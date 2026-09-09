Килиан Мбаппе Чемпионлар лигасидаги голлари сони бўйича Раул рекордини тенглаштирди

·26·Спорт
Килиан Мбаппе Чемпионлар лигасидаги голлари сони бўйича Раул рекордини тенглаштирди

UEFA Чемпионлар лигаси доирасида бўлиб ўтган марказий учрашувлардан бирида «Реал Мадрид» ўз майдонида «Интер»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Мазкур баҳсда мадридликлар ҳужумчиси Килиан Мбаппе еврокубоклардаги 71-голини уриб, афсонавий Раул рекордини такрорлади ҳамда жамоасининг муҳим ғалабасига замин яратди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, «Сантиаго Бернабеу» стадионида кечган учрашув майдон эгаларининг фаол ҳаракатлари билан бошланди. Ўйиннинг 14-дақиқатиданоқ ташаббусни қўлга олган франциялик ҳужумчи жарима майдончаси ичидан аниқ зарба йўллаб, ҳисобни очди. Ушбу гол франциялик футболчининг нуфузли турнирдаги навбатдаги муҳим ютуғига айланди.

Oraдан атиги тўққиз дақиқа ўтиб, меҳмонлар ҳимоясидаги қўпол хато туфайли «Реал Мадрид» ўз устунлигини мустаҳкамлади. «Интер» дарвозабони Жосеп Мартинез ҳимоячи Бенжамин Паварддан узатилган тўпни эгаллай олмай, рақибга совға қилди. Вазиятдан унумли фойдаланган Федерико Вальверде тўпни бўш қолган дарвозага киритиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди.

Меҳмонларнинг қарши ҳужумлари ва ўйин тақдири

Биринчи бўлимда ва иккинчи бўлим бошида миланликлар ҳисобни қисқартириш учун бир қатор қулай имкониятларга эга бўлишди. «Интер» яримҳимоячиси Ҳакан Чалҳаноглу ҳамда сардор Лаутаро Мартинезнинг хавфли зарбаларини «Реал Мадрид» дарвозабони Тибаут Коуртоис бартараф этди. Таъкидлаш жоизки, ушбу учрашув белгиялик дарвоза бони учун Чемпионлар лигасидаги юбилей — 100-ўйин бўлди.

Учрашув якуни кескин курашларга бой ўтди. Ўйиннинг 77-дақиқасида Карлос Аугусто дарвозани ишғол қилиб, ҳисобни қисқартирди ва жамоасига умид бағишлади. Шунга қарамай, Жозе Моуринью шогирдлари қолган дақиқаларда ишончли ўйнаб, якунда 2:1 ҳисобидаги ғалабани сақлаб қолишди.

Тарихий натижа ва тўпурарлар рўйхати

Килиан Мбаппе учун «Интер» дарвозасига киритилган ушбу тўп унинг Чемпионлар лигасидаги 99-учрашувида қайд этилди. Шу тариқа, 27 ёшли ҳужумчи турнир тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида бешинчи ўринни нафақат мустаҳкамлади, балки «Реал Мадрид» афсонаси Раул билан кўрсаткичларини тенглаштирди. Эътиборлиси, испаниялик ҳужумчи мазкур 71 та голни киритиш учун 142 та ўйин ўтказган эди.

Ҳозирги кунда Эвропанинг бош клублар турнири тарихидаги тўпурарлар пойгасида Криштиану Роналду 140 та гол билан яққол пешқадамлик қилмоқда. Кучли бешликдан Лионель Месси, Роберт Левандовски ва Карим Бензема ҳам жой олган бўлиб, Килиан Мбаппе уларнинг изидан дадил бормоқда.

Килиан МбаппеРеал МадридИнтерЧемпионлар лигасиРаул
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди? Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?Бугун, 02:13«Порту» «Манчестер Сити»га қарши баҳсда мағлуб бўлди«Порту» «Манчестер Сити»га қарши баҳсда мағлуб бўлдиБугун, 02:06 «Реал Мадрид» «Интер»ни мағлуб этди «Реал Мадрид» «Интер»ни мағлуб этдиБугун, 02:03Ламин Ямал "Фейеноорд"га қарши ўйин олдидан Френки де Йонг билан суҳбатлашдиЛамин Ямал "Фейеноорд"га қарши ўйин олдидан Френки де Йонг билан суҳбатлашдиБугун, 00:32Ла Лигада сенсация: «Алавес» устози ойнинг энг яхши мураббийи бўлди!Ла Лигада сенсация: «Алавес» устози ойнинг энг яхши мураббийи бўлди!Кеча, 23:59Арман Царукян Ислам Махачев ортидан юқори вазнга чиқишдан бош тортдиАрман Царукян Ислам Махачев ортидан юқори вазнга чиқишдан бош тортдиКеча, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди