор кўриниш олган бўлиб, мухлислар эътиборини майдондаги бир қатор ёрқин ижрочилар жалб этмоқда. Хўш, «Барселона» бош мураббийи қандай тактик схемани танлади, «Фейеноорд» сафида кимлар асосий куч сифатида майдонга тушади ва муҳим учрашув қачон бошланади? Мақола охирида эса асосий интрига — ҳар иккала жамоанинг тўлиқ бошланғич таркиблари ва баҳснинг бошланиш вақти бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола этамиз.
«Барселона»нинг шиддатли таркиби: Ҳужумда ёрқин трио
Каталония жамоаси ўз мухлислари қаршисида максимал даражада тажовузкор футбол намойиш этишга қарор қилган:
Ишончли мудофаа чизиғи: Дарвозани Жоан Гарсия қўриқлайди, ҳимоя марказида эса ёш истеъдод Пау Кубарси ҳамда Андреас Кристенсен тандеми жой олди; қанотларни Жюль Кунде ва Жоау Канселу назорат қилади;
Маҳоратли марказ: Яримҳимоя марказида мувозанатни Родри ушлаб туради, ҳужумларни ташкил этиш ва креативлик эса Педри ҳамда Дани Олмо зиммасига юклатилган;
Ёндирувчи ҳужум чизиғи: Рақиб ҳимоясини ёриб ўтиш вазифаси тезкор Карим Адейеми, жамоа сардорларидан бири Рафинья ва ёш суперюлдуз Ламин Ямалга топширилди.
«Чемпионлар лигасидаги ҳар бир тур катта масъулият талаб қилади. "Барселона" ўз майдонидаги илк ўйинданоқ ишончли ғалаба билан старт олишни мақсад қилган», — дея қайд этмоқда спорт шарҳловчилари.
«Фейеноорд»нинг қарши зарбага асосланган режаси
Роттердамликлар Каталония сафаридан очко билан қайтиш учун энг тажрибали ва курашчан таркибини сафга тортди:
Мустаҳкам мудофаа блоки: Дарвозабон Эрнст бошчилигидаги ҳимоя чизиғида Рид, Ватанабэ, Сен-Жюст ва Мармол мезбонларнинг шиддатли босимини тўхтатишга ҳаракат қилади;
Жанг майдонига айланувчи яримҳимоя: Лопес, Зехиэл ва Ванхаутте майдон марказида каталонияликларнинг тўп назоратини бузиш учун бор кучларини ишга солишади;
Тезкор қарши ҳужумлар: Ҳужум учлигида Ферри, Валенте ва Мусса қарши ҳужумлар пайтида мезбонлар мудофаасидаги бўшлиқлардан унумли фойдаланишни режалаштирган.
Жамоаларнинг расмий бошланғич таркиблари
Кўпчилик ўзбекистонлик футбол ихлосмандларини қизиқтирган энг муҳим масала — ЕЧЛнинг ушбу кутилган тўқнашуви қайси вақтда старт олиши ҳамда томонларнинг тўлиқ протоколидир. Энг муҳим хулоса шундаки, Европа Чемпионлар лигаси 1-туридан ўрин олган мазкур беллашув Тошкент вақти билан соат 21:45 да бошланиши расман белгиланган. Майдонга тушадиган расмий 11 таликлар қуйидагича:
«Барселона»: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен, Пау Кубарси, Жоау Канселу, Родри, Педри, Дани Олмо, Карим Адейеми, Рафинья, Ламин Ямал;
«Фейеноорд»: Эрнст, Рид, Ватанабэ, Сен-Жюст, Мармол, Лопес, Зехиэл, Ванхаутте, Ферри, Валенте, Мусса.
Сизнингча, «Барселона» Ламин Ямал ва Рафинья бошчилигидаги кучли ҳужум триоси билан «Фейеноорд» дарвозасига нечта гол ура олади? Нидерландия клуби Каталонияда сенсация кўрсатишга қодирми? Ўз ҳисоб ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда еврокубокларнинг ушбу қайноқ тўқнашуви тафсилотларини футбол ихлосмандларига улашинг!
…