«МЮ» ЕЧЛ стартида сенсацияга учраши мумкинми? Ўзбек легионери Англия грандига қарши!
УЕФА Чемпионлар лигасининг янги мавсуми 1-тури доирасида 10 сентябрь куни Европа футболида йилнинг энг кутилмаган ва интригага бой тўқнашувларидан бири бўлиб ўтади. Англиянинг энг машҳур клубларидан бири «Манчестер Юнайтед» ўзининг афсонавий «Олд Траффорд» стадионида Озарбайжон чемпиони «Сабах» жамоасини қабул қилади. Қоғозда инглиз гранди яққол фаворит бўлиб кўринса-да, манкунианларнинг ҳимоядаги парокандалиги ва меҳмонларнинг тўхтатиб бўлмас ҳужумкор формаси мухлисларга ҳақиқий сенсация хавфини эслатмоқда. Бундан ташқари, ушбу баҳс ўзбек футболи ихлосмандлари учун ҳам алоҳида аҳамиятга эга. Хўш, Кэррик шогирдлари нега қийналмоқда, Озарбайжон клуби Англияда қандай тарихий ютуқни кўзламоқда ва ҳамюртимиз майдонда қандай рол ўйнайди? Мақола охирида эса асосий интрига — тўқнашувнинг ноёб статистикаси ва ўзбек юлдузининг ушбу баҳсдаги ҳал қилувчи ўрни бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.
Манкунианлар инқирози ва Озарбайжон клубининг мўъжизавий юриши
Ҳар икки клуб Чемпионлар лигасининг асосий босқичига турлича кайфият ва спорт формасида етиб келди:
«МЮ»нинг узоқ кутилган қайтиши ва ҳимоя муаммолари: «Манчестер Юнайтед» 2023/2024 йилги мавсумдан буён илк бор Чемпионлар лигаси асосий босқичига қайтди. Майкл Кэррик жамоаси учун бу катта ютуқ бўлса-да, мавсум старти муваффақиятсиз кечмоқда — клуб «Халл Сити»га 0:2 ҳисобида ютқазди, «Ипсвич Таун» билан баҳсда асабий 5:2 ҳисобини қайд этди ва сафарда «Эвертон»га қарши очко йўқотди;
«Сабах»нинг қитъа бўйлаб юриши: 2017 йилдагина ташкил этилган клуб учун ЕЧЛ асосий босқичига чиқиш тарихий ҳодисага айланди. Саралашда улар «Нью-Сейнтс» (2:0, 2:1), «КуПС» (1:0, 2:0), «Орхус» (1:2, 4:0) ва «Хапоэль Беэр-Шева» (1:2, 5:2) тўсиқларини икки ўйин натижасига кўра мардонавор енгиб ўтди;
Ҳайратланарли сермаҳсуллик: Озарбайжон чемпионатидаги сўнгги 3 та баҳсда жавобсиз 8 та гол урган «Сабах» қаторасига 14 та учрашувдан бери майдонни голсиз тарк этмаяпти.
«Агар «Манчестер Юнайтед» рақибни етарлича жиддий қабул қилмаса, ҳимоясида улкан тирқишлар бўлган жамоа ўз майдонида оғир жазоланиши мумкин», — дея огоҳлантирмоқда халқаро спорт экспертлари.
Тўқнашув олдидан қайд этилган муҳим факт ва рақамлар
Ушбу жуфтлик ўртасидаги дастлабки расмий беллашув қуйидаги ноёб кўрсаткичлар билан ажралиб туради:
Илк расмий учрашув: Жамоалар Европа майдонларида шу кунгача ҳеч қачон ўзаро тўқнаш келмаган;
«Олд Траффорд»даги очиқ футбол: «Манчестер Юнайтед» ўз майдонида ўтказган сўнгги 7 та учрашувнинг ҳар бирида ҳам гол уриб, ҳам ўз дарвозасидан тўп олиб чиққан;
Қуруқ ғалабалар: Озарбайжонликлар охирги иккита учрашувини умумий 6:0 ҳисобидаги ишончли ғалабалар билан якунлаган.
Умарали Раҳмоналиев омили
Кўпчилик ўзбекистонлик мухлисларни қизиқтирган энг асосий масала — «Сабах» сафидаги ҳамюртимиз ушбу грандиоз баҳсда майдонга тушадими, деган ҳақли саволдир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, 22 ёшли истеъдодли ярим ҳимоячимиз Умарали Раҳмоналиев ушбу тарихий оқшомда «Олд Траффорд» майдонига асосий таркибда тушиши кутилмоқда. Раҳмоналиев жамоанинг том маънодаги етакчисига айланиб улгурган: у ЕЧЛнинг саралаш ва плей-офф босқичидаги барча 8 та баҳсда тўлиқ иштирок этиб, 1 та гол ва 1 та ассист қайд этган, шунингдек, ички чемпионатда бир ўйинда иккита голли узатма муаллифи бўлган. «МЮ»нинг суст ҳимояси шароитида айнан Раҳмоналиев бошчилигидаги марказ чизиғи Англия гранди дарвозасига йўл топишда ҳал қилувчи кучга айланиши мумкин.
Сизнингча, «Сабах» машҳур «Олд Траффорд»да сенсация кўрсатиб, «Манчестер Юнайтед»дан очко тортиб ола биладими? Умарали Раҳмоналиев ушбу оқшомда гол ёки голли пас билан ажралиб туришига ишонасизми? Ўз тахмин ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ушбу муҳим футбол хабарини спорт ихлосмандларига улашинг!
…