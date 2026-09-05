“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди

·9·Спорт
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди

Ўзбекистон Суперлигасининг 20-туридан ўрин олган марказий баҳсда амалдаги чемпион ва мусобақа пешқадами Фарғонанинг «Нефтчи» клуби Қаршида «Насаф»га қарши майдонга тушиб, 2:6 ҳисобида қақшатқич мағлубиятга учради. Пешқадамнинг бундай йирик ҳисобда тор-мор этилиши футбол жамоатчилигида ҳақиқий шок тўлқинини келтириб чиқарди. Учрашув якунлангач, фарғоналиклар бош мураббийи Ислом Исмоилов матбуот анжуманида иштирок этиб, жамоанинг нокдаун ҳолати, кетма-кет хатолар сабаби ва иккинчи даврадаги оғир вазият бўйича журналистлар саволларига батафсил жавоб қайтарди.

«Рақибнинг ҳар бир бурчак тўпи гол бўлди»: Биринчи таймдаги карахтлик

Ислом Исмоилов ўйин тақдири стандарт вазиятлар оқибатида бир зумда ҳал бўлиб кетганини очиқлади:

  • Рақиб маҳорати ва тушунарсиз вазиятлар: «Авваламбор, “Насаф”ни ишончли ғалаба билан табриклайман. Мухлислардан, клуб раҳбариятидан узр сўрайман. Барча айб ва хатоларни ўз бўйнимга оламан. Рақибнинг деярли барча жарима ва бурчак зарбалари голга айланиб кетди, бу ҳолатни қайта кўриб чиқишимиз керак»;

  • Нокдаун ва футболчиларга ишонч: Мураббий шогирдларига эътирози йўқлигини, ҳеч кимдан шубҳаланмаслигини алоҳида қайд этди: «Биринчи бўлимдаёқ жамоа руҳий нокдаун ҳолатига тушиб қолди. Бундай вазиятда футболчиларни қайта уйғотиш жуда мураккаб. Футболчиларимизга ишонаман, улар шу кунгача биз учун борини берган ва бундан кейин ҳам беради»;

  • Очиқ футбол тамойили: Исмоилов таваккалга асосланган очиқ ўйин танлангани хато эмаслигини, «Нефтчи» барча рақибларга, жумладан, «Пахтакор»га қарши ҳам ўз ҳужумкор фалсафасидан воз кечмаганини таъкидлади.

Иккинчи даврадаги муаммолар: Мураббий кетиши эмас, тинимсиз жароҳатлар

Биринчи даврани кўтаринки руҳда ўтказган жамоанинг сафар ўйинларидаги пасайиши қуйидаги омиллар билан изоҳланди:

  • Жерманиялик ёрдамчининг кетгани омил эмас: Мураббий чет эллик ёрдамчининг кетиши жамоа ўйинига таъсир қилмаганини, асосий сабаб таркибдаги йўқотишлар эканини айтди;

  • Тинимсиз жароҳатлар ва мажбурий ротация: «Асосий таркиб футболчилари кетма-кет жароҳат оляпти. Ҳар битта ўйинда мажбуран таркибни ўзгартиряпмиз. Сафга қайтган ўйинчи ҳам бирданига аввалги спорт формасига кириб кета олмаяпти. Барқарор таркиб бўлмагани ўйин сифатини туширмоқда»;

  • Пешқадамлик босими ва мураббийлик масъулияти: Мутахассис жамоа юқори поғонада катта босим остида ўйнаётганини ва камчиликлар фақат жароҳатлар эмас, балки мураббий сифатида ўз хатолари туфайли ҳам юзага келаётганини тан олди.

ОЧЛ синови ва охиригача кураш қарори

Йирик зарбага қарамай, «Нефтчи» бош мураббийи чемпионлик кураши ва халқаро майдондаги мақсадлардан воз кечмаслигини билдирди:

  • Тактик ўзгаришлар самарасизлиги: «Иккинчи тайм бошида Алишер Одиловни тушириб, Йововични ҳужумчи ортига ўтказдик ва марказда кескинлик яратмоқчи бўлдик. Аммо яна бурчакдан тўп ўтказиб юбордик»;

  • «Ҳали ҳеч нарса йўқотилмади»: «Жамоа ҳамон биринчи ўринда кетмоқда. Мавсум охиригача бор кучимиз билан курашамиз ва бу ўринни сақлаб қолишга ҳаракат қиламиз»;

  • Осиё майдонларидаги масъулият: Исмоилов Осиё Чемпионлар лигасида Ўзбекистон шарафини муносиб ҳимоя қилиш учун руҳият муҳим эканини ва турнирга жиддий ёндашишларини қайд этди.

Сизнингча, «Насаф»га қарши 6:2 ҳисобидаги йирик мағлубиятдан сўнг «Нефтчи» ўз руҳиятини тиклаб, чемпионлик пойгасида пешқадамликни сақлаб қола оладими ёки чемпионлик курашида ташаббус рақибларга ўтиб кетдими? Бу инқирознинг асосий айбдори ким? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

GOAT масаласига нуқта қўйилди: Месси тармоқларни ларзага солган видео эълон қилдиGOAT масаласига нуқта қўйилди: Месси тармоқларни ларзага солган видео эълон қилдиБугун, 11:58Луис Энрике «Монако»га мағлубиятдан сўнг ҳайратланарли фикр билдирдиЛуис Энрике «Монако»га мағлубиятдан сўнг ҳайратланарли фикр билдирдиБугун, 09:43Фабрегас мўъжизаси А Серияни ларзага солмоқда: «Комо» сафарда «Женоа»ни тор-мор этдиФабрегас мўъжизаси А Серияни ларзага солмоқда: «Комо» сафарда «Женоа»ни тор-мор этдиБугун, 08:01«Галатасарой»га қарши ўйинда Шомуродов ва Файзуллаев қандай баҳоланди?«Галатасарой»га қарши ўйинда Шомуродов ва Файзуллаев қандай баҳоланди?Бугун, 07:58Моуринью «Бетис»дан учралган сенсацион мағлубиятга муносабат билдирдиМоуринью «Бетис»дан учралган сенсацион мағлубиятга муносабат билдирдиБугун, 07:54Шов-шувли сенсация: ПСЖ ўз майдонида «Монако»га ютқазиб, 12-ўринга шўнғидиШов-шувли сенсация: ПСЖ ўз майдонида «Монако»га ютқазиб, 12-ўринга шўнғидиБугун, 07:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)