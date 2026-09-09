«Сити»да жиддий муаммо: Мареска Доннарумма билан боғлиқ хатога изоҳ берди
Европа Чемпионлар лигаси доирасида кечган навбатдаги кескин тўқнашувда Португалиянинг «Порту» клубини мағлуб этган «Манчестер Сити» мураббийлар штаби ғалабага қарамай, таркибдаги муҳим тактик муаммони ошкор қилди. Учрашувнинг иккинчи бўлимида «шаҳарликлар» дарвозабони Жанлуижи Доннарумма ўз жарима майдончаси яқинида ўта хавфли хатога йўл қўйди, аммо рақиб бундан унумли фойдалана олмади. Ўйиндан сўнг матбуот анжуманида иштирок этган клуб бош мураббийи Энцо Мареска вазиятга ўз муносабатини билдириб, муаммо аслида қаерда эканига аниқлик киритди. Хўш, италиялик машҳур дарвозабонни ким қийин аҳволга соляпти ва мураббий ўйинчиларидан айнан нимани талаб қилмоқда? Мақола охирида эса асосий интрига — Маресканинг кескин кўрсатмаси ҳамда учрашув тақдирини ҳал қилган юлдузнинг натижалари бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.
Дарвозабонни қийин аҳволга солаётган хато пас ва Маресканинг баёноти
«Порту» билан бўлган баҳсдаги хавфли вазият матбуотда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди, аммо Мареска ўз посбонини ҳимоя қилди:
Хато шахсан Доннарумманики эмас: Бош мураббийнинг фикрича, италиялик дарвозабоннинг ноаниқ пас бериши унинг айби билан эмас, балки шерикларининг ортга тўп узатиш бўйича қабул қилган нотўғри қарори ортидан келиб чиққан;
Дарвозабонга ортиқча босим: Мураббий жамоада дарвозабонга тўпни керагидан ортиқ ва асоссиз равишда қайтариш одати кузатилаётганини таъкидлади;
Ишончли сейвлар: Мареска Доннарумма яқинда «Ковентри»га қарши баҳсда бир неча бор жамоани муқаррар голлардан қутқариб қолганини эслатиб, унинг умумий спорт формасидан тўлиқ мамнун эканини билдирди.
«Баъзан биз Доннаруммага керагидан ортиқча пас берамиз. Мен доим айтаман: дарвозабонга фақат бошқа ҳеч қандай ечим қолмагандагина пас бериш керак. Бошқа ҳолатларда тўпни Жижиога қайтариш шарт эмас», — дея қатъий таъкидлади Энцо Мареска.
Учрашувдаги ҳал қилувчи қаҳрамон
Кўпчилик мухлисларни қизиқтирган энг муҳим масала — дарвоза олдидаги ушбу таҳликали хатоларга қарамай, «Манчестер Сити» ғалабани қандай қилиб сақлаб қолганидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, инглиз гранди муаммоли вазиятларни бартараф этиб, ҳужумдаги даҳшатли маҳорат эвазига якуний ғалабани илиб кетди. Ўйиндаги ҳар иккала тўпни Эрлинг Холанд рақиб дарвозасига жойлаб, ўз ҳисобига навбатдаги дублни расмийлаштирди ва жамоасига 2:0 ҳисобидаги ишончли муваффақиятни тақдим этди. Бироқ Маресканинг ортга пас бериш бўйича берган кўрсатмалари келгуси баҳсларда жиддий ўзгаришларга сабаб бўлиши кутилмоқда.
Сизнингча, замонавий футболда ҳимоячиларнинг тўпни доимий равишда дарвозабонга қайтариб ўйнаши жамоа учун фойдалими ёки бу ортиқча хавф ва хатоларга йўл очадими? Маресканинг Доннаруммага бўлган позициясини қандай баҳолайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим футбол янгилигини «Манчестер Сити» мухлисларига улашинг!
…