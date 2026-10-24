Мареска “Астон Вилла”га қарши 4 йиллик омадсиз серия ва илк мағлубият ҳақида гапирди
Англия Премьер-лигасининг навбатдаги турида Мавсумдаги илк мағлубиятини қабул қилиб олган «Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска Бирмингҳемда «Астон Вилла»га қарши кечган баҳс (1:2) ҳамда сафардаги омадсиз серия бўйича ўз фикрлари билан ўртоқлашди.
Мавсумни кетма-кет еттита ёрқин ғалаба билан даҳшатли бошлаган «шаҳарликлар» жорий чемпионатда илк бор очко йўқотди. Энг эътиборлиси, Манчестер клуби кетма-кет тўртинчи мавсумдирки «Вилла Парк» сафаридан мағлубият билан қайтмоқда.
«Кейинги мавсумда яна куч синаймиз»: Сафардаги лаънат ҳақида
Ўйиндан сўнг нуфузли TNT Sports телеканалига интервью берган Энцо Мареска Бирмингҳемдаги муваффақиятсизликлар сериясига нисбатан хотиржам муносабат билдирди:
Кетма-кет тўртинчи мағлубиятга изоҳ: «АПЛ доирасида “Астон Вилла” майдонида кетма-кет тўртинчи мағлубиятми? Ҳечқиси йўқ, кейинги мавсумда буни ўзгартиришга яна бир бор уриниб кўрамиз. Айни дақиқаларда эса фақат бугунги баҳс ва ундаги хатоларни таҳлил қила оламан, холос», — дея жавоб берди мураббий.
«Мағлубиятга муносиб эмасдик»: Голлар ва яратилган вазиятлар таҳлили
Мутахассис учрашувнинг бориши ва ўз шогирдлари кўрсатган ўйин сифатини ижобий баҳолаган ҳолда, ҳимоядаги қўпол хатоларни қайд этиб ўтди:
Назорат ва ҳужумлар: «Умуман олганда, яхши ўйин кўрсатдик ва жуда кўплаб қулай вазиятлар яратдик. Баҳснинг асосий қисмини рақиб жарима майдончаси атрофида ўтказдик. Рақибга эса бутун ўйин давомида атиги иккитагина хавфли вазият яратишга йўл қўйдик;
Қарши ҳужумдаги хато: Иккинчи бўлимда рақибга фақат бир марта қарши ҳужумда жазолаш имкониятини бердик ва улар бундан фойдаланиб кетди. Бундай лаҳзаларда яхшироқ ҳимояланиш ёки омад кулиб боқиши керак. Футболда шунақаси ҳам бўлиб туради;
Олдини олиш мумкин бўлган голлар: Аслида ўтказиб юборилган иккала тўпнинг ҳам олдини олишимиз мумкин эди. Биз мағлубиятга лойиқ эдик, деб ўйламайман, лекин факт шуки — ютқаздик. Бундан тўғри хулоса ва сабоқ чиқариб, олдинга интилишда давом этамиз», — дея қўшимча қилди мутахассис.
Навбатдаги синов: Лига кубоги
Мавсумдаги илк очко йўқотишига қарамай чемпионлик пойгасининг асосий даъвогарларидан бўлиб турган «Манчестер Сити» ортиқча тўхталиб ўтиришга вақтга эга эмас:
«Шаҳарликлар» ўзларининг навбатдаги учрашувини тез орада — 28 октябрь куни Англия Лига кубоги мусобақаси доирасида «Брайтон» клубига қарши ўтказади.
Изоҳлар 0
…