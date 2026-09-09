«Сити»да жиддий муаммо: Мареска Доннарумма билан боғлиқ хатога изоҳ берди

·0·Спорт
«Сити»да жиддий муаммо: Мареска Доннарумма билан боғлиқ хатога изоҳ берди

Европа Чемпионлар лигаси доирасида кечган навбатдаги кескин тўқнашувда Португалиянинг «Порту» клубини мағлуб этган «Манчестер Сити» мураббийлар штаби ғалабага қарамай, таркибдаги муҳим тактик муаммони ошкор қилди. Учрашувнинг иккинчи бўлимида «шаҳарликлар» дарвозабони Жанлуижи Доннарумма ўз жарима майдончаси яқинида ўта хавфли хатога йўл қўйди, аммо рақиб бундан унумли фойдалана олмади. Ўйиндан сўнг матбуот анжуманида иштирок этган клуб бош мураббийи Энцо Мареска вазиятга ўз муносабатини билдириб, муаммо аслида қаерда эканига аниқлик киритди. Хўш, италиялик машҳур дарвозабонни ким қийин аҳволга соляпти ва мураббий ўйинчиларидан айнан нимани талаб қилмоқда? Мақола охирида эса асосий интрига — Маресканинг кескин кўрсатмаси ҳамда учрашув тақдирини ҳал қилган юлдузнинг натижалари бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.

Дарвозабонни қийин аҳволга солаётган хато пас ва Маресканинг баёноти

«Порту» билан бўлган баҳсдаги хавфли вазият матбуотда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди, аммо Мареска ўз посбонини ҳимоя қилди:

  • Хато шахсан Доннарумманики эмас: Бош мураббийнинг фикрича, италиялик дарвозабоннинг ноаниқ пас бериши унинг айби билан эмас, балки шерикларининг ортга тўп узатиш бўйича қабул қилган нотўғри қарори ортидан келиб чиққан;

  • Дарвозабонга ортиқча босим: Мураббий жамоада дарвозабонга тўпни керагидан ортиқ ва асоссиз равишда қайтариш одати кузатилаётганини таъкидлади;

  • Ишончли сейвлар: Мареска Доннарумма яқинда «Ковентри»га қарши баҳсда бир неча бор жамоани муқаррар голлардан қутқариб қолганини эслатиб, унинг умумий спорт формасидан тўлиқ мамнун эканини билдирди.

«Баъзан биз Доннаруммага керагидан ортиқча пас берамиз. Мен доим айтаман: дарвозабонга фақат бошқа ҳеч қандай ечим қолмагандагина пас бериш керак. Бошқа ҳолатларда тўпни Жижиога қайтариш шарт эмас», — дея қатъий таъкидлади Энцо Мареска.

Учрашувдаги ҳал қилувчи қаҳрамон

Кўпчилик мухлисларни қизиқтирган энг муҳим масала — дарвоза олдидаги ушбу таҳликали хатоларга қарамай, «Манчестер Сити» ғалабани қандай қилиб сақлаб қолганидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, инглиз гранди муаммоли вазиятларни бартараф этиб, ҳужумдаги даҳшатли маҳорат эвазига якуний ғалабани илиб кетди. Ўйиндаги ҳар иккала тўпни Эрлинг Холанд рақиб дарвозасига жойлаб, ўз ҳисобига навбатдаги дублни расмийлаштирди ва жамоасига 2:0 ҳисобидаги ишончли муваффақиятни тақдим этди. Бироқ Маресканинг ортга пас бериш бўйича берган кўрсатмалари келгуси баҳсларда жиддий ўзгаришларга сабаб бўлиши кутилмоқда.

Сизнингча, замонавий футболда ҳимоячиларнинг тўпни доимий равишда дарвозабонга қайтариб ўйнаши жамоа учун фойдалими ёки бу ортиқча хавф ва хатоларга йўл очадими? Маресканинг Доннаруммага бўлган позициясини қандай баҳолайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим футбол янгилигини «Манчестер Сити» мухлисларига улашинг!

Манчестер СитиПортуЧемпионлар лигиДоннаруммаМаерескафутбол тактикақўлсўзлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«МЮ» ЕЧЛ стартида сенсацияга учраши мумкинми? Ўзбек легионери Англия грандига қарши!«МЮ» ЕЧЛ стартида сенсацияга учраши мумкинми? Ўзбек легионери Англия грандига қарши!Бугун, 07:04Ямал замонавий футболнинг бош қоидасини ошкор қилди: «Бусиз мағлубиятга учрайсиз!»Ямал замонавий футболнинг бош қоидасини ошкор қилди: «Бусиз мағлубиятга учрайсиз!»Бугун, 06:54Эрлинг Холанд дубли Манчестер Сити жамоасига ғалаба келтирдиЭрлинг Холанд дубли Манчестер Сити жамоасига ғалаба келтирдиБугун, 02:31Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?Бугун, 02:13Килиан Мбаппе Чемпионлар лигасидаги голлари сони бўйича Раул рекордини тенглаштирдиКилиан Мбаппе Чемпионлар лигасидаги голлари сони бўйича Раул рекордини тенглаштирдиБугун, 02:12«Порту» «Манчестер Сити»га қарши баҳсда мағлуб бўлди«Порту» «Манчестер Сити»га қарши баҳсда мағлуб бўлдиБугун, 02:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди