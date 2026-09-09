Ямал замонавий футболнинг бош қоидасини ошкор қилди: «Бусиз мағлубиятга учрайсиз!»

·11·Спорт
Ямал замонавий футболнинг бош қоидасини ошкор қилди: «Бусиз мағлубиятга учрайсиз!»

Испания миллий терма жамоаси ва Каталониянинг «Барселона» клуби юлдузи Ламин Ямал бугунги кун футболида муваффақиятга эришишнинг энг муҳим тактик сирини ошкор қилди. Унинг фикрича, битта асосий тактик усулсиз майдонда ғалабага эришиш деярли имконсиз ва бу бутун жамоадан улкан меҳнат талаб қилади. Ёш иқтидор эгаси бу хулосага сўнгги йилларда Европада гегемонлик қилаётган гигант клубларнинг ўйинини чуқур таҳлил қилиш орқали келганини таъкидлади. Хўш, Ямал назарда тутаётган ушбу ҳал қилувчи тактик қурол нима ва у «Барселона»нинг янги мавсумдаги натижаларига қандай таъсир кўрсатмоқда? Мақола охирида эса асосий интрига — таниқли инсайдер томонидан эълон қилинган ушбу баёнот ва футболчининг жорий мавсумдаги ҳайратланарли статистикаси бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.

Замонавий футболнинг ўзаги ва барча учун мажбурий қоида

Ямалнинг таъкидлашича, бугунги кунда футбол шунчаки чиройли узатмалар билан ўйналмайди, балки асосий эътибор жамоавий босимга қаратилмоқда:

  • Ғалабанинг ягона йўли: Ҳужумчининг қатъий ишонч билан айтишича, замонавий футболда муваффақият қозонишнинг энг бош омили — бу юқори ва интенсив прессингдир.

  • Гранд клублар тажрибаси: Сўнгги йилларда барча йирик совринларни қўлга киритган жамоаларнинг ўйин услуби айнан мана шу прессинг тизимига қурилган ва рақибга нафас олишга имкон қолдирмаган.

  • Юлдузлар учун ҳам умумий талаб: Майдонда ким ва қандай даражадаги юлдуз бўлишингиздан қатъи назар, тўпни қайтариб олиш учун ҳимоявий босимда қатнашиш барча учун бирдек мажбурийдир.

«Агар ғалаба қозонмоқчи бўлсангиз, замонавий футболда прессинг қила билишингиз шарт... Агар ютишни истасак, биз прессинг қиламиз. Агар бундай қилмасак, мағлубиятга учраймиз», — дейди Ямал.

Назариядан амалиётга: Ямалнинг Ла Лигадаги ёрқин старти

Ёш юлдуз ўзининг ушбу тактик қарашларини шунчаки гапирибгина қолмай, яшил майдонда амалда ҳам исботламоқда:

  • Мукаммал спорт формаси: «Барселона»нинг ҳужум чизиғида тўп сураётган Ямал янги мавсумни жуда кўтаринки руҳда ва юқори жисмоний тайёргарлик билан бошлади;

  • Сермаҳсуллик кўрсаткичи: Юқори прессинг ва фаоллик ўз натижасини бермоқда — Ламин жорий мавсум Ла Лига доирасида ўтказган дастлабки 4 та учрашувдаёқ рақиблар дарвозасига 4 та гол уришга муваффақ бўлди.

Асосий ечим ва етуклик сари ташланган қадам

Кўпчилик мухлислар ва мутахассисларни қизиқтирган энг муҳим масала — 19 ёшли футболчининг бундай мураккаб тактик билимларни қанчалик чуқур англаб етганидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, машҳур футбол инсайдери Фабрицио Романо ўзининг Телеграм-каналида келтирган бу баёнот Ямалнинг нафақат жисмонан, балки руҳан ва тактик жиҳатдан ҳам тўлиқ етук ўйинчига айланиб улгурганини кўрсатади. Унинг прессингсиз муваффақиятга эришиб бўлмайди, деган хулосаси — Ҳанс-Дитер Флик бошқарувидаги бугунги «Барселона»нинг асосий ўйин фалсафасини ва жамоавий масъулиятни ўзида тўлиқ акс эттиради.

Сизнингча, замонавий футболда ҳақиқатан ҳам прессинг энг муҳим омилми ёки индивидуал маҳорат ва чиройли пас ўйинлари ҳамон ҳал қилувчи рол ўйнайдими? Ламин Ямалнинг Ла Лигадаги сермаҳсул стартини қандай баҳолайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу қизиқарли тактик таҳлилни футбол мухлисларига улашинг!

ФутболБарселонаЛамин ЯмалТактикПрессингЛа ЛигаЕвропа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд дубли Манчестер Сити жамоасига ғалаба келтирдиЭрлинг Холанд дубли Манчестер Сити жамоасига ғалаба келтирдиБугун, 02:31Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?Бугун, 02:13Килиан Мбаппе Чемпионлар лигасидаги голлари сони бўйича Раул рекордини тенглаштирдиКилиан Мбаппе Чемпионлар лигасидаги голлари сони бўйича Раул рекордини тенглаштирдиБугун, 02:12«Порту» «Манчестер Сити»га қарши баҳсда мағлуб бўлди«Порту» «Манчестер Сити»га қарши баҳсда мағлуб бўлдиБугун, 02:06«Реал Мадрид» «Интер»ни мағлуб этди«Реал Мадрид» «Интер»ни мағлуб этдиБугун, 02:03Ламин Ямал "Фейеноорд"га қарши ўйин олдидан Френки де Йонг билан суҳбатлашдиЛамин Ямал "Фейеноорд"га қарши ўйин олдидан Френки де Йонг билан суҳбатлашдиБугун, 00:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди