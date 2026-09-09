«Порту» «Манчестер Сити»га қарши баҳсда мағлуб бўлди
«Манчестер Сити» Чемпионлар лигаси 2026/27 йилги мавсумини «Порту» устидан ғалаба билан бошлади. Учрашувда инглизлар 2:0 ҳисобида устун келди. Меҳмонлар таркибида Эрлинг Холанд икки марта гол урди. Баҳс давомида «Манчестер Сити» ҳужумларда фаолроқ бўлиб, зарбалар ва тўп назорати бўйича ҳам яққол устунлик қилди.
Ҳисоб иккинчи бўлим бошланганидан кўп ўтмай очилди. 47-дақиқада Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»ни олдинга олиб чиқди.
Учрашув якунига яқин норвегиялик ҳужумчи яна бир бор ўзини кўрсатди. Холанд 90+1-дақиқада иккинчи голини уриб, жамоаси ғалабасини мустаҳкамлади.
Статистикада «Манчестер Сити»нинг устунлиги яққол кўринди. Меҳмонлар дарвоза томон 18 марта зарба берган бўлса, «Порту» атиги 4 та зарба билан чекланди. Аниқ зарбалар бўйича фарқ янада катта бўлди: «Манчестер Сити» 9 марта дарвоза томонини аниқ нишонга олди, «Порту» эса бирорта ҳам аниқ зарба йўллай олмади.
Тўп назоратида ҳам «Манчестер Сити» 60 фоиз кўрсаткич билан устунлик қилди. «Порту»да бу кўрсаткич 40 фоизни ташкил этди.
Паслар бўйича ҳам инглизлар олдинда бўлди. «Манчестер Сити» 583 та пасни 92 фоиз аниқлик билан амалга оширди. «Порту» эса 341 та пас берди, уларнинг аниқлиги 79 фоиз бўлди.
«Порту» футболчилари 11 марта фол ишлатиб, 1 та сариқ карточка олди. «Манчестер Сити»да фоллар сони 16 та, сариқ карточкалар эса 3 тани ташкил этди. Қизил карточка қайд этилмади.
Бурчак зарбаларида ҳам «Манчестер Сити» 5:2 ҳисобида устун келди. Офсайдлар бўйича эса «Порту»да 7 та, «Манчестер Сити»да 1 та ҳолат қайд этилди.
…