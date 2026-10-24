Кутилмаган сенсация: “Астон Вилла” Бирмингҳемда “Манчестер Сити”ни таслим этди

·0·Спорт
Кутилмаган сенсация: “Астон Вилла” Бирмингҳемда “Манчестер Сити”ни таслим этди

Англия Премьер-лигасининг 8-тури доирасида ҳафтанинг энг кескин ва шов-шувли баҳсларидан бири бўлиб ўтди. Бирмингҳемнинг «Астон Вилла» клуби ўз майдонида амалдаги грандлардан бири бўлган «Манчестер Сити»ни қабул қилиб, кутилмаганда 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов манчестерликлар асосий таркибида майдонга тушиб, тўлиқ 90 дақиқа давомида ҳимоя марказида фаол ҳаракат қилди.

Жексондан дубль ва Ҳоланднинг тезкор жавоби

«Вилла Парк» стадионида кечган беллашув дастлабки дақиқалардан бошлаб юқори суръат ва шиддатли ҳужумлар остида бошланди:

  • Тезкор гол: Мезбонлар учрашувнинг 6-дақиқасидаёқ ҳисобни очишга муваффақ бўлишди — Николас Жексон рақиб ҳимоясидаги бўшлиқдан унумли фойдаланиб, дарвозани ишғол қилди (1:0);

  • Ҳоланд мувозанатни тиклади: Иккинчи бўлим бошида меҳмонлар фаолликни оширишди ва 52-дақиқада норвегиялик тўпурар Эрлинг Ҳоланд мувозанатни тиклаб, ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди;

  • Ғалаба тўпи: Бироқ орадан атиги саккиз дақиқа ўтиб, 60-дақиқада яна ўша Николас Жексон ўзининг иккинчи голини урди ва бирмингҳемликларга муҳим 3 очко тақдим этган ғалаба тўпи муаллифига айланди.

Абдуқодир Ҳусанов ҳимоя марказида

Ўзбекистонлик ёш иқтидор эгаси Абдуқодир Ҳусанов яна бир бор «Манчестер Сити» мудофаа қўрғонининг асосий ўйинчиси сифатида ишончни оқлашга ҳаракат қилди. У тўқнашув давомида рақибнинг бир нечта хавфли ҳужумларини қайтарган бўлса-да, «шаҳарликлар» сафардан очкосиз қайтишга мажбур бўлди.

Ўйин қайдномаси:

Англия Премьер-лигаси. 8-тур

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 2:1

  • Голлар: Жексон 6, 60 — Ҳоланд 52.

  • «Астон Вилла»: Сузуки, Матссен, Торрес, Кеш (55), Линделёф, Макгинн (Буэндия, 66), Манзамби (Баркли, 66), Эдвард (Мбаэ, 59), Камара, Гомеш (Горецка, 82), Жексон (Мажо, 82).

  • «Манчестер Сити»: Доннарумма, Гехи (Люис, 46), Диаш, Ҳусанов, Гвардиол, Шерки (Фоден, 46), Ндиае (Макайду, 69), Фернандес, Доку, Андерсон (74), Ҳоланд.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Челси» Гарначони ижарага берди: янги клуби — «Астон Вилла»«Челси» Гарначони ижарага берди: янги клуби — «Астон Вилла»23 июл 20:08Астон Вилла Реал Мадрид ҳужумчисини ижара асосида таркибига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Реал Мадрид ҳужумчисини ижара асосида таркибига қўшиб олмоқчи10 август 11:39АПЛда "совуқ душ": «Брайтон» 1-турдаёқ «Астон Вилла»ни янчиб ташлади!АПЛда "совуқ душ": «Брайтон» 1-турдаёқ «Астон Вилла»ни янчиб ташлади!23 август 20:40Астон Вилла Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сўрамоқда: Фоден жамоага келадими?Астон Вилла Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сўрамоқда: Фоден жамоага келадими?10 июл 13:51Астон Вилла Эзри Консанинг ўрнига Тосин Адарабиоёни мўлжалламоқдаАстон Вилла Эзри Консанинг ўрнига Тосин Адарабиоёни мўлжалламоқда21 август 14:13«Астон Вилла» ва «Фрайбург» Европа лигаси бош соврини учун баҳслашади«Астон Вилла» ва «Фрайбург» Европа лигаси бош соврини учун баҳслашади20 май 15:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди