Бетис — Малага: таркиблар ва жонли матн
Испания Ла Лигаси доирасидаги Бетис — Малага учрашуви 31 октябр, 22:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Бетис бошланғич таркиби: 1. Вальес А., 2. Бельерин Э., 5. Бартра М., 4. Натан, 11. Гарсия Ф., 8. Форнальс П., 21. Рока М., 22. Иско (капитан), 17. Рикельме Р., 19. Пэрротт Т., 10. Эззалзули А.
Бетис захирадагилари: 7. Антони, 25. Себальос Д., 13. Конде Д., 18. Деосса Н., 15. Фидальго А., 16. Гомес В., 31. Гонсалес М., 3. Льоренте Д., 20. Ло Сельсо Дж., 27. Моранте Х., 12. Ортис А., 24. Руибал А.
Бетис бош мураббийи: Пеллегрини М.
Малага бошланғич таркиби: 1. Эрреро А., 3. Пуга К., 20. Калеро Ф., 4. Галилеа Э., 31. Рафита, 10. Ларрубиа Д., 6. Энрикес Р. (капитан), 22. Лоренсо Д., 39. Азну А., 8. Дотор К., 21. Ниньо А.
Малага захирадагилари: 7. Абаида Х., 25. Беррокаль Ж., 2. Каюсте Ж., 30. Сеспедес А., 9. Чупе, 32. Фернандес Ж., 17. Хауреги Э., 13. Лопес К., 23. Мерино И., 5. Пастор А., 14. Родригес Р., 12. Салинас Х.
Малага бош мураббийи: Фунес Х.
Изоҳлар 0
…