Дортмунд — Бетис: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Дортмунд — Бетис учрашуви 5 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Дортмунд бошланғич таркиби: 1. Кобель Г., 3. Антон В., 7. Беллингем Дж., 5. Бенсебаини Р., 9. Гирасси С., 8. Нмеча Ф., 26. Райерсон Ж., 4. Шлоттербек Н. (капитан), 21. Силва Ф., 24. Свенссон Д., 25. Веерман Й.
Дортмунд бош мураббийи: Ковач Н.
Бетис бошланғич таркиби: 1. Вальес А., 7. Антони, 6. Берналь Ф., 25. Себальос Д., 18. Деосса Н., 10. Эззалзули А., 16. Гомес В., 3. Льоренте Д. (капитан), 4. Натан, 12. Ортис А., 19. Пэрротт Т.
Бетис бош мураббийи: Пеллегрини М.
Жонли репортаж ЖОНЛИ
15
Бетис томонидан киритилган гол ҳисобга олинмайди, чунки видеоёрдамчи ҳакам маслаҳати билан ўйиндан ташқари ҳолат қайд этилди!
14
Диққат! Ҳакам Сердар Гёзюбююк вазиятни дарҳол ВАР ёрдамида кўриб чиқмоқчи, эҳтимол ҳужум бошланишида ўйиндан ташқари ҳолат юзага келган бўлиши мумкин.
14
Гол! Антони (Бетис) томонидан киритилган тўп ўйиндан ташқари ҳолат туфайли инобатга олинмади!
13
Ҳимоячи жарима майдончаси чизиғи яқинида нотўғри вақтда ташланган ташланма билан Абде Эззалзулини (Бетис) ўтказиб юборди. Бу яхши уриниш бўлди, аммо унинг зарбаси ўнг устун ёнидан ўтиб кетди.
12
Даниэль Свенссон (Дортмунд) жарима майдончаси ичига хавфли узатмани амалга оширди, аммо рақиб ҳимоячилари тўпни тўсиб қолишди.
11
Дортмунд футболчилари рақиб ҳимоясини ёриб ўтиш ва тезкор қарши ҳужум уюштириш мақсадида қисқа паслар билан тўпни бир-бирларига узатишмоқда.
9
Жоб Беллингем (Дортмунд) тўп узатилганидан сўнг яққол офсайд ҳолатида қолди ва ён ҳакам байроқчасини кўтарди.
7
Рами Бенсебайни (Дортмунд) ўз қўриқчисидан қочиб кетди ва бурчак зарбасидан сўнг тўпга етиб келди, аммо унинг чап устун томон йўллаган ажойиб бош зарбасини дарвозабон сакраб, моҳирлик билан қайтарди.
7
Даниэль Свенссон (Дортмунд) бурчак зарбасини амалга оширишга тайёрланмоқда.
6
Фабио Силва (Дортмунд) ён чизиқ яқинидан жарима майдончасига тўпни узатди, аммо у ўйлаганидек зарба бера олмади ва яхши ташкиллаштирилган ҳимоя тўпни узоқлаштирди. Дортмунд бурчак зарбасини амалга оширади.
3
Серҳу Гирасси (Дортмунд) жарима майдончаси ичида бўш ҳудуд топди ва ажойиб узатмани қабул қилиб олди, аммо у имкониятдан фойдалана олмади, унинг зарбаси чап устун ёнидан ўтиб кетди.
1
Бугунги ўйин эндигина бошланди, баҳсдан завқ олинг!
01:02
Ўйинчилар майдонга чиқишди ва учрашув бошланиш арафасида. Тўпни ўйинга Бетис киритиб беради.
01:01
Ўйин бир дақиқалик сукут сақланиши сабабли кечиктирилади.
01:00
Бугунги учрашув бош ҳаками Сердар Гёзюбююк бўлади.
01:00
Ўйин бошланишидан олдин, бугунги тўқнашув учун бошланғич таркибларни кўришингиз мумкин.
01:00
Бизнинг матнли жонли трансляциямизга хуш келибсиз. Биз сизга майдонда бўлаётган воқеалар ҳақида батафсил маълумот беришга ҳаракат қиламиз. Ўйин бошланишига жуда оз вақт қолди.
Изоҳлар 0
…