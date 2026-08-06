«Рубин» аввал рад этилган эди: Ўрозов энди асосий таркиб учун курашади
Жаҳонгир Ўрозов Sport24 маълумотига кўра, «Rubin»га ижара асосида ўтмоқда ва у расмий учрашувларнинг камида ярмида қатнашса, трансфер мажбурий равишда тўлиқ сотиб олинади. 22 ёшли ҳимоячи аввал «Rubin»нинг тўрт йиллик таклифини рад этиб, Италия, Германия, Англия, Туркия ва Нидерландия клубларидан бўлган қизиқишлар сабаб Европадаги вариантларни кутганди.
Жаҳонгир Ўрозовнинг «Рубин»га ўтиши оддий музокаралар натижаси бўлмади. Қозон клубининг дастлабки тўрт йиллик таклифи рад этилди, ҳимоячи томони эса Европа чемпионатларидан келаётган қизиқишларни устувор деб билди. Шунга қарамай, «Рубин» курашни тўхтатмади ва 22 ёшли футболчи бўйича музокараларга яна қайтди.
Энди Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси олдида бошқа вазифа турибди: Россияга нима учун олиб келинганини майдонда исботлаш. Чунки Франк Артига жамоасининг марказий ҳимоясида бўш жой йўқ — уни эгаллаш учун жиддий рақобат кутмоқда.
Биринчи таклиф нега рад этилганди?
Июнь ойи охирида Ўрозовнинг агенти Шаҳриёр Эшбоев «Рубин» футболчига тўрт йиллик шартнома таклиф қилганини тасдиқлаганди. Бироқ ўша пайтда ҳимоячи томони ушбу вариантни қабул қилмаган.
Агентнинг тушунтиришича, Ўрозовнинг асосий мақсади Европанинг кучли чемпионатларидан бирида ўйнаш бўлган. Унга Италия, Германия, Англия, Туркия ва Нидерландия клубларидан қизиқиш мавжудлиги, айрим жамоалар футболчини бир неча ой давомида кузатгани айтилган.
Қозонликларнинг яхши маош ва узоқ муддатли келишув таклиф қилганига қарамай, футболчи ва унинг вакиллари Европа вариантини кутишга қарор қилган.
Бу қарор Ўрозовнинг ўзига бўлган ишончини кўрсатарди. У жаҳон чемпионатидан кейин дарҳол қулайроқ молиявий таклифни танлаш ўрнига, юқорироқ спорт мақсадини кўзлаган эди.
«Боруссия» варианти қанчалик жиддий эди?
Ўрозовга қизиқиш билдирган жамоалар орасида Мёнхенгладбахнинг «Боруссия» клуби энг кўп тилга олинди. Германиянинг Kicker нашри ўзбекистонлик футболчини Бундеслига клуби ҳимоя чизиғини кучайтириш учун кўриб чиқаётган номзодлар қаторига киритган.
Самарқанднинг «Динамо» клуби ҳам музокараларга ёпиқ эмаслигини билдирган. Клуб раҳбарияти Ўрозовнинг шартномасидаги товон пули 1 миллион доллар эканини маълум қилиб, жиддий таклифлар бўлса, ҳамкорлик қилишга тайёрлигини айтганди.
Бироқ Европадан билдирилган қизиқишлар якуний шартнома даражасига етмади. «Динамо» матбуот котиби июль бошида «Боруссия» томонидан ҳали расмий таклиф келиб тушмаганини тасдиқлаган.
Шу орада «Рубин» музокаралар эшигини ёпмади. Қозонликлар ҳимоячига бўлган қизиқишини сақлаб қолди ва келишувни қайта жонлантирди.
«Рубин» нима учун орқага қайтмади?
Ўрозов «Рубин» учун тасодифий номзод эмас. Қозон клуби ишчи оёғи чап бўлган, уч марказий ҳимоячили тизимда ўйнай оладиган футболчи излаётганди.
190 сантиметр бўйли Ўрозовнинг кучли жиҳатлари — ҳаводаги кураш, жисмоний тайёргарлик, тўпни олиб қўйиш ва ҳимоядан ҳужумни биринчи пас орқали бошлаш қобилияти. Музокаралар бошланган пайтда у Ўзбекистон чемпионатида тўпни олиб қўйиш ва яккакурашлардаги кўрсаткичлари бўйича етакчилар қаторида эди.
«Рубин»нинг қатъияти охир-оқибат натижа берди. Самарқанд клуби бош мураббийи Вадим Абрамов июль ойида икки клуб трансфер маблағи бўйича келишиб олганини, энди қарор футболчи ва унинг шахсий шартларига боғлиқлигини айтганди.
Шу тариқа, дастлаб рад этилган вариант бир неча ҳафтадан кейин Ўрозов фаолиятидаги энг реал йўлга айланди.
Асосий рақобат Нижегородов билан кечадими?
Франк Артига «Рубин»да кўпинча уч марказий ҳимоячидан фойдаланмоқда. Испаниялик мутахассис Қозон клубини 2026 йил январидан бошқариб келмоқда ва унинг шартномаси 2027 йил ёзигача амал қилади.
Янги мавсумнинг «Краснодар»га қарши илк учрашувида ҳимоя учлигини Егор Тесленко, Константин Нижегородов ва жамоа сардори Игорь Вуячич ташкил қилди. Нижегородов 64-дақиқада Дениль Мальдонадога алмаштирилди.
Ўрозов учун энг табиий жой — ҳимоя учлигининг чап қисми. У чап оёқда ўйнайди ва бу позицияда тўпни ҳимоядан олиб чиқиш имконига эга. Ҳозир бу вазифани асосан Нижегородов бажармоқда.
Вуячичнинг капитанлиги ва ҳимоя марказидаги етакчилик мақоми унинг ўрнини мустаҳкам қилиб турибди. Тесленко ҳам мураббийлар штаби ишонч билдираётган асосий футболчилардан бири. Шу сабаб Ўрозов дарҳол бошланғич таркибга кириши кафолатланмаган.
Аммо рақобат фақат уч нафар футболчи билан чекланмайди. «Рубин»нинг расмий таркибида Мальдонадо, Максим Игнатьев, Урош Дрезгич ва Никита Лобов каби марказда ўйнай оладиган ҳимоячилар ҳам бор.
Ўрозовнинг вазифаси машғулотларда фақат жисмоний устунлигини эмас, Артига талаб қиладиган позицион интизом ва тўп билан ишлаш сифатини ҳам кўрсатиш бўлади.
Келишув шартлари муҳим ишора бермоқда
Sport24 маълумотига кўра, Ўрозов «Рубин»га ижара асосида ўтмоқда. Қозон клуби ижара учун маблағ тўлайди, футболчининг маошини ўз зиммасига олади ва у расмий учрашувларнинг камида ярмида қатнашса, трансферни мажбурий равишда тўлиқ сотиб олади.
Агар бу шартлар тасдиқланса, икки томоннинг манфаати бир нуқтада бирлашади.
«Рубин» Ўрозовни етарли даражада синаб кўриш имконига эга бўлади. «Динамо» эса футболчиси мунтазам ўйнаса, унинг тўлиқ трансферидан даромад олади. Ҳимоячининг ўзи учун эса ҳар бир майдонга тушиш фақат жамоадаги ўрин эмас, келажак шартномасига ҳам таъсир қилади.
Бу молиявий тузилма қозонликлар Ўрозовни шунчаки таркибни тўлдириш учун олиб келмаганини кўрсатади. Клуб унга асосий таркибга кириш имконини беришни режалаштирмоқда, аммо бу имкониятдан фойдаланиш футболчининг ўзига боғлиқ.
Европа орзуси тугадими?
«Рубин»га ўтиш Ўрозовнинг Европада ўйнаш мақсадидан воз кечганини англатмайди. Аксинча, Россия Премьер-лигаси унинг учун кейинги босқичга олиб чиқадиган майдонга айланиши мумкин.
22 ёшли ҳимоячи энди жисмоний кураш юқори, босим кучли ва ҳар бир хатоси тез жазоланадиган чемпионатга мослашиши керак. Агар у «Рубин»да мунтазам ўйнаб, миллий терма жамоадаги ўрнини мустаҳкамласа, Европа клубларининг қизиқиши қайта жонланиши эҳтимолдан холи эмас.
Аммо бунинг учун аввал Қозондаги рақобатда ғолиб чиқиш лозим. Ўрозов олдидаги биринчи катта мақсад «Реал», «Боруссия» ёки бошқа Европа клуби эмас — Франк Артиганинг бошланғич таркибидаги ўриндир.
«Рубин» уни олиш учун биринчи рад жавобидан кейин ҳам курашди. Энди навбат Ўрозовга: клубнинг ишончини майдонда оқлаш ва ушбу трансферни фаолиятидаги янги босқичга айлантириш керак.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
You've reached the maximum length for this conversation, but you can keep talking by starting a new chat.
Start new chat
…