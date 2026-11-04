Дортмунд — Бетис: таркиблар ва жонли матн

·33·Спорт
Дортмунд — Бетис: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги Дортмунд — Бетис учрашуви 5 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Дортмунд бошланғич таркиби: 1. Кобель Г., 3. Антон В., 7. Беллингем Дж., 5. Бенсебаини Р., 9. Гирасси С., 8. Нмеча Ф., 26. Райерсон Ж., 4. Шлоттербек Н. (капитан), 21. Силва Ф., 24. Свенссон Д., 25. Веерман Й.

Дортмунд бош мураббийи: Ковач Н.

Бетис бошланғич таркиби: 1. Вальес А., 7. Антони, 6. Берналь Ф., 25. Себальос Д., 18. Деосса Н., 10. Эззалзули А., 16. Гомес В., 3. Льоренте Д. (капитан), 4. Натан, 12. Ортис А., 19. Пэрротт Т.

Бетис бош мураббийи: Пеллегрини М.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
15VAR
Бетис томонидан киритилган гол ҳисобга олинмайди, чунки видеоёрдамчи ҳакам маслаҳати билан ўйиндан ташқари ҳолат қайд этилди!
14VAR
Диққат! Ҳакам Сердар Гёзюбююк вазиятни дарҳол ВАР ёрдамида кўриб чиқмоқчи, эҳтимол ҳужум бошланишида ўйиндан ташқари ҳолат юзага келган бўлиши мумкин.
14
Гол! Антони (Бетис) томонидан киритилган тўп ўйиндан ташқари ҳолат туфайли инобатга олинмади!
13
Ҳимоячи жарима майдончаси чизиғи яқинида нотўғри вақтда ташланган ташланма билан Абде Эззалзулини (Бетис) ўтказиб юборди. Бу яхши уриниш бўлди, аммо унинг зарбаси ўнг устун ёнидан ўтиб кетди.
12
Даниэль Свенссон (Дортмунд) жарима майдончаси ичига хавфли узатмани амалга оширди, аммо рақиб ҳимоячилари тўпни тўсиб қолишди.
11
Дортмунд футболчилари рақиб ҳимоясини ёриб ўтиш ва тезкор қарши ҳужум уюштириш мақсадида қисқа паслар билан тўпни бир-бирларига узатишмоқда.
9
Жоб Беллингем (Дортмунд) тўп узатилганидан сўнг яққол офсайд ҳолатида қолди ва ён ҳакам байроқчасини кўтарди.
7
Рами Бенсебайни (Дортмунд) ўз қўриқчисидан қочиб кетди ва бурчак зарбасидан сўнг тўпга етиб келди, аммо унинг чап устун томон йўллаган ажойиб бош зарбасини дарвозабон сакраб, моҳирлик билан қайтарди.
7
Даниэль Свенссон (Дортмунд) бурчак зарбасини амалга оширишга тайёрланмоқда.
6
Фабио Силва (Дортмунд) ён чизиқ яқинидан жарима майдончасига тўпни узатди, аммо у ўйлаганидек зарба бера олмади ва яхши ташкиллаштирилган ҳимоя тўпни узоқлаштирди. Дортмунд бурчак зарбасини амалга оширади.
3
Серҳу Гирасси (Дортмунд) жарима майдончаси ичида бўш ҳудуд топди ва ажойиб узатмани қабул қилиб олди, аммо у имкониятдан фойдалана олмади, унинг зарбаси чап устун ёнидан ўтиб кетди.
1
Бугунги ўйин эндигина бошланди, баҳсдан завқ олинг!
01:02
Ўйинчилар майдонга чиқишди ва учрашув бошланиш арафасида. Тўпни ўйинга Бетис киритиб беради.
01:01
Ўйин бир дақиқалик сукут сақланиши сабабли кечиктирилади.
01:00
Бугунги учрашув бош ҳаками Сердар Гёзюбююк бўлади.
01:00
Ўйин бошланишидан олдин, бугунги тўқнашув учун бошланғич таркибларни кўришингиз мумкин.
01:00
Бизнинг матнли жонли трансляциямизга хуш келибсиз. Биз сизга майдонда бўлаётган воқеалар ҳақида батафсил маълумот беришга ҳаракат қиламиз. Ўйин бошланишига жуда оз вақт қолди.
ДортмундБетисЧемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сабах Баку — Дортмунд: таркиблар ва жонли матнСабах Баку — Дортмунд: таркиблар ва жонли матн20 октябр 20:34Будё/Глимт — Дортмунд: таркиблар ва жонли матнБудё/Глимт — Дортмунд: таркиблар ва жонли матн14 октябр 23:41Бетис — Фейеноорд: таркиблар ва жонли матнБетис — Фейеноорд: таркиблар ва жонли матн21 октябр 22:46Бетис — ФК Порту: таркиблар ва жонли матнБетис — ФК Порту: таркиблар ва жонли матн14 октябр 23:41Бавария Мюнхен — Дортмунд: таркиблар ва жонли матнБавария Мюнхен — Дортмунд: таркиблар ва жонли матн31 октябр 21:35Унион Берлин — Дортмунд: таркиблар ва жонли матнУнион Берлин — Дортмунд: таркиблар ва жонли матн17 октябр 17:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози