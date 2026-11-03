Фейеноорд — Интер: таркиблар ва жонли матн

·12·Спорт
Фейеноорд — Интер: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги Фейеноорд — Интер учрашуви 4 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Фейеноорд бошланғич таркиби: 1. Эрнст Т., 26. Рид Г., 24. Краайевелд Т., 35. Мармол М., 16. Лопес Х., 8. Зехиел Г., 34. Ванхутте С., 28. Тарғаллин О., 23. Ҳаж Мусса А., 19. Начо, 10. Валенте Л. (капитан).

Фейеноорд захирадагилари: 11. Боржес Г., 39. Боссин Л., 20. Дейл М., 27. Диарра Г., 33. Кастенмайер Ф., 17. Нельсон Р., 57. Схакен Ж., 65. Слори Д., 14. Стейн С., 22. ван ден Элсхаут Т., 49. ван Перси С., 4. Ватанабе Т.

Фейеноорд бош мураббийи: ван Бронкхорст Г.

Интер бошланғич таркиби: 1. Мартинес Ж., 31. Биссек Й., 25. Аканджи М., 30. Карлос Аугусто, 99. Спенс Д., 23. Барелла Н. (капитан), 20. Чалханоглу Х., 7. Зелински П., 32. Димарко Ф., 94. Эспозито Ф., 9. Тюрам М.

Интер захирадагилари: 14. Бонни А., 46. Бовио Л., 12. Ди Дженнаро Р., 17. Диуф А., 53. Лавелли М., 22. Мхитарян Х., 48. Москони М., 28. Павар Б., 49. Проведель И., 5. Станкович А., 45. Станте Ф., 8. Сучич П.

Интер бош мураббийи: Киву К.

ФейеноордИнтерЧемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бетис — Фейеноорд: таркиблар ва жонли матнБетис — Фейеноорд: таркиблар ва жонли матн21 октябр 22:469 та голли триллер ва Барколядан ҳет-трик: «Ливерпул» Австрияда шоу кўрсатди9 та голли триллер ва Барколядан ҳет-трик: «Ливерпул» Австрияда шоу кўрсатди15 октябр 06:48Интер — Шахтёр Донецк: таркиблар ва жонли матнИнтер — Шахтёр Донецк: таркиблар ва жонли матн21 октябр 22:57«Барселона» ва «Фейеноорд» баҳси учун бошланғич таркиблар эълон қилинди«Барселона» ва «Фейеноорд» баҳси учун бошланғич таркиблар эълон қилинди9 сентябр 21:04Килиан Мбаппе Чемпионлар лигасидаги голлари сони бўйича Раул рекордини тенглаштирдиКилиан Мбаппе Чемпионлар лигасидаги голлари сони бўйича Раул рекордини тенглаштирди9 сентябр 02:12Аёллар Чемпионлар лигасининг янги мавсуми: Италия клублари рақиблари маълум бўлдиАёллар Чемпионлар лигасининг янги мавсуми: Италия клублари рақиблари маълум бўлди4 сентябр 17:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози