Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди

·33·Спорт
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Қисқача

Франсия Лига 1 вице-чемпиони «Ланс» 22 ёшли Умарали Раҳмоналиевни ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий ҳаракатларни бошлади. «Бунёдкор» тарбияланувчиси бўлган яримҳимоячи «Сабах» билан Озарбайжон чемпиони ва икки карра мамлакат кубоги соҳибига айланди. У ўтган мавсумда 36 та учрашувда 6 та гол ва 2 та голли узатма қайд этган, 2026/2027 йилги мавсумда эса УЕФА Чемпионлар лигаси саралашидаги 6 та ўйинда қатнашган.

Ўзбек футболининг энг ёрқин ва истеъдодли вакилларидан бири — Умарали Раҳмоналиев фаолиятида катта бурилиш ясалиши мумкин. Франция Лига 1 вице-чемпиони «Ланс» 22 ёшли ҳамюртимизни ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий ҳаракатларни бошлаб юборди.

Европанинг нуфузли спорт нашрлари, жумладан les-transferts.com, topmercato.com ва 433foot.fr тарқатган маълумотларга кўра, француз клуби раҳбарияти Ўзбекистон бозоридаги муваффақиятли трансфер тажрибасини яна давом эттириш ниятида.

Ҳусанов изидан: «Ланс»нинг ўзбек футболига ишончи

Франциялик журналист Кевин Каррьернинг ёзишича, «Ланс» спорт директори Жан-Луи Лека шахсан Раҳмоналиевнинг ўйинларини кузатиб, уни асосий нишонга айлантирган.

Бу қизиқиш бежиз эмас:

  • 2023 йилнинг ёзида «Ланс» марказий ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановни атиги 450 минг еврога сотиб олган эди;

  • Бир ярим йил давомида Лига 1 ва Чемпионлар лигасида порлаган Ҳусанов 2025 йилнинг январида «Манчестер Сити»га 40 миллион евро ва яна 10 миллион евро бонус эвазига сотилди;

  • Ушбу рекорд даражадаги фойдадан сўнг француз клуби яна бир ўзбек иқтидорини катта саҳнага олиб чиқишни режалаштирмоқда.

Озарбайжон чемпиони ва Чемпионлар лигасидаги ёрқин старт

Озарбайжоннинг нуфузли 90plus нашри ҳам Раҳмоналиевга бўлаётган қизиқишни тасдиқлади. «Бунёдкор» тарбияланувчиси бўлган ва кейинчалик Қозоннинг «Рубин» клубидан Бокунинг «Сабах» жамоасига кўчиб ўтган яримҳимоячи Озарбайжонда ҳақиқий етакчига айланди.

Умарали «Сабах» билан бирга Озарбайжон чемпиони ва икки карра мамлакат кубоги соҳиби бўлди. Таянч яримҳимоячи позициясида ҳаракат қилишига қарамай, у ўтган мавсумда 36 та учрашувда майдонга тушиб, 6 та гол урди ва 2 та голли узатмани амалга оширди.

2026/2027 йилги янги мавсумда эса у УЕФА Чемпионлар лигаси саралашида 6 та ўйинда қатнашиб, жамоасининг плей-офф босқичига чиқишига улкан ҳисса қўшди. 19 ва 25 август кунлари «Сабах» гуруҳ босқичи йўлланмаси учун Исроилнинг «Хапоэль Беэр-Шева» клубига қарши баҳс олиб боради.

Агар музокаралар муваффақиятли якунланса, Раҳмоналиев Абдуқодир Ҳусанов сингари Франция чемпионати орқали жаҳон футболи элитасига дадил қадам ташлайди.

Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.

Умарали РахмоналиевЛансАбдуқодир ҲусановМанчестер СитиСабах
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наманганда 7 голли шоу: «Навбаҳор» 89-дақиқада ғалабани илиб кетди...Наманганда 7 голли шоу: «Навбаҳор» 89-дақиқада ғалабани илиб кетди...Бугун, 21:24Стамфорд Бридге стадионида Чемпионлар лигаси ўйинлари ўтказилиши мумкинСтамфорд Бридге стадионида Чемпионлар лигаси ўйинлари ўтказилиши мумкинБугун, 20:1216-0 серия билан порлаган : 221 кун комада ётган Притчард Колон ҳаётдан кўз юмди16-0 серия билан порлаган : 221 кун комада ётган Притчард Колон ҳаётдан кўз юмдиБугун, 19:59Энди Робертсон Шотландия рекордини янгилашга яқинЭнди Робертсон Шотландия рекордини янгилашга яқинБугун, 18:55Родриқо Мора трансфери нега тўхтаб қолди?Родриқо Мора трансфери нега тўхтаб қолди?Бугун, 18:39Комо Челси ҳужумчиси Лиам Делап трансферини кўриб чиқмоқдаКомо Челси ҳужумчиси Лиам Делап трансферини кўриб чиқмоқдаБугун, 18:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?