Бетис — ФК Порту: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги Бетис — ФК Порту учрашуви 15 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Бетис бошланғич таркиби: 1. Вальес А., 12. Ортис А., 5. Бартра М., 4. Натан, 11. Гарсия Ф., 21. Рока М., 18. Деосса Н., 7. Антони, 22. Иско (капитан), 10. Эззалзули А., 19. Пэрротт Т.

Бетис захирадагилари: 2. Бельерин Э., 6. Берналь Ф., 25. Себальос Д., 13. Конде Д., 15. Фидальго А., 8. Форнальс П., 16. Гомес В., 9. Эрнандес К., 3. Льоренте Д., 20. Ло Сельсо Дж., 27. Моранте Х., 17. Рикельме Р.

Бетис бош мураббийи: Пеллегрини М.

ФК Порту бошланғич таркиби: 99. Кошта Д. (капитан), 52. Фернандеш М., 13. Росарио П., 4. Кивёр Я., 74. Моура Ф., 8. Фрохольдт В., 22. Варела А., 10. Вейга Г., 17. Сайнс Б., 19. Андре Силва, 11. Пепе.

ФК Порту захирадагилари: 14. Клаудио Рамос, 20. Кошта А., 42. Фофана С., 29. Хименес С., 64. Гомеш Л., 16. Хван Ин-Бом, 18. Перес Н., 77. Питушевски О., 9. Саму, 33. Соуза, 92. Тейшейра Ж., 12. Зайду.

ФК Порту бош мураббийи: Фарьоли Ф.