«Порту» «Манчестер Сити»га қарши баҳсда мағлуб бўлди

·61·Спорт
«Порту» «Манчестер Сити»га қарши баҳсда мағлуб бўлди

«Манчестер Сити» Чемпионлар лигаси 2026/27 йилги мавсумини «Порту» устидан ғалаба билан бошлади. Учрашувда инглизлар 2:0 ҳисобида устун келди. Меҳмонлар таркибида Эрлинг Холанд икки марта гол урди. Баҳс давомида «Манчестер Сити» ҳужумларда фаолроқ бўлиб, зарбалар ва тўп назорати бўйича ҳам яққол устунлик қилди.

Ҳисоб иккинчи бўлим бошланганидан кўп ўтмай очилди. 47-дақиқада Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»ни олдинга олиб чиқди.

Учрашув якунига яқин норвегиялик ҳужумчи яна бир бор ўзини кўрсатди. Холанд 90+1-дақиқада иккинчи голини уриб, жамоаси ғалабасини мустаҳкамлади.

Статистикада «Манчестер Сити»нинг устунлиги яққол кўринди. Меҳмонлар дарвоза томон 18 марта зарба берган бўлса, «Порту» атиги 4 та зарба билан чекланди. Аниқ зарбалар бўйича фарқ янада катта бўлди: «Манчестер Сити» 9 марта дарвоза томонини аниқ нишонга олди, «Порту» эса бирорта ҳам аниқ зарба йўллай олмади.

Тўп назоратида ҳам «Манчестер Сити» 60 фоиз кўрсаткич билан устунлик қилди. «Порту»да бу кўрсаткич 40 фоизни ташкил этди.

Паслар бўйича ҳам инглизлар олдинда бўлди. «Манчестер Сити» 583 та пасни 92 фоиз аниқлик билан амалга оширди. «Порту» эса 341 та пас берди, уларнинг аниқлиги 79 фоиз бўлди.

«Порту» футболчилари 11 марта фол ишлатиб, 1 та сариқ карточка олди. «Манчестер Сити»да фоллар сони 16 та, сариқ карточкалар эса 3 тани ташкил этди. Қизил карточка қайд этилмади.

Бурчак зарбаларида ҳам «Манчестер Сити» 5:2 ҳисобида устун келди. Офсайдлар бўйича эса «Порту»да 7 та, «Манчестер Сити»да 1 та ҳолат қайд этилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд дубли Манчестер Сити жамоасига ғалаба келтирдиЭрлинг Холанд дубли Манчестер Сити жамоасига ғалаба келтирдиБугун, 02:31 Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди? Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?Бугун, 02:13Килиан Мбаппе Чемпионлар лигасидаги голлари сони бўйича Раул рекордини тенглаштирдиКилиан Мбаппе Чемпионлар лигасидаги голлари сони бўйича Раул рекордини тенглаштирдиБугун, 02:12 «Реал Мадрид» «Интер»ни мағлуб этди «Реал Мадрид» «Интер»ни мағлуб этдиБугун, 02:03Ламин Ямал "Фейеноорд"га қарши ўйин олдидан Френки де Йонг билан суҳбатлашдиЛамин Ямал "Фейеноорд"га қарши ўйин олдидан Френки де Йонг билан суҳбатлашдиБугун, 00:32Ла Лигада сенсация: «Алавес» устози ойнинг энг яхши мураббийи бўлди!Ла Лигада сенсация: «Алавес» устози ойнинг энг яхши мураббийи бўлди!Кеча, 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди