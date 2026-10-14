Бетис — ФК Порту: таркиблар ва жонли матн

·36·Спорт
Бетис — ФК Порту: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги БетисФК Порту учрашуви 15 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Бетис бошланғич таркиби: 1. Вальес А., 12. Ортис А., 5. Бартра М., 4. Натан, 11. Гарсия Ф., 21. Рока М., 18. Деосса Н., 7. Антони, 22. Иско (капитан), 10. Эззалзули А., 19. Пэрротт Т.

Бетис захирадагилари: 2. Бельерин Э., 6. Берналь Ф., 25. Себальос Д., 13. Конде Д., 15. Фидальго А., 8. Форнальс П., 16. Гомес В., 9. Эрнандес К., 3. Льоренте Д., 20. Ло Сельсо Дж., 27. Моранте Х., 17. Рикельме Р.

Бетис бош мураббийи: Пеллегрини М.

ФК Порту бошланғич таркиби: 99. Кошта Д. (капитан), 52. Фернандеш М., 13. Росарио П., 4. Кивёр Я., 74. Моура Ф., 8. Фрохольдт В., 22. Варела А., 10. Вейга Г., 17. Сайнс Б., 19. Андре Силва, 11. Пепе.

ФК Порту захирадагилари: 14. Клаудио Рамос, 20. Кошта А., 42. Фофана С., 29. Хименес С., 64. Гомеш Л., 16. Хван Ин-Бом, 18. Перес Н., 77. Питушевски О., 9. Саму, 33. Соуза, 92. Тейшейра Ж., 12. Зайду.

ФК Порту бош мураббийи: Фарьоли Ф.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
12
Клеман Тюрпен фол учун ҳуштак чалди, чунки Иско (Бетис) тўп учун курашда жуда қўпол ҳаракат қилди.
12
Иско (Бетис) бурчак зарбасидан тўпни жарима майдончасига узатиш ўрнига, уни яқин орадаги шеригига қисқа пас билан етказиб берди.
11
Абде Эззалзули (Бетис) жарима майдончаси ичига ажойиб пас узатиб, шерикларидан бирини топмоқчи бўлди, аммо ҳимоячилардан бири яхши ҳаракат қилиб, тўпни илиб олди.
11
Дарвозабон бу вазиятда хавотир олишига ҳожат йўқ. Антони (Бетис) аниқлик эвазига кучга урғу берди ва шу сабабли унинг зарбаси ўнг устундан анчагина четга ўтиб кетди.
11
Андре Силва (ФК Порту) дарвоза олди чизиғи ичида қайтган тўпни боши билан дарвозага йўллаш учун қулай имкониятга эга бўлди, аммо унинг зарбаси аниқ чиқмади ва тўп дарвоза тўсинига тегиб, майдонни тарк этди.
10
Андре Силва (ФК Порту) қайтган тўпга эга чиқди ва зарба берди, аммо уриниш тўсиб қолинди.
8
Бетис қисқа ва аниқ паслар орқали ўйин суръатини ўз назоратида ушлаб турибди.
7
Клеман Тюрпен Андре Силванинг (Порту) қўпол ўйинига бефарқ қарай олмади ва ҳуштагини чалди.
7
Габри Вейга (ФК Порту) жарима майдончаси ташқарисидан зарба берди, аммо унинг уриниши тўсиб қолинди.
6
Алан Варела (ФК Порту) жарима майдончаси ичида бўш турган шеригини топишга уринди, аммо Алваро Вальес дарвоза чизиғидан чиқиб, тўпни узоқлаштирди.
5
Абде Эззалзули (Бетис) жарима майдончаси ташқарисидан кучли зарба йўллади, аммо тўп чап устун ёнидан бироз ўтиб кетди.
3
Клеман Тюрпен Мартим Фернандес (Порту) рақибига нисбатан қўполлик ишлатгани учун ҳуштак чалди ва фол қайд этди.
3
ХАВФЛИ ВАЗИЯТ! Иско ажойиб пас билан Марк Рокани (Бетис) топди, аммо у дарвозани нишонга ола билмади, жарима майдончаси ичидан йўллаган зарбаси ўнг устун ёнидан ўтиб кетди!
3
Иско (Бетис) тўпни ўйинга киритиш учун яқинлашди.
2
Абде Эззалзули (Бетис) улкан имкониятни кўкка совурди! У ажойиб яккахон ҳаракатдан сўнг жарима майдончаси ташқарисидан кучли зарба йўллаганида мухлислар аллақачон голни нишонлашни бошлашган эди. Тўп дарвозанинг пастки ўнг бурчаги томон йўналди, аммо Диогу Кошта муҳим сейвни амалга оширди!
1
Биринчи бўлим эндигина бошланди.
00:01
Ўйинчилар майдонга чиқиб келишди ва учрашув бошланиш арафасида. Тўпни ўйинга Бетис киритиб беради.
00:00
Бугунги ўйиннинг бош ҳаками Клеман Тюрпен бўлади.
00:00
Иккала жамоанинг бошланғич таркиблари маълум бўлди, энди улар билан танишиб чиқишингиз мумкин.
00:00
Барча футбол мухлисларига салом, биз сизга ушбу учрашувнинг жонли шарҳини тақдим этиш учун шу ердамиз ва барча энг қизиқарли ҳамда муҳим вазиятларни ёритиб борамиз. Биз ҳеч нарсани ўтказиб юбормаслигингизни таъминлаймиз, шунчаки бемалол ўтиринг ва завқ олинг.
БетисФК ПортуЧемпионлар лигаси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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