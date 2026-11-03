Фейеноорд — Интер: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Фейеноорд — Интер учрашуви 4 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Фейеноорд бошланғич таркиби: 1. Эрнст Т., 26. Рид Г., 24. Краайевелд Т., 35. Мармол М., 16. Лопес Х., 8. Зехиел Г., 34. Ванхутте С., 28. Тарғаллин О., 23. Ҳаж Мусса А., 19. Начо, 10. Валенте Л. (капитан).
Фейеноорд захирадагилари: 11. Боржес Г., 39. Боссин Л., 20. Дейл М., 27. Диарра Г., 33. Кастенмайер Ф., 17. Нельсон Р., 57. Схакен Ж., 65. Слори Д., 14. Стейн С., 22. ван ден Элсхаут Т., 49. ван Перси С., 4. Ватанабе Т.
Фейеноорд бош мураббийи: ван Бронкхорст Г.
Интер бошланғич таркиби: 1. Мартинес Ж., 31. Биссек Й., 25. Аканджи М., 30. Карлос Аугусто, 99. Спенс Д., 23. Барелла Н. (капитан), 20. Чалханоглу Х., 7. Зелински П., 32. Димарко Ф., 94. Эспозито Ф., 9. Тюрам М.
Интер захирадагилари: 14. Бонни А., 46. Бовио Л., 12. Ди Дженнаро Р., 17. Диуф А., 53. Лавелли М., 22. Мхитарян Х., 48. Москони М., 28. Павар Б., 49. Проведель И., 5. Станкович А., 45. Станте Ф., 8. Сучич П.
Интер бош мураббийи: Киву К.
Изоҳлар 0
…