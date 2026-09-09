Ямал замонавий футболнинг бош қоидасини ошкор қилди: «Бусиз мағлубиятга учрайсиз!»
Испания миллий терма жамоаси ва Каталониянинг «Барселона» клуби юлдузи Ламин Ямал бугунги кун футболида муваффақиятга эришишнинг энг муҳим тактик сирини ошкор қилди. Унинг фикрича, битта асосий тактик усулсиз майдонда ғалабага эришиш деярли имконсиз ва бу бутун жамоадан улкан меҳнат талаб қилади. Ёш иқтидор эгаси бу хулосага сўнгги йилларда Европада гегемонлик қилаётган гигант клубларнинг ўйинини чуқур таҳлил қилиш орқали келганини таъкидлади. Хўш, Ямал назарда тутаётган ушбу ҳал қилувчи тактик қурол нима ва у «Барселона»нинг янги мавсумдаги натижаларига қандай таъсир кўрсатмоқда? Мақола охирида эса асосий интрига — таниқли инсайдер томонидан эълон қилинган ушбу баёнот ва футболчининг жорий мавсумдаги ҳайратланарли статистикаси бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.
Замонавий футболнинг ўзаги ва барча учун мажбурий қоида
Ямалнинг таъкидлашича, бугунги кунда футбол шунчаки чиройли узатмалар билан ўйналмайди, балки асосий эътибор жамоавий босимга қаратилмоқда:
Ғалабанинг ягона йўли: Ҳужумчининг қатъий ишонч билан айтишича, замонавий футболда муваффақият қозонишнинг энг бош омили — бу юқори ва интенсив прессингдир.
Гранд клублар тажрибаси: Сўнгги йилларда барча йирик совринларни қўлга киритган жамоаларнинг ўйин услуби айнан мана шу прессинг тизимига қурилган ва рақибга нафас олишга имкон қолдирмаган.
Юлдузлар учун ҳам умумий талаб: Майдонда ким ва қандай даражадаги юлдуз бўлишингиздан қатъи назар, тўпни қайтариб олиш учун ҳимоявий босимда қатнашиш барча учун бирдек мажбурийдир.
«Агар ғалаба қозонмоқчи бўлсангиз, замонавий футболда прессинг қила билишингиз шарт... Агар ютишни истасак, биз прессинг қиламиз. Агар бундай қилмасак, мағлубиятга учраймиз», — дейди Ямал.
Назариядан амалиётга: Ямалнинг Ла Лигадаги ёрқин старти
Ёш юлдуз ўзининг ушбу тактик қарашларини шунчаки гапирибгина қолмай, яшил майдонда амалда ҳам исботламоқда:
Мукаммал спорт формаси: «Барселона»нинг ҳужум чизиғида тўп сураётган Ямал янги мавсумни жуда кўтаринки руҳда ва юқори жисмоний тайёргарлик билан бошлади;
Сермаҳсуллик кўрсаткичи: Юқори прессинг ва фаоллик ўз натижасини бермоқда — Ламин жорий мавсум Ла Лига доирасида ўтказган дастлабки 4 та учрашувдаёқ рақиблар дарвозасига 4 та гол уришга муваффақ бўлди.
Асосий ечим ва етуклик сари ташланган қадам
Кўпчилик мухлислар ва мутахассисларни қизиқтирган энг муҳим масала — 19 ёшли футболчининг бундай мураккаб тактик билимларни қанчалик чуқур англаб етганидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, машҳур футбол инсайдери Фабрицио Романо ўзининг Телеграм-каналида келтирган бу баёнот Ямалнинг нафақат жисмонан, балки руҳан ва тактик жиҳатдан ҳам тўлиқ етук ўйинчига айланиб улгурганини кўрсатади. Унинг прессингсиз муваффақиятга эришиб бўлмайди, деган хулосаси — Ҳанс-Дитер Флик бошқарувидаги бугунги «Барселона»нинг асосий ўйин фалсафасини ва жамоавий масъулиятни ўзида тўлиқ акс эттиради.
Сизнингча, замонавий футболда ҳақиқатан ҳам прессинг энг муҳим омилми ёки индивидуал маҳорат ва чиройли пас ўйинлари ҳамон ҳал қилувчи рол ўйнайдими? Ламин Ямалнинг Ла Лигадаги сермаҳсул стартини қандай баҳолайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу қизиқарли тактик таҳлилни футбол мухлисларига улашинг!
…