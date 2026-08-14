Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Франсия Лига 1 вице-чемпиони «Ланс» 22 ёшли Умарали Раҳмоналиевни ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий ҳаракатларни бошлади. «Бунёдкор» тарбияланувчиси бўлган яримҳимоячи «Сабах» билан Озарбайжон чемпиони ва икки карра мамлакат кубоги соҳибига айланди. У ўтган мавсумда 36 та учрашувда 6 та гол ва 2 та голли узатма қайд этган, 2026/2027 йилги мавсумда эса УЕФА Чемпионлар лигаси саралашидаги 6 та ўйинда қатнашган.
Ўзбек футболининг энг ёрқин ва истеъдодли вакилларидан бири — Умарали Раҳмоналиев фаолиятида катта бурилиш ясалиши мумкин. Франция Лига 1 вице-чемпиони «Ланс» 22 ёшли ҳамюртимизни ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий ҳаракатларни бошлаб юборди.
Европанинг нуфузли спорт нашрлари, жумладан les-transferts.com, topmercato.com ва 433foot.fr тарқатган маълумотларга кўра, француз клуби раҳбарияти Ўзбекистон бозоридаги муваффақиятли трансфер тажрибасини яна давом эттириш ниятида.
Ҳусанов изидан: «Ланс»нинг ўзбек футболига ишончи
Франциялик журналист Кевин Каррьернинг ёзишича, «Ланс» спорт директори Жан-Луи Лека шахсан Раҳмоналиевнинг ўйинларини кузатиб, уни асосий нишонга айлантирган.
Бу қизиқиш бежиз эмас:
2023 йилнинг ёзида «Ланс» марказий ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановни атиги 450 минг еврога сотиб олган эди;
Бир ярим йил давомида Лига 1 ва Чемпионлар лигасида порлаган Ҳусанов 2025 йилнинг январида «Манчестер Сити»га 40 миллион евро ва яна 10 миллион евро бонус эвазига сотилди;
Ушбу рекорд даражадаги фойдадан сўнг француз клуби яна бир ўзбек иқтидорини катта саҳнага олиб чиқишни режалаштирмоқда.
Озарбайжон чемпиони ва Чемпионлар лигасидаги ёрқин старт
Озарбайжоннинг нуфузли 90plus нашри ҳам Раҳмоналиевга бўлаётган қизиқишни тасдиқлади. «Бунёдкор» тарбияланувчиси бўлган ва кейинчалик Қозоннинг «Рубин» клубидан Бокунинг «Сабах» жамоасига кўчиб ўтган яримҳимоячи Озарбайжонда ҳақиқий етакчига айланди.
Умарали «Сабах» билан бирга Озарбайжон чемпиони ва икки карра мамлакат кубоги соҳиби бўлди. Таянч яримҳимоячи позициясида ҳаракат қилишига қарамай, у ўтган мавсумда 36 та учрашувда майдонга тушиб, 6 та гол урди ва 2 та голли узатмани амалга оширди.
2026/2027 йилги янги мавсумда эса у УЕФА Чемпионлар лигаси саралашида 6 та ўйинда қатнашиб, жамоасининг плей-офф босқичига чиқишига улкан ҳисса қўшди. 19 ва 25 август кунлари «Сабах» гуруҳ босқичи йўлланмаси учун Исроилнинг «Хапоэль Беэр-Шева» клубига қарши баҳс олиб боради.
Агар музокаралар муваффақиятли якунланса, Раҳмоналиев Абдуқодир Ҳусанов сингари Франция чемпионати орқали жаҳон футболи элитасига дадил қадам ташлайди.
Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.
…