Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон футболи афсонаси Самат Смаковга видеомурожаат йўллаб, унга ва ўғилларига омад тилади. Смаков ушбу мурожаатни ижтимоий тармоқдаги саҳифасида эълон қилди. Мурожаат Самат Смаков «Атирау» клубига бош мураббий этиб тайинлангани ва янги жамоасидаги илк учрашувини ўтказгани фонида юз берган. 22 ёшли Абдуқодир Ҳусанов ҳозир «Манчестер Сити» сафида тўп сурмоқда.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва Аנגлиянинг «Манчестер Сити» клуби марказий ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг фаолияти нафақат юртимиз футбол ишқибозлари, балки қўшни мамлакатлар, хусусан, қозоғистонлик мухлислар томонидан ҳам катта қизиқиш билан кузатиб борилмоқда.
Қозоғистоннинг нуфузли offside.kz нашри маълум қилишича, ўзбек футбол юлдузи қозоқ футболи афсонаси Самат Смаковга шахсий ва самимий видеомурожаат йўллади.
«Сизга ва ўғилларингизга омад тилайман!»
Абдуқодир Ҳусанов қисқа видеоролик орқали Қозоғистон миллий терма жамоасининг собиқ сардорига салом йўллаб, унинг оиласи ва фарзандларига энг эзгу тилакларини билдирди. Самат Смаков ушбу мурожаатни ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида эълон қилди.
«Ассалому алайкум, Самат Кабирович! Сизга ва ўғилларингизга салом йўллайман. Сизга ва оилангизга омад тилайман!» — дейилади Ҳусановнинг мурожаатида.
Offside.kz сайти муҳаррири Кирилл Нехорошевнинг хабар беришича, ушбу мурожаат Смаковнинг «Атирау» клубига бош мураббий этиб тайинланиши ва янги жамоасидаги илк учрашувини ўтказиши фонида юз берган.
Самат Смаков — Қозоғистон футболининг афсонавий сардори
Самат Смаков Қозоғистон миллий терма жамоаси тарихида энг кўп ўйин ўтказган футболчи ҳисобланади. У фаолияти давомида «Қайрат», «Актобе», «Астана», шунингдек, Россиянинг «Ростсельмаш» ҳамда Туркиянинг «Ризеспор» клубларида тўп сурган.
6 карра Қозоғистон чемпиони;
4 марта (2004, 2007, 2008, 2009 йилларда) мамлакатнинг энг яхши футболчиси деб топилган.
Мураббийлик фаолиятида «Турон», «Жетису», «Елимай», «Ордабаси» жамоаларида ишлаган, «Астана»да техник директор, «Актобе»да эса спорт директори лавозимларида фаолият юритган.
Абдуқодир Ҳусанов — Марказий Осиё футболининг жаҳон майдонидаги юзи
Бугунги кунда 22 ёшли марказий ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов Марказий Осиё футболининг энг кўзга кўринган ва таниқли вакили ҳисобланади. «Манчестер Сити» сафида тўп сураётган ҳамюртимиз ўтган мавсумда Англия кубоги ва Англия лигаси кубогида зафар қучиб, легионер сифатида ўз коллекциясини нуфузли совринлар билан бойитди.
Шунингдек, у «шаҳарликлар» таркибида Англия Премьер-лигаси (АПЛ) мусобақасида 2-ўринни эгаллаб, чемпионатнинг кумуш медалига сазовор бўлди. Икки иқтидор соҳибининг ўзаро ҳурмати ва дўстона муносабати қўшни халқлар ўртасидаги спорт алоқаларини янада мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…