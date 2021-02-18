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Шомуродовнинг собиқ мураббийи жамоасини ўзгартириши мумкин
"Ростов" бош мураббийи Валерий Карпин иш жойини ўзгартириши мумкин. Россия матбуотининг хабарига кўра, Карпин айни дамда ЦСКАни бошқариб келаётган Виктор Гончаренконинг ўрнини эгаллаши кутилмоқда.
Ҳозирча москваликлар мутахассисга расмий шартнома таклиф қилмаган. Карпинни ЦСКАдан ташқари РПЛнинг яна бир нечта жамоалари олиб келмоқчи.
Эслатиб ўтамиз, ЦСКА аввалроқ "Москва дерби"сида "Локомотив"га 0:2 ҳисобида имкониятни бой берганди. “Замин” янгиликларини “Инстаграм”да кузатиб боринг
Ҳозирча москваликлар мутахассисга расмий шартнома таклиф қилмаган. Карпинни ЦСКАдан ташқари РПЛнинг яна бир нечта жамоалари олиб келмоқчи.
Эслатиб ўтамиз, ЦСКА аввалроқ "Москва дерби"сида "Локомотив"га 0:2 ҳисобида имкониятни бой берганди. “Замин” янгиликларини “Инстаграм”да кузатиб боринг
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