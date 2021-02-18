17:35 / 01.03.2021
93
Спорт

Шомуродовнинг собиқ мураббийи жамоасини ўзгартириши мумкин

Шомуродовнинг собиқ мураббийи жамоасини ўзгартириши мумкин
"Ростов" бош мураббийи Валерий Карпин иш жойини ўзгартириши мумкин. Россия матбуотининг хабарига кўра, Карпин айни дамда ЦСКАни бошқариб келаётган Виктор Гончаренконинг ўрнини эгаллаши кутилмоқда.

Ҳозирча москваликлар мутахассисга расмий шартнома таклиф қилмаган. Карпинни ЦСКАдан ташқари РПЛнинг яна бир нечта жамоалари олиб келмоқчи.

Эслатиб ўтамиз, ЦСКА аввалроқ "Москва дерби"сида "Локомотив"га 0:2 ҳисобида имкониятни бой берганди.
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми?
Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Фикрлар (0)
Мы в
Ёқди 0
Ёқмади 0
Мавзуга оид янгиликлар
Валерий Карпин Шомуродов ҳақида: "Ювентус"? Буни журналистлар ўйлаб топган
Валерий Карпин Шомуродов ҳақида: "Ювентус"? Буни журналистлар ўйлаб топган
18-02-2021, 07:30, Спорт
Самвел Бабаян "Навбаҳор" клуби бош мураббийига айланди
Самвел Бабаян "Навбаҳор" клуби бош мураббийига айланди
15-12-2020, 00:43, Спорт
Валерий Карпин: Шомуродов бизга голлари учун керак!
Валерий Карпин: Шомуродов бизга голлари учун керак!
30-08-2020, 22:33, Спорт
Куман "Барселона" бош мураббийи сифатида илк фикрларини билдириб ўтди
Куман "Барселона" бош мураббийи сифатида илк фикрларини билдириб ўтди
20-08-2020, 15:16, Спорт
"Ростов" бош мураббийи билан янги шартнома имзолади
"Ростов" бош мураббийи билан янги шартнома имзолади
4-02-2020, 08:08, Спорт
Тожикистон терма жамоаси аъзоси янги мавсумни "Насаф"да бошлаши мумкин
Тожикистон терма жамоаси аъзоси янги мавсумни "Насаф"да бошлаши мумкин
4-01-2018, 23:02, Спорт

Спорт янгиликлари

“Женоа” мағлубиятида энг паст баҳо олган Шомуродов айбдорми?
“Женоа” мағлубиятида энг паст баҳо олган Шомуродов айбдорми?
Бугун, 17:00
323
ОФК Кубоги «F» гуруҳи: ОКМК ёки «Насаф» гуруҳ ўйинларини Душанбеда ўтказади
ОФК Кубоги «F» гуруҳи: ОКМК ёки «Насаф» гуруҳ ўйинларини Душанбеда ўтказади
Бугун, 15:56
248
Суперлига. 2021 йилги мавсум дастлабки тур ўйинларининг бошланиш вақти маълум бўлди
Суперлига. 2021 йилги мавсум дастлабки тур ўйинларининг бошланиш вақти маълум бўлди
Бугун, 12:04
240
Элдор Шомуродов захирадан майдонга тушган ўйинда «Женоа» «Интер»га йирик ҳисобда ютқазди
Элдор Шомуродов захирадан майдонга тушган ўйинда «Женоа» «Интер»га йирик ҳисобда ютқазди
Кеча, 22:33
979
“Локомотив”нинг испаниялик легионери “Marca”га интервью берди: Ўзбекистонда кинолардагидек яшамоқдаман
“Локомотив”нинг испаниялик легионери “Marca”га интервью берди: Ўзбекистонда кинолардагидек яшамоқдаман
Кеча, 18:13
769
Мексикалик боксчи WBC ва WBA чемпионлик камарларини ҳимоя қилди
Мексикалик боксчи WBC ва WBA чемпионлик камарларини ҳимоя қилди
Кеча, 10:13
444
"Странжа-2021" турнирида ўғил боллар умумжамоа ҳисобида биринчи бўлди!
"Странжа-2021" турнирида ўғил боллар умумжамоа ҳисобида биринчи бўлди!
27-02-2021, 23:05
1 152
Дилшодбек Рўзметов ҳам "Странжа" халқаро турнири чемпиони!
Дилшодбек Рўзметов ҳам "Странжа" халқаро турнири чемпиони!
27-02-2021, 21:08
709