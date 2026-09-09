«МЮ» ЕЧЛ стартида сенсацияга учраши мумкинми? Ўзбек легионери Англия грандига қарши!

·15·Спорт
«МЮ» ЕЧЛ стартида сенсацияга учраши мумкинми? Ўзбек легионери Англия грандига қарши!

УЕФА Чемпионлар лигасининг янги мавсуми 1-тури доирасида 10 сентябрь куни Европа футболида йилнинг энг кутилмаган ва интригага бой тўқнашувларидан бири бўлиб ўтади. Англиянинг энг машҳур клубларидан бири «Манчестер Юнайтед» ўзининг афсонавий «Олд Траффорд» стадионида Озарбайжон чемпиони «Сабах» жамоасини қабул қилади. Қоғозда инглиз гранди яққол фаворит бўлиб кўринса-да, манкунианларнинг ҳимоядаги парокандалиги ва меҳмонларнинг тўхтатиб бўлмас ҳужумкор формаси мухлисларга ҳақиқий сенсация хавфини эслатмоқда. Бундан ташқари, ушбу баҳс ўзбек футболи ихлосмандлари учун ҳам алоҳида аҳамиятга эга. Хўш, Кэррик шогирдлари нега қийналмоқда, Озарбайжон клуби Англияда қандай тарихий ютуқни кўзламоқда ва ҳамюртимиз майдонда қандай рол ўйнайди? Мақола охирида эса асосий интрига — тўқнашувнинг ноёб статистикаси ва ўзбек юлдузининг ушбу баҳсдаги ҳал қилувчи ўрни бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.

Манкунианлар инқирози ва Озарбайжон клубининг мўъжизавий юриши

Ҳар икки клуб Чемпионлар лигасининг асосий босқичига турлича кайфият ва спорт формасида етиб келди:

  • «МЮ»нинг узоқ кутилган қайтиши ва ҳимоя муаммолари: «Манчестер Юнайтед» 2023/2024 йилги мавсумдан буён илк бор Чемпионлар лигаси асосий босқичига қайтди. Майкл Кэррик жамоаси учун бу катта ютуқ бўлса-да, мавсум старти муваффақиятсиз кечмоқда — клуб «Халл Сити»га 0:2 ҳисобида ютқазди, «Ипсвич Таун» билан баҳсда асабий 5:2 ҳисобини қайд этди ва сафарда «Эвертон»га қарши очко йўқотди;

  • «Сабах»нинг қитъа бўйлаб юриши: 2017 йилдагина ташкил этилган клуб учун ЕЧЛ асосий босқичига чиқиш тарихий ҳодисага айланди. Саралашда улар «Нью-Сейнтс» (2:0, 2:1), «КуПС» (1:0, 2:0), «Орхус» (1:2, 4:0) ва «Хапоэль Беэр-Шева» (1:2, 5:2) тўсиқларини икки ўйин натижасига кўра мардонавор енгиб ўтди;

  • Ҳайратланарли сермаҳсуллик: Озарбайжон чемпионатидаги сўнгги 3 та баҳсда жавобсиз 8 та гол урган «Сабах» қаторасига 14 та учрашувдан бери майдонни голсиз тарк этмаяпти.

«Агар «Манчестер Юнайтед» рақибни етарлича жиддий қабул қилмаса, ҳимоясида улкан тирқишлар бўлган жамоа ўз майдонида оғир жазоланиши мумкин», — дея огоҳлантирмоқда халқаро спорт экспертлари.

Тўқнашув олдидан қайд этилган муҳим факт ва рақамлар

Ушбу жуфтлик ўртасидаги дастлабки расмий беллашув қуйидаги ноёб кўрсаткичлар билан ажралиб туради:

  • Илк расмий учрашув: Жамоалар Европа майдонларида шу кунгача ҳеч қачон ўзаро тўқнаш келмаган;

  • «Олд Траффорд»даги очиқ футбол: «Манчестер Юнайтед» ўз майдонида ўтказган сўнгги 7 та учрашувнинг ҳар бирида ҳам гол уриб, ҳам ўз дарвозасидан тўп олиб чиққан;

  • Қуруқ ғалабалар: Озарбайжонликлар охирги иккита учрашувини умумий 6:0 ҳисобидаги ишончли ғалабалар билан якунлаган.

Умарали Раҳмоналиев омили

Кўпчилик ўзбекистонлик мухлисларни қизиқтирган энг асосий масала — «Сабах» сафидаги ҳамюртимиз ушбу грандиоз баҳсда майдонга тушадими, деган ҳақли саволдир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, 22 ёшли истеъдодли ярим ҳимоячимиз Умарали Раҳмоналиев ушбу тарихий оқшомда «Олд Траффорд» майдонига асосий таркибда тушиши кутилмоқда. Раҳмоналиев жамоанинг том маънодаги етакчисига айланиб улгурган: у ЕЧЛнинг саралаш ва плей-офф босқичидаги барча 8 та баҳсда тўлиқ иштирок этиб, 1 та гол ва 1 та ассист қайд этган, шунингдек, ички чемпионатда бир ўйинда иккита голли узатма муаллифи бўлган. «МЮ»нинг суст ҳимояси шароитида айнан Раҳмоналиев бошчилигидаги марказ чизиғи Англия гранди дарвозасига йўл топишда ҳал қилувчи кучга айланиши мумкин.

Сизнингча, «Сабах» машҳур «Олд Траффорд»да сенсация кўрсатиб, «Манчестер Юнайтед»дан очко тортиб ола биладими? Умарали Раҳмоналиев ушбу оқшомда гол ёки голли пас билан ажралиб туришига ишонасизми? Ўз тахмин ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ушбу муҳим футбол хабарини спорт ихлосмандларига улашинг!

УЕФА Чемпионлар лигиМанчестер ЮнайтедСабахОзарбайжонФутболОлд ТраффордУзбек футболчисиТўқнашув
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ямал замонавий футболнинг бош қоидасини ошкор қилди: «Бусиз мағлубиятга учрайсиз!»Ямал замонавий футболнинг бош қоидасини ошкор қилди: «Бусиз мағлубиятга учрайсиз!»Бугун, 06:54Эрлинг Холанд дубли Манчестер Сити жамоасига ғалаба келтирдиЭрлинг Холанд дубли Манчестер Сити жамоасига ғалаба келтирдиБугун, 02:31Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?Бугун, 02:13Килиан Мбаппе Чемпионлар лигасидаги голлари сони бўйича Раул рекордини тенглаштирдиКилиан Мбаппе Чемпионлар лигасидаги голлари сони бўйича Раул рекордини тенглаштирдиБугун, 02:12«Порту» «Манчестер Сити»га қарши баҳсда мағлуб бўлди«Порту» «Манчестер Сити»га қарши баҳсда мағлуб бўлдиБугун, 02:06«Реал Мадрид» «Интер»ни мағлуб этди«Реал Мадрид» «Интер»ни мағлуб этдиБугун, 02:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди