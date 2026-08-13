Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади

·54·Спорт
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Қисқача

Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон футболи афсонаси Самат Смаковга видеомурожаат йўллаб, унга ва ўғилларига омад тилади. Смаков ушбу мурожаатни ижтимоий тармоқдаги саҳифасида эълон қилди. Мурожаат Самат Смаков «Атирау» клубига бош мураббий этиб тайинлангани ва янги жамоасидаги илк учрашувини ўтказгани фонида юз берган. 22 ёшли Абдуқодир Ҳусанов ҳозир «Манчестер Сити» сафида тўп сурмоқда.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва Аנגлиянинг «Манчестер Сити» клуби марказий ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг фаолияти нафақат юртимиз футбол ишқибозлари, балки қўшни мамлакатлар, хусусан, қозоғистонлик мухлислар томонидан ҳам катта қизиқиш билан кузатиб борилмоқда.

Қозоғистоннинг нуфузли offside.kz нашри маълум қилишича, ўзбек футбол юлдузи қозоқ футболи афсонаси Самат Смаковга шахсий ва самимий видеомурожаат йўллади.

«Сизга ва ўғилларингизга омад тилайман!»

Абдуқодир Ҳусанов қисқа видеоролик орқали Қозоғистон миллий терма жамоасининг собиқ сардорига салом йўллаб, унинг оиласи ва фарзандларига энг эзгу тилакларини билдирди. Самат Смаков ушбу мурожаатни ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида эълон қилди.

«Ассалому алайкум, Самат Кабирович! Сизга ва ўғилларингизга салом йўллайман. Сизга ва оилангизга омад тилайман!» — дейилади Ҳусановнинг мурожаатида.

Offside.kz сайти муҳаррири Кирилл Нехорошевнинг хабар беришича, ушбу мурожаат Смаковнинг «Атирау» клубига бош мураббий этиб тайинланиши ва янги жамоасидаги илк учрашувини ўтказиши фонида юз берган.

Самат Смаков — Қозоғистон футболининг афсонавий сардори

Самат Смаков Қозоғистон миллий терма жамоаси тарихида энг кўп ўйин ўтказган футболчи ҳисобланади. У фаолияти давомида «Қайрат», «Актобе», «Астана», шунингдек, Россиянинг «Ростсельмаш» ҳамда Туркиянинг «Ризеспор» клубларида тўп сурган.

  • 6 карра Қозоғистон чемпиони;

  • 4 марта (2004, 2007, 2008, 2009 йилларда) мамлакатнинг энг яхши футболчиси деб топилган.

  • Мураббийлик фаолиятида «Турон», «Жетису», «Елимай», «Ордабаси» жамоаларида ишлаган, «Астана»да техник директор, «Актобе»да эса спорт директори лавозимларида фаолият юритган.

Абдуқодир Ҳусанов — Марказий Осиё футболининг жаҳон майдонидаги юзи

Бугунги кунда 22 ёшли марказий ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов Марказий Осиё футболининг энг кўзга кўринган ва таниқли вакили ҳисобланади. «Манчестер Сити» сафида тўп сураётган ҳамюртимиз ўтган мавсумда Англия кубоги ва Англия лигаси кубогида зафар қучиб, легионер сифатида ўз коллекциясини нуфузли совринлар билан бойитди.

Шунингдек, у «шаҳарликлар» таркибида Англия Премьер-лигаси (АПЛ) мусобақасида 2-ўринни эгаллаб, чемпионатнинг кумуш медалига сазовор бўлди. Икки иқтидор соҳибининг ўзаро ҳурмати ва дўстона муносабати қўшни халқлар ўртасидаги спорт алоқаларини янада мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Абдуқодир ҲусановСамат СмаковМанчестер СитиҚозоғистонАтирау
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасига бош мураббий этиб тайинландиХави Эрнандес Нидерландия терма жамоасига бош мураббий этиб тайинландиБугун, 17:57«Этиҳад»да янгилик: Дриблинг устаси «Манчестер Сити» билан янги битим тузди«Этиҳад»да янгилик: Дриблинг устаси «Манчестер Сити» билан янги битим туздиБугун, 17:57Будапештда 3 та медаль: Ўзбекистон велоспортчилари порладиБудапештда 3 та медаль: Ўзбекистон велоспортчилари порладиБугун, 17:42Ўзбекистонлик оғир атлетикачилар Осиё чемпионатида 18 та медаль қўлга киритди!Ўзбекистонлик оғир атлетикачилар Осиё чемпионатида 18 та медаль қўлга киритди!Бугун, 17:38Колин Ҳендри Майки Мур трансфери борасида Rangersни Тоттенхемдан устун қўйдиКолин Ҳендри Майки Мур трансфери борасида Rangersни Тоттенхемдан устун қўйдиБугун, 17:37Манчестер Сити Жйереми Доку билан шартномани 2031 йилгача узайтирдиМанчестер Сити Жйереми Доку билан шартномани 2031 йилгача узайтирдиБугун, 17:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача