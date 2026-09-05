“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Ўзбекистон Суперлигасининг 20-туридан ўрин олган марказий баҳсда амалдаги чемпион ва мусобақа пешқадами Фарғонанинг «Нефтчи» клуби Қаршида «Насаф»га қарши майдонга тушиб, 2:6 ҳисобида қақшатқич мағлубиятга учради. Пешқадамнинг бундай йирик ҳисобда тор-мор этилиши футбол жамоатчилигида ҳақиқий шок тўлқинини келтириб чиқарди. Учрашув якунлангач, фарғоналиклар бош мураббийи Ислом Исмоилов матбуот анжуманида иштирок этиб, жамоанинг нокдаун ҳолати, кетма-кет хатолар сабаби ва иккинчи даврадаги оғир вазият бўйича журналистлар саволларига батафсил жавоб қайтарди.
«Рақибнинг ҳар бир бурчак тўпи гол бўлди»: Биринчи таймдаги карахтлик
Ислом Исмоилов ўйин тақдири стандарт вазиятлар оқибатида бир зумда ҳал бўлиб кетганини очиқлади:
Рақиб маҳорати ва тушунарсиз вазиятлар: «Авваламбор, “Насаф”ни ишончли ғалаба билан табриклайман. Мухлислардан, клуб раҳбариятидан узр сўрайман. Барча айб ва хатоларни ўз бўйнимга оламан. Рақибнинг деярли барча жарима ва бурчак зарбалари голга айланиб кетди, бу ҳолатни қайта кўриб чиқишимиз керак»;
Нокдаун ва футболчиларга ишонч: Мураббий шогирдларига эътирози йўқлигини, ҳеч кимдан шубҳаланмаслигини алоҳида қайд этди: «Биринчи бўлимдаёқ жамоа руҳий нокдаун ҳолатига тушиб қолди. Бундай вазиятда футболчиларни қайта уйғотиш жуда мураккаб. Футболчиларимизга ишонаман, улар шу кунгача биз учун борини берган ва бундан кейин ҳам беради»;
Очиқ футбол тамойили: Исмоилов таваккалга асосланган очиқ ўйин танлангани хато эмаслигини, «Нефтчи» барча рақибларга, жумладан, «Пахтакор»га қарши ҳам ўз ҳужумкор фалсафасидан воз кечмаганини таъкидлади.
Иккинчи даврадаги муаммолар: Мураббий кетиши эмас, тинимсиз жароҳатлар
Биринчи даврани кўтаринки руҳда ўтказган жамоанинг сафар ўйинларидаги пасайиши қуйидаги омиллар билан изоҳланди:
Жерманиялик ёрдамчининг кетгани омил эмас: Мураббий чет эллик ёрдамчининг кетиши жамоа ўйинига таъсир қилмаганини, асосий сабаб таркибдаги йўқотишлар эканини айтди;
Тинимсиз жароҳатлар ва мажбурий ротация: «Асосий таркиб футболчилари кетма-кет жароҳат оляпти. Ҳар битта ўйинда мажбуран таркибни ўзгартиряпмиз. Сафга қайтган ўйинчи ҳам бирданига аввалги спорт формасига кириб кета олмаяпти. Барқарор таркиб бўлмагани ўйин сифатини туширмоқда»;
Пешқадамлик босими ва мураббийлик масъулияти: Мутахассис жамоа юқори поғонада катта босим остида ўйнаётганини ва камчиликлар фақат жароҳатлар эмас, балки мураббий сифатида ўз хатолари туфайли ҳам юзага келаётганини тан олди.
ОЧЛ синови ва охиригача кураш қарори
Йирик зарбага қарамай, «Нефтчи» бош мураббийи чемпионлик кураши ва халқаро майдондаги мақсадлардан воз кечмаслигини билдирди:
Тактик ўзгаришлар самарасизлиги: «Иккинчи тайм бошида Алишер Одиловни тушириб, Йововични ҳужумчи ортига ўтказдик ва марказда кескинлик яратмоқчи бўлдик. Аммо яна бурчакдан тўп ўтказиб юбордик»;
«Ҳали ҳеч нарса йўқотилмади»: «Жамоа ҳамон биринчи ўринда кетмоқда. Мавсум охиригача бор кучимиз билан курашамиз ва бу ўринни сақлаб қолишга ҳаракат қиламиз»;
Осиё майдонларидаги масъулият: Исмоилов Осиё Чемпионлар лигасида Ўзбекистон шарафини муносиб ҳимоя қилиш учун руҳият муҳим эканини ва турнирга жиддий ёндашишларини қайд этди.
Сизнингча, «Насаф»га қарши 6:2 ҳисобидаги йирик мағлубиятдан сўнг «Нефтчи» ўз руҳиятини тиклаб, чемпионлик пойгасида пешқадамликни сақлаб қола оладими ёки чемпионлик курашида ташаббус рақибларга ўтиб кетдими? Бу инқирознинг асосий айбдори ким? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…