Килиан Мбаппе Чемпионлар лигасидаги голлари сони бўйича Раул рекордини тенглаштирди
UEFA Чемпионлар лигаси доирасида бўлиб ўтган марказий учрашувлардан бирида «Реал Мадрид» ўз майдонида «Интер»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Мазкур баҳсда мадридликлар ҳужумчиси Килиан Мбаппе еврокубоклардаги 71-голини уриб, афсонавий Раул рекордини такрорлади ҳамда жамоасининг муҳим ғалабасига замин яратди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, «Сантиаго Бернабеу» стадионида кечган учрашув майдон эгаларининг фаол ҳаракатлари билан бошланди. Ўйиннинг 14-дақиқатиданоқ ташаббусни қўлга олган франциялик ҳужумчи жарима майдончаси ичидан аниқ зарба йўллаб, ҳисобни очди. Ушбу гол франциялик футболчининг нуфузли турнирдаги навбатдаги муҳим ютуғига айланди.
Oraдан атиги тўққиз дақиқа ўтиб, меҳмонлар ҳимоясидаги қўпол хато туфайли «Реал Мадрид» ўз устунлигини мустаҳкамлади. «Интер» дарвозабони Жосеп Мартинез ҳимоячи Бенжамин Паварддан узатилган тўпни эгаллай олмай, рақибга совға қилди. Вазиятдан унумли фойдаланган Федерико Вальверде тўпни бўш қолган дарвозага киритиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди.
Меҳмонларнинг қарши ҳужумлари ва ўйин тақдириБиринчи бўлимда ва иккинчи бўлим бошида миланликлар ҳисобни қисқартириш учун бир қатор қулай имкониятларга эга бўлишди. «Интер» яримҳимоячиси Ҳакан Чалҳаноглу ҳамда сардор Лаутаро Мартинезнинг хавфли зарбаларини «Реал Мадрид» дарвозабони Тибаут Коуртоис бартараф этди. Таъкидлаш жоизки, ушбу учрашув белгиялик дарвоза бони учун Чемпионлар лигасидаги юбилей — 100-ўйин бўлди.
Учрашув якуни кескин курашларга бой ўтди. Ўйиннинг 77-дақиқасида Карлос Аугусто дарвозани ишғол қилиб, ҳисобни қисқартирди ва жамоасига умид бағишлади. Шунга қарамай, Жозе Моуринью шогирдлари қолган дақиқаларда ишончли ўйнаб, якунда 2:1 ҳисобидаги ғалабани сақлаб қолишди.
Тарихий натижа ва тўпурарлар рўйхатиКилиан Мбаппе учун «Интер» дарвозасига киритилган ушбу тўп унинг Чемпионлар лигасидаги 99-учрашувида қайд этилди. Шу тариқа, 27 ёшли ҳужумчи турнир тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида бешинчи ўринни нафақат мустаҳкамлади, балки «Реал Мадрид» афсонаси Раул билан кўрсаткичларини тенглаштирди. Эътиборлиси, испаниялик ҳужумчи мазкур 71 та голни киритиш учун 142 та ўйин ўтказган эди.
Ҳозирги кунда Эвропанинг бош клублар турнири тарихидаги тўпурарлар пойгасида Криштиану Роналду 140 та гол билан яққол пешқадамлик қилмоқда. Кучли бешликдан Лионель Месси, Роберт Левандовски ва Карим Бензема ҳам жой олган бўлиб, Килиан Мбаппе уларнинг изидан дадил бормоқда.
…