Ўзбекистон вакили World Boxing раҳбариятига кирди: Тиллабоев вице-президент бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон бокс федерацияси бош котиби Миршоҳид Тиллабоев Ворлд Бохинг халқаро ташкилотининг вице-президенти этиб сайланди.
- Панама шаҳрида бўлиб ўтган конгрессда 95 та миллий федерация вакиллари иштирок этиб, ўзбекистонлик номзодни катта устунлик билан қўллаб-қувватлади.
- Ушбу тайинлов Ўзбекистон боксининг халқаро спорт майдонидаги нуфузини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Ўзбекистон боксининг халқаро майдондаги нуфузини янада оширадиган муҳим воқеа юз берди. Ўзбекистон бокс федерацияси бош котиби Миршоҳид Тиллабоев World Boxing халқаро ташкилоти вице-президенти лавозимига сайланди. Ушбу сайловда 95 та миллий федерация вакили иштирок этган бўлиб, Ўзбекистон номзоди овоз бериш натижаларига кўра катта устунлик билан ғалаба қозонди.
Миршоҳид Тиллабоев World Boxing вице-президенти этиб сайланди
Панама давлатида World Boxing халқаро бокс ташкилотининг навбатдаги конгресси бўлиб ўтди. Конгресс кун тартибидаги муҳим масалалардан бири ташкилотнинг вице-президенти лавозимига номзодни сайлаш эди.
Ушбу лавозим учун номзоди илгари сурилган Ўзбекистон бокс федерацияси бош котиби Миршоҳид Тиллабоев овоз бериш жараёнида рақибларидан катта устунлик билан ўзиб кетди. Сайловда жаҳоннинг 95 та миллий бокс федерацияси вакиллари иштирок этди.
Натижада Ўзбекистон вакили халқаро бокс ташкилотининг раҳбарият таркибидан ўрин олиб, World Boxing вице-президенти лавозимига сайланди.
Ўзбекистон бокси учун халқаро миқёсдаги муҳим натижа
Миршоҳид Тиллабоевнинг World Boxing раҳбариятига сайланиши нафақат унинг шахсий фаолияти ва меҳнатига берилган юксак баҳо, балки Ўзбекистон боксининг халқаро спорт майдонидаги мавқеи янада мустаҳкамланаётганидан далолат берувчи воқеа сифатида ҳам аҳамиятлидир.
Ўзбекистон бокс мактаби йиллар давомида Олимпия ўйинлари, жаҳон ва Осиё чемпионатларида юқори натижалар қайд этиб келмоқда. Мамлакат вакилларининг халқаро бокс ташкилотлари раҳбариятидаги иштироки эса спорт соҳасидаги ҳамкорлик, бошқарув ва стратегик қарорлар қабул қилиш жараёнларида Ўзбекистоннинг ўрнини кучайтиришга хизмат қилиши мумкин.
Миршоҳид Тиллабоевнинг янги лавозимга сайланиши ўзбек бокси учун халқаро миқёсдаги муҳим ютуқлардан бири бўлиб, мамлакатнинг бокс соҳасидаги нуфузини янада ошириш йўлидаги қадам сифатида эътироф этилмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…