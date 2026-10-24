Мареска “Астон Вилла”га қарши 4 йиллик омадсиз серия ва илк мағлубият ҳақида гапирди

·3·Спорт
Мареска “Астон Вилла”га қарши 4 йиллик омадсиз серия ва илк мағлубият ҳақида гапирди

Англия Премьер-лигасининг навбатдаги турида Мавсумдаги илк мағлубиятини қабул қилиб олган «Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска Бирмингҳемда «Астон Вилла»га қарши кечган баҳс (1:2) ҳамда сафардаги омадсиз серия бўйича ўз фикрлари билан ўртоқлашди.

Мавсумни кетма-кет еттита ёрқин ғалаба билан даҳшатли бошлаган «шаҳарликлар» жорий чемпионатда илк бор очко йўқотди. Энг эътиборлиси, Манчестер клуби кетма-кет тўртинчи мавсумдирки «Вилла Парк» сафаридан мағлубият билан қайтмоқда.

«Кейинги мавсумда яна куч синаймиз»: Сафардаги лаънат ҳақида

Ўйиндан сўнг нуфузли TNT Sports телеканалига интервью берган Энцо Мареска Бирмингҳемдаги муваффақиятсизликлар сериясига нисбатан хотиржам муносабат билдирди:

  • Кетма-кет тўртинчи мағлубиятга изоҳ: «АПЛ доирасида “Астон Вилла” майдонида кетма-кет тўртинчи мағлубиятми? Ҳечқиси йўқ, кейинги мавсумда буни ўзгартиришга яна бир бор уриниб кўрамиз. Айни дақиқаларда эса фақат бугунги баҳс ва ундаги хатоларни таҳлил қила оламан, холос», — дея жавоб берди мураббий.

«Мағлубиятга муносиб эмасдик»: Голлар ва яратилган вазиятлар таҳлили

Мутахассис учрашувнинг бориши ва ўз шогирдлари кўрсатган ўйин сифатини ижобий баҳолаган ҳолда, ҳимоядаги қўпол хатоларни қайд этиб ўтди:

  • Назорат ва ҳужумлар: «Умуман олганда, яхши ўйин кўрсатдик ва жуда кўплаб қулай вазиятлар яратдик. Баҳснинг асосий қисмини рақиб жарима майдончаси атрофида ўтказдик. Рақибга эса бутун ўйин давомида атиги иккитагина хавфли вазият яратишга йўл қўйдик;

  • Қарши ҳужумдаги хато: Иккинчи бўлимда рақибга фақат бир марта қарши ҳужумда жазолаш имкониятини бердик ва улар бундан фойдаланиб кетди. Бундай лаҳзаларда яхшироқ ҳимояланиш ёки омад кулиб боқиши керак. Футболда шунақаси ҳам бўлиб туради;

  • Олдини олиш мумкин бўлган голлар: Аслида ўтказиб юборилган иккала тўпнинг ҳам олдини олишимиз мумкин эди. Биз мағлубиятга лойиқ эдик, деб ўйламайман, лекин факт шуки — ютқаздик. Бундан тўғри хулоса ва сабоқ чиқариб, олдинга интилишда давом этамиз», — дея қўшимча қилди мутахассис.

Навбатдаги синов: Лига кубоги

Мавсумдаги илк очко йўқотишига қарамай чемпионлик пойгасининг асосий даъвогарларидан бўлиб турган «Манчестер Сити» ортиқча тўхталиб ўтиришга вақтга эга эмас:

«Шаҳарликлар» ўзларининг навбатдаги учрашувини тез орада — 28 октябрь куни Англия Лига кубоги мусобақаси доирасида «Брайтон» клубига қарши ўтказади.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Челси» Гарначони ижарага берди: янги клуби — «Астон Вилла»«Челси» Гарначони ижарага берди: янги клуби — «Астон Вилла»23 июл 20:08Астон Вилла Реал Мадрид ҳужумчисини ижара асосида таркибига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Реал Мадрид ҳужумчисини ижара асосида таркибига қўшиб олмоқчи10 август 11:39Астон Вилла Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сўрамоқда: Фоден жамоага келадими?Астон Вилла Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сўрамоқда: Фоден жамоага келадими?10 июл 13:51Астон Вилла Эзри Консанинг ўрнига Тосин Адарабиоёни мўлжалламоқдаАстон Вилла Эзри Консанинг ўрнига Тосин Адарабиоёни мўлжалламоқда21 август 14:13Мареска «Манчестер Сити»да етти футболчи билан хайрлашиши мумкинМареска «Манчестер Сити»да етти футболчи билан хайрлашиши мумкин1 июл 01:29Эмилиано Мартинез ва Ювентус ўртасидаги трансфер миш-мишларига Астон Вилла нуқта қўйдиЭмилиано Мартинез ва Ювентус ўртасидаги трансфер миш-мишларига Астон Вилла нуқта қўйди14 июл 15:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди